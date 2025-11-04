Mizah ve doğallık bir arada! Yasemin Şefkatli'den fit haliyle ilgili soruya esprili yanıt

Harper's Bazaar Türkiye Women of the Year 2025 Ödülleri dün akşam düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Etkinliğe katılan Yasemin Şefkatli, verdiği samimi röportajla dikkat çekti.
İdo Tatlıses ile evli olan ve iki çocuk annesi olan Şefkatli, fit görünümünün sırrıyla ilgili soruya esprili bir yanıt verdi.
Magazin muhabirlerinin "Formunuzu nasıl koruyorsunuz?" sorusuna Şefkatli, "Vallahi koruyamıyorum, saklıyorum. Yememden kesmiyorum; böyle zorda kaldığım gün diyete gireceğim. O gün bugün değil" diyerek gülümsetti.