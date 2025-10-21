PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan’ın yıldızları Burak Sergen ve Sevinç Kıranlı duygularını paylaştı!

29 Ekim Çarşamba günü atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi’nin devamı olan Kuruluş Orhan; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Kuruluş Orhan setinden oyuncu röportajları da gelmeye devam ediyor. Dizinin Tekfur Saroz’u Burak Sergen ve Didar’ı Sevinç Kıranlı dizi ve canlandırdıkları karakterleri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Dizide Bursa Tekfur'u Saroz karakterine hayat verecek olan usta oyuncu Burak Sergen hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu aldığı kılıç ve binicilik eğitimleri hakkında da konuştu.

"KURULUŞ ORHAN'DA İZLEYİCİ TÜM BEKLENTİLERİNİ BULACAK"

Ünlü oyuncu Burak Sergen "Özellikle kılıca konservatuar yıllarımdan oldukça aşinayım" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Dizinin canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden usta oyuncu Burak Sergen: "Şehrine aşık bir yönetici ve Osmanlı'yı o dönemde en fazla zorlayan tekfur" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "Bu sezon atv izleyicileri baya hoşnut kalacak" sözleriyle noktaladı.

KURULUŞ ORHAN'IN DİDAR'I SEVİNÇ KIRANLI: "DİDAR GÜÇLÜ VE DİŞLİ BİR KARAKTER"

Dizide Şahinşah Bey'in eşi Didar karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Sevinç Kıranlı hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu aldığı kılıç ve binicilik eğitimleri hakkında da konuştu.

"ATV İZLEYİCİSİ KURULUŞ ORHAN'I SEVEREK VE İLGİYLE TAKİP EDECEK"

Başarılı oyuncu Sevinç Kıranlı "Özellikle binicilik eğitimde binicilik eğitiminde bir canlıyla iletişim kurmak çok güzel" diyerek sözlerine devam etti. Dizinin canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden başarılı oyuncu Sevinç Kıranlı: "Dişli ve güçlü bir karakter, eşi ve evladı için her şeyi yapabilir" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "atv izleyicileri diziyi severek ve ilgiyle takip edecek" sözleriyle noktaladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.

Kuruluş Orhan, 29 Ekim Çarşamba saat 20.00'de atv'de!

