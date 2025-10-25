Düğün sonrası şok! Selena Gomez'in yüzünü görenler hayret etti: Tanı tanıyabilirsen

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, müzik yapımcısı sevgilisi Benny Blanco ile kısa bir süre önce dünyaevine girdi.
Çift, 27 Eylül 2025'te California'da yakın dostları ve ailelerinin katıldığı özel bir nikah töreniyle evlendi.
Gomez, düğün sonrası mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyururken, paylaşımında "Hayatımın en özel gününü, kalbimin sahibiyle yaşadım. Hep yanımda olan herkese teşekkür ederim" sözlerine yer verdi. Paylaşım kısa sürede 23 milyondan fazla beğeni aldı.