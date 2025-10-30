PODCAST CANLI YAYIN

Aşk ve Gözyaşı’nın kadrosu genişliyor! Yıldıray Şahinler diziye dahil oldu

Aşk ve Gözyaşı’nın oyuncu kadrosu genişliyor. Hikayedeki dengelerin değişeceği 6. bölümde, diziye sürpriz bir isim dahil oluyor. Yıldıray Şahinler, etkileyici oyunculuğuyla “Yusuf Naci” karakterini canlandıracak. Peki Aşk ve Gözyaşı’nda Yusuf Naci kimdir? Yıldıray Şahinler kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aşk ve Gözyaşı’nın kadrosu genişliyor! Yıldıray Şahinler diziye dahil oldu

ATV'nin O3 Medya ve Dass Yapım imzalı sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı, yeni bölümüyle izleyicisini bambaşka bir dönemin eşiğine taşıyor. Yusuf Naci ile Selim'in yolları hapishanede kesişir. Yeraltı dünyasında saygı gören, geçmişi karanlık ama artık öldürmeden yaşamanın yollarını arayan Yusuf Naci için Selim yalnızca bir avukat değil, yeniden doğan vicdanıdır.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Aşk ve Gözyaşı'nın kadrosu genişliyor

Hapishanede yolları kesişen Yusuf Naci ve Selim'in ilişkisi, kısa sürede bambaşka bir boyuta taşınır. Yeraltı dünyasının saygı duyulan ismi Yusuf, sahip olduğu bilgileri Selim'le paylaşırken, genç avukat bu bilgileri adaletin terazisinde kullanır.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Ancak zamanla bu bağ, bir iş ortaklığından çok baba-oğul ilişkisine dönüşür. Yusuf, Selim'in dürüstlüğünde hem huzur hem de tehdit bulur; çünkü Selim'in "temiz kalma" inadı, onun yıllardır kurduğu gri düzeni sarsmaya başlar.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)
Usta oyuncu Yıldıray Şahinler, "Aşk ve Gözyaşı"na Yusuf Naci karakteriyle katılarak dizinin dengelerini kökten değiştirecek.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Her şeyin yeniden yazıldığı bir bölüm

Herkesin kaderinin yeniden şekillendiği bu bölümde, Meyra (Hande Erçel) geçirdiği ameliyatın ardından hayata tutunmaya çalışırken, Ercan'ın (Berk Cankat) ölümü tüm dengeleri altüst eder. Suçsuz yere hapse düşen Selim (Barış Arduç) için tek umut ise Meyra'nın mahkemede onun lehine şahitlik yapmasıdır.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Gerilimin, duyguların ve büyük yüzleşmelerin iç içe geçtiği bu yeni bölümde izleyicileri büyük sürprizler bekliyor. Aşk ve Gözyaşı, heyecan dolu 6. bölümüyle yarın akşam atv ekranlarında!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Türk Telekom
Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
İdefix
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak
Hollanda’da seçim çıkmazı! Kim kazandı kim kaybetti? Kimse birbirini koalisyonda istemiyor
Son dakika: MSB'den haftalık rapor! Eurofighter Typhoon uçağının proje bedeli belli oldu | "Gazze Görev Gücü" ve PKK-SDG mesajı
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
CHP'de Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
Önce Savaş Bakanlığı dedi sonra Pentagon'a talimatı verdi! Trump nükleer fitili ateşledi: Zamanlamaya dikkat
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
İtirafçı olmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Adem Soytekin yeniden tutuklandı... İşte sebebi!
İkinci dönemde ilk kez! Trump ve Şi Güney Kore'de buluştu vergiler düştü
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor