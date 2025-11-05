Aşk dolu 10 yıl! Sahra Işık’tan romantik doğum günü mesajı

2019 yılında dünyaevine giren Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi çifti, geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini beklediklerini açıklamıştı. Fransa'nın başkenti Paris'te, Eyfel Kulesi önünde yaptıkları cinsiyet açıklamasıyla büyük ilgi toplayan ikili, erkek bebek sahibi olacaklarını duyurmuştu.

12 Haziran 2025'te oğulları Pamir'i kucaklarına alan çift, sosyal medyada paylaştıkları aile pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kaynak: Sosyal medya

Sahra Işık Aybirdi son olarak, eşi İdris Aybirdi'nin doğum günü için Instagram hesabından özel bir kare paylaştı.