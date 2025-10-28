Ünlü oyuncu ilk kez açıkladı: "Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum"

Hollywood'un sevilen yıldızı Jennifer Lawrence, 6 ay önce ikinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Lawrence, bu süreçte yaşadığı kaygıyı ilk kez tüm samimiyetiyle anlattı.

(sosyal medya) "Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum" Ünlü oyuncu, The New Yorker dergisine verdiği röportajda ikinci çocuğunda doğum sonrası dönemin ilkinden daha zor geçtiğini ifade ederek, "İkinci çocuğumda doğum sonrası dönemim daha kötü geçti. Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum. Hayatını, beni veya ailesini sevmediği için ağladığını sanıyordum. Her şeyi yanlış yaptığımı ve çocuklarımın hayatını mahvedeceğimi düşünüyordum" dedi.