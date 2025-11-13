PODCAST CANLI YAYIN

Ahu Yağtu yaşadığı rahatsızlık sonrası ilk kez galada: “Bir gün hafızamı kaybettim”

Beyin anevrizması teşhisi sonrası uzun süre tedavi gören Ahu Yağtu, ilk kez kameralar karşısına çıktı. Sağlık durumuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, yaşadığı hafıza kaybı ve devam eden vertigo sorununu samimi bir dille anlattı.

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, 16 Eylül'de geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmış, yapılan tetkiklerde beyin anevrizması teşhisi konulmuştu.

Yoğun bir tedavi süreci geçiren Yağtu, sağlık durumunun ardından ilk kez bir galaya katılarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

47 yaşındaki oyuncu, yaşadığı süreci ve son durumunu samimi sözlerle anlattı:

Şu anda iyiyim ama vertigo hala devam ediyor. Vertigodan kurtulamadım, birçok insanda olan bir şeymiş. O sırada düşme sebepli kısa süreli hafız kaybı oldu. Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi.

Yağtu'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama kısa sürede gündem oldu ve sevenleri ünlü oyuncuya bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

