Ayrılsalar da beraberler! Haftalar önce boşanan Pelin Akil ve Anıl Altan'dan aile pozu geldi

Rol aldıkları "Arka Sıradakiler" dizisinin setinde tanışan Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında evlenmiş ve 2019'da ikiz kızlarını kucaklarına almıştı.
Birliktelikleri sırasında sık sık sosyal medyada mutlu anlarını paylaşan çiftin evlilikleri üzerinde zaman zaman kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Başta bu söylentileri yalanlayan çift, geçtiğimiz haftalarda resmi olarak boşandı.
Örnek bir davranış sergileyerek boşanmalarına rağmen çocukları için bir araya gelmeyi sürdüren Pelin Akil ve Anıl Altan, tatilden paylaştıkları aile pozu ile sosyal medyada dikkat çekti.