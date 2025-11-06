PODCAST CANLI YAYIN

Ayrılsalar da beraberler! Haftalar önce boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan'dan aile pozu geldi

Boşanmalarına rağmen çocukları için bir araya gelmeye devam eden Pelin Akil ve Anıl Altan, Portekiz tatillerinden paylaştıkları aile pozu ile sosyal medyada beğeni topladı. Alin ve Lina ile birlikte mutlu anlarını paylaşan ikili, tatildeki keyifli anları takipçileriyle buluşturdu. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi:
Ayrılsalar da beraberler! Haftalar önce boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan'dan aile pozu geldi

Rol aldıkları "Arka Sıradakiler" dizisinin setinde tanışan Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında evlenmiş ve 2019'da ikiz kızlarını kucaklarına almıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Birliktelikleri sırasında sık sık sosyal medyada mutlu anlarını paylaşan çiftin evlilikleri üzerinde zaman zaman kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Başta bu söylentileri yalanlayan çift, geçtiğimiz haftalarda resmi olarak boşandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Örnek bir davranış sergileyerek boşanmalarına rağmen çocukları için bir araya gelmeyi sürdüren Pelin Akil ve Anıl Altan, tatilden paylaştıkları aile pozu ile sosyal medyada dikkat çekti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Portekiz'in Porto şehrine tatile giden ikili, kızları Alin ve Lina ile birlikte keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Portekiz tatilinde çekilen aile pozu, sosyal medyada kısa sürede beğeni topladı ve takipçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medya kullanıcıları "Çok özlemişim bu dörtlüyü o kadar yakışıyorsunuz ki keşke barışsanız", "Ailecek sizi bir arada görmeyi çok özelmişiz" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Öte yandan çiftin ikiz kızlarının son halleri de dikkat çekti. Lina ve Alin için "Ne kadar büyümüşler" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Anıl Altan'ın Portekiz'den yaptığı çok konuşulan o paylaşım...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'deki yolsuzluğun medya ayağında yeni dalga! Çok sayıda gazetecinin ifadesi alınacak
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 8 şüpheli gözaltında: Gökhan Böcek'ten yasak aşkına lüks hediyeler
Borsa İstanbul
Adem Soytekin'in ikinci ifadesi ortaya çıktı! "Rüşvet havuzundan 50 milyon alacağım var"
Meksika Devlet Başkanı Seinbaum’a sokak ortasında cinsel taciz: “Başkana bunu yapan diğer kadınlara neler yapar”
ABD’de 36 günlük bütçe krizinden sonra kaos: Onlarca havalimanında uçuşlar duracak
Türk Telekom
Yüzyılın Konut projesi üzerinden dolandırıcılık! Taklit siteler kapatıldı kritik uyarı geldi: Hemen değiştirin!
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
CHP'li Beşiktaş Belediyesi hizmeti unuttu! Boğaz manzaralı çöp yığınları
Soğuk dalgası ve ilk kar: La Nina etkisi geldi! Sağanak yağış için bugün 19 il alarmda! Kar küreklerini o tarihe hazırlayın
"Eko"sistem kasası Tuncay Yılmaz'ın şaibeli para trafiği! Eşe villa kayınbiradere daire | İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar
İşten ayrılanlar dikkat! Çalışanlara yüksek tazminat formülleri TAKVİM'de
İstanbul'da kritik görüşme: Masada Gazze'de ateşkes | Başkan Erdoğan'a teşekkür! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
Hollanda'da Aslan'ın 'Ajax' sesleri!
Futbolda bahis skandalı! Adı geçen 152 hakemden ortak açıklama: "Aktif olarak oynamadık"
Özgür Özel'in 'kaçtı' iddiasına Aziz İhsan Aktaş'tan meydan okuma: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi