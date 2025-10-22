PODCAST CANLI YAYIN

Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine mi girdi? Avukatından açıklama geldi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ’un cezaevine girdiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortaya atılan iddialar duyanları şaşkına çevirirken Tatlıtuğ cephesinden ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine mi girdi? Avukatından açıklama geldi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Sunucu İlknur Özkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Melisa Dilara Tatlıtuğ'un Hendek Cezaevi'nde tutuklu olduğunu, bu bilgiyi aynı koğuşta kalan bir kişinin kendisini arayarak verdiğini öne sürdü. Özkuş, "Beni cezaevinden biri aradı ve Melisa Tatlıtuğ'un aynı koğuşta kaldığını belirtti" ifadelerini kullandı.

Tatlıtuğ'un eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı için cezaevine gönderildiği iddia edildi. Bu iddianın ardından aileye yakın bir kaynak, haberi doğrulayıp Melisa Dilara Tatlıtuğ'un "dün tahliye olduğunu" söyledi.

Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevinde mi?

AVUKATIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Tatlıtuğ'un avukatı aracılığıyla yapılan açıklama şu şekilde:

''Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında, bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikayeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır. Müvekkilimiz, bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır. Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Av İbrahim Halil Ateş''

MELİSA DİLARA TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ, 1986 doğumlu. Melisa Dilara Tatlıtuğ, 2007 yılında evlenmiştir. 2 çocuk annesi olan Tatlıtuğ'un ailesinin kökeni ise Adana'ya dayanıyor.

