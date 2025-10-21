Kuruluş Orhan’ın yıldızları Burak Sergen ve Sevinç Kıranlı duygularını paylaştı!

Dizide Bursa Tekfur'u Saroz karakterine hayat verecek olan usta oyuncu Burak Sergen hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu aldığı kılıç ve binicilik eğitimleri hakkında da konuştu.
"KURULUŞ ORHAN'DA İZLEYİCİ TÜM BEKLENTİLERİNİ BULACAK"
Ünlü oyuncu Burak Sergen "Özellikle kılıca konservatuar yıllarımdan oldukça aşinayım" açıklamasıyla sözlerine devam etti. Dizinin canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden usta oyuncu Burak Sergen: "Şehrine aşık bir yönetici ve Osmanlı'yı o dönemde en fazla zorlayan tekfur" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "Bu sezon atv izleyicileri baya hoşnut kalacak" sözleriyle noktaladı.
KURULUŞ ORHAN'IN DİDAR'I SEVİNÇ KIRANLI: "DİDAR GÜÇLÜ VE DİŞLİ BİR KARAKTER"
Dizide Şahinşah Bey'in eşi Didar karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Sevinç Kıranlı hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu aldığı kılıç ve binicilik eğitimleri hakkında da konuştu.