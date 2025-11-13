Ahu Yağtu yaşadığı rahatsızlık sonrası ilk kez galada: “Bir gün hafızamı kaybettim”

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, 16 Eylül'de geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılmış, yapılan tetkiklerde beyin anevrizması teşhisi konulmuştu.
Yoğun bir tedavi süreci geçiren Yağtu, sağlık durumunun ardından ilk kez bir galaya katılarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
47 yaşındaki oyuncu, yaşadığı süreci ve son durumunu samimi sözlerle anlattı:
Şu anda iyiyim ama vertigo hala devam ediyor. Vertigodan kurtulamadım, birçok insanda olan bir şeymiş. O sırada düşme sebepli kısa süreli hafız kaybı oldu. Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi.