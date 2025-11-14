Kerim Sabancı gölünü yengesinin arkadaşına kaptırdı! Bakın o isim kim...

Kaynak: Sosyal medya Abilerine göre en büyük farkının karda yürüyüp izini belli etmemesi olan 29 yaşındaki Kerim'in şimdilerde yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Kaynak: Sosyal medya Sadece Deren Talu ve ABD'li model Carmella Rose ile yaşadığı aşkı ifşa olan Kerim'in gönlünün yeni sultanı da tanıdık bir isim; işkadını Melis Çatak... Bebek'te özel üyelikle girilen kulüpte tanıştıkları konuşulan Melis Çatak ile Kerim Sabancı'nın aşkı, önceki ay başlamış.