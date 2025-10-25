Düğün sonrası şok! Selena Gomez'in yüzünü görenler hayret etti: Tanı tanıyabilirsen

PODCAST CANLI YAYIN

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, kısa bir süre önce Benny Blanco ile dünyaevine girdi ve düğünleriyle magazin manşetlerini süsledi. Ünlü şarkıcı bu kez yeni klibiyle gündeme geldi. Ancak ünlü yıldızın klibinden çok yüzündeki değişim konuşuldu. Gomez’in yeni görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, müzik yapımcısı sevgilisi Benny Blanco ile kısa bir süre önce dünyaevine girdi.

Çift, 27 Eylül 2025'te California'da yakın dostları ve ailelerinin katıldığı özel bir nikah töreniyle evlendi.

Gomez, düğün sonrası mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyururken, paylaşımında "Hayatımın en özel gününü, kalbimin sahibiyle yaşadım. Hep yanımda olan herkese teşekkür ederim" sözlerine yer verdi. Paylaşım kısa sürede 23 milyondan fazla beğeni aldı.

Mutluluğu kadar müzik kariyerindeki gelişmeler de dikkat çeken Selena Gomez, iki gün önce yeni şarkısının klibini yayınladı.

Söz konusu klip, özellikle yüzündeki değişim nedeniyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, ünlü yıldızın yeni halini görünce adeta şoke oldu ve paylaşımlar kısa sürede gündeme oturdu.

Gomez'in klibini görenler "Ne yaptın kendine?", "Selena'ya ne oldu?" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Selena Gomez'in son hali...

