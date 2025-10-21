Kuruluş Orhan’ın yıldızları Burak Sergen ve Sevinç Kıranlı duygularını paylaştı!

Kaynak: atv

"ATV İZLEYİCİSİ KURULUŞ ORHAN'I SEVEREK VE İLGİYLE TAKİP EDECEK"

Başarılı oyuncu Sevinç Kıranlı "Özellikle binicilik eğitimde binicilik eğitiminde bir canlıyla iletişim kurmak çok güzel" diyerek sözlerine devam etti. Dizinin canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden başarılı oyuncu Sevinç Kıranlı: "Dişli ve güçlü bir karakter, eşi ve evladı için her şeyi yapabilir" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "atv izleyicileri diziyi severek ve ilgiyle takip edecek" sözleriyle noktaladı.