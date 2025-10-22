Kardeşi Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ cezaevine mi girdi? Şok açıklama
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ’un cezaevine gönderildiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddialarla ilgili henüz resmi bir doğrulama yokken aile cephesinden gelecek açıklama bekleniyor.
Sosyal medyada yer alan haberlere göre, Melisa Dilara Tatlıtuğ eski eşiyle sevgilisi arasında yaşanan tartışma sonrası "şiddet uygulama" gerekçesiyle gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak Hendek Cezaevi'ne gönderildiği ileri sürüldü.
Sunucu İlknur Özkuş, sosyal medya paylaşımında "Cezaevinden biri aradı; Melisa Tatlıtuğ'un aynı koğuşta bulunduğu" ifadesini kullandı.
Aileden ve Tatlıtuğ'dan sessizlik
Bu iddialar üzerine aileye yakın kaynaklar, Melisa Dilara Tatlıtuğ'un kısa süre sonra tahliye edildiğini öne sürdü. Ancak ne Tatlıtuğ ailesi ne de oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ konuya dair resmi bir açıklama yaptı.
Ne netleşti, ne kesinleşmedi?
-
İddia: Melisa Dilara Tatlıtuğ tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
-
İddia: Aynı kişi kısa süre sonra tahliye edildi.
-
Resmî kurum ya da avukattan açıklama gelmedi; bu nedenle kesin bilgi olarak doğrulanmadı.