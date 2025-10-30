ATV'nin O3 Medya ve Dass Yapım imzalı sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı, yeni bölümüyle izleyicisini bambaşka bir dönemin eşiğine taşıyor. Yusuf Naci ile Selim'in yolları hapishanede kesişir. Yeraltı dünyasında saygı gören, geçmişi karanlık ama artık öldürmeden yaşamanın yollarını arayan Yusuf Naci için Selim yalnızca bir avukat değil, yeniden doğan vicdanıdır.

(Kaynak: Sosyal Medya) Aşk ve Gözyaşı'nın kadrosu genişliyor Hapishanede yolları kesişen Yusuf Naci ve Selim'in ilişkisi, kısa sürede bambaşka bir boyuta taşınır. Yeraltı dünyasının saygı duyulan ismi Yusuf, sahip olduğu bilgileri Selim'le paylaşırken, genç avukat bu bilgileri adaletin terazisinde kullanır.