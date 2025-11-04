PODCAST CANLI YAYIN

Mizah ve doğallık bir arada! Yasemin Şefkatli'den fit haliyle ilgili soruya esprili yanıt

Harper's Bazaar Türkiye Woman of the Year 2025 Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Gece katılan Yasemin Şefkatli ise verdiği röportajda samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Şefkatli, formunun 'sırrını' da açıkladı.

Harper's Bazaar Türkiye Women of the Year 2025 Ödülleri dün akşam düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Etkinliğe katılan Yasemin Şefkatli, verdiği samimi röportajla dikkat çekti.

İdo Tatlıses ile evli olan ve iki çocuk annesi olan Şefkatli, fit görünümünün sırrıyla ilgili soruya esprili bir yanıt verdi.

Magazin muhabirlerinin "Formunuzu nasıl koruyorsunuz?" sorusuna Şefkatli, "Vallahi koruyamıyorum, saklıyorum. Yememden kesmiyorum; böyle zorda kaldığım gün diyete gireceğim. O gün bugün değil" diyerek gülümsetti.

Ünlü çift, 2021 yılında nikah masasına oturmuş, ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ise 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti. Sosyal medyada sık sık aile hayatından kareler paylaşan Yasemin Şefkatli, güzelliği ve fit görünümüyle de gecede ilgi odağı oldu.

Öte yandan Şefkatli, son dönemde İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasında yaşanan gerilime dair sorulara da yanıt vermek istemedi.

