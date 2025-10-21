PODCAST CANLI YAYIN

Taze anne İrem Helvacıoğlu’ndan minik kızıyla paylaşım: İçimde büyüttüğüm gökyüzüm...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, heyecanla beklediği minik kızı Sora’ya kavuşmanın sevincini Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Eşi Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024’te dünyaevine giren Helvacıoğlu, sağlıklı bir doğumun ardından anneliğin mutluluğunu yaşarken, Sora’ya olan sevgisini “Beni o uçsuz bucaksız gökyüzüne kabul ettiğin için teşekkür ederim” sözleriyle dile getirdi.

Uzun zamandır heyecanla beklediği bebeğine kavuşan oyuncu İrem Helvacıoğlu, minik kızı Sora ile ilk paylaşımını yaptı.

"Sen Anlat Karadeniz" gibi sevilen yapımlarda izlediğimiz Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te hayatını birleştirdiği eşi Ural Kaspar ile birlikte kısa süre içinde ailelerine yeni bir neşe katmanın mutluluğunu yaşadı.

Hamilelik sürecini büyük bir heyecanla paylaşan oyuncu, geçtiğimiz aylarda bebeğinin kız olacağını müjdelemişti. 15 Ekim'de sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Sora bebek, anne İrem Helvacıoğlu ve babası Ural Kaspar'ın hayatına tarifsiz bir mutluluk getirdi.

Çiçeği burnunda baba Kaspar, doğumun hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem'in ve Sora'nın sağlıkları yerinde. Bu süreçte bizi arayan, mesaj atan ve yanımızda olan tüm dostlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. İrem Helvacıoğlu emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara geri dönecek" ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu ise, sosyal medya hesabından minik kızının elini paylaşarak duygusal bir not düştü: "Beni o uçsuz bucaksız gökyüzüne kabul ettiğin için teşekkür ederim. Beni her zaman senin yanında göremediğinde arkanda olacağım. Benim içimde büyüttüğüm gökyüzüm, Sora'm"

İrem Helvacıoğlu'nun takipçileri, bu duygusal anlara sosyal medyada yoğun ilgi gösterirken, ünlü oyuncunun yeni hayatında sağlık ve mutluluk dolu günler diledi.

İşte o paylaşım...

