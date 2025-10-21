Taze anne İrem Helvacıoğlu’ndan minik kızıyla paylaşım: İçimde büyüttüğüm gökyüzüm...

Uzun zamandır heyecanla beklediği bebeğine kavuşan oyuncu İrem Helvacıoğlu, minik kızı Sora ile ilk paylaşımını yaptı.
"Sen Anlat Karadeniz" gibi sevilen yapımlarda izlediğimiz Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024'te hayatını birleştirdiği eşi Ural Kaspar ile birlikte kısa süre içinde ailelerine yeni bir neşe katmanın mutluluğunu yaşadı.
Hamilelik sürecini büyük bir heyecanla paylaşan oyuncu, geçtiğimiz aylarda bebeğinin kız olacağını müjdelemişti. 15 Ekim'de sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Sora bebek, anne İrem Helvacıoğlu ve babası Ural Kaspar'ın hayatına tarifsiz bir mutluluk getirdi.