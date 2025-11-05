PODCAST CANLI YAYIN

Aşk dolu 10 yıl! Sahra Işık'tan romantik doğum günü mesajı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık Aybirdi, eşi İdris Aybirdi’nin doğum gününü sosyal medyada paylaştığı romantik bir mesajla kutladı. “10 yılı geride bıraktık, seni seviyorum” notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, mutlu çiftin aşk dolu karesi takipçilerinden tam not aldı.

2019 yılında dünyaevine giren Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi çifti, geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini beklediklerini açıklamıştı. Fransa'nın başkenti Paris'te, Eyfel Kulesi önünde yaptıkları cinsiyet açıklamasıyla büyük ilgi toplayan ikili, erkek bebek sahibi olacaklarını duyurmuştu.

12 Haziran 2025'te oğulları Pamir'i kucaklarına alan çift, sosyal medyada paylaştıkları aile pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sahra Işık Aybirdi son olarak, eşi İdris Aybirdi'nin doğum günü için Instagram hesabından özel bir kare paylaştı.

Paylaşımına, "10 yılı geride bıraktık. Birlikte büyüdük. Seni seviyorum" notunu düşen fenomen isim, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Mutlu aile pozlarıyla sosyal medyada sık sık gündem olan Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti, uzun soluklu ilişkilerini her fırsatta romantik mesajlarla taçlandırıyor.

