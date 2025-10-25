Düğün sonrası şok! Selena Gomez'in yüzünü görenler hayret etti: Tanı tanıyabilirsen

Mutluluğu kadar müzik kariyerindeki gelişmeler de dikkat çeken Selena Gomez , iki gün önce yeni şarkısının klibini yayınladı.

Söz konusu klip, özellikle yüzündeki değişim nedeniyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, ünlü yıldızın yeni halini görünce adeta şoke oldu ve paylaşımlar kısa sürede gündeme oturdu.

Kaynak: Sosyal medya

Gomez'in klibini görenler "Ne yaptın kendine?", "Selena'ya ne oldu?" gibi yorumlarda bulundu.