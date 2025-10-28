Ünlü oyuncu ilk kez açıkladı: "Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum"

PODCAST CANLI YAYIN

Hollywood’un sevilen yıldızı Jennifer Lawrence, 6 ay önce ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Yıldız oyuncu, bu süreçte yaşadığı kaygıları ilk kez açıkladı ve doğum sonrası hissettiklerini dile getirdi. İkinci kez anne olmanın hem mutluluk hem de endişe hissettirdiğini itiraf eden Lawrence, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hollywood'un sevilen yıldızı Jennifer Lawrence, 6 ay önce ikinci kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Lawrence, bu süreçte yaşadığı kaygıyı ilk kez tüm samimiyetiyle anlattı.

"Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum"

Ünlü oyuncu, The New Yorker dergisine verdiği röportajda ikinci çocuğunda doğum sonrası dönemin ilkinden daha zor geçtiğini ifade ederek, "İkinci çocuğumda doğum sonrası dönemim daha kötü geçti. Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum. Hayatını, beni veya ailesini sevmediği için ağladığını sanıyordum. Her şeyi yanlış yaptığımı ve çocuklarımın hayatını mahvedeceğimi düşünüyordum" dedi.

Samimi Açıklamaları Gündem Oldu

Lawrence'in annelikte yaşadığı kaygılar ve duygusal zorluklar, kısa sürede yabancı magazin medyasında geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu, yaşadığı bu süreçle pek çok ebeveyne de kendini yakın hissettirdi.

Jennifer Lawrence kimdir?

35 yaşındaki yıldız, 2019 yılında sanat galerisi direktörü Cooke Maroney ile dünya evine girmişti. Çiftin ilk oğulları 2022'de dünyaya gelmişti. İkinci çocuklarıyla birlikte Lawrence, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Jennifer Lawrence hangi filmlerde oynadı?

Jennifer Lawrence, "Açlık Oyunları" ve "Uzay Avcıları" filmlerinde rol aldı. 2006 yılında televizyon yapımlarıyla başlayan kariyeri, kısa sürede büyük yapımlara taşındı ve sayısız ödül kazandı.

