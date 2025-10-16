Minik bebeğine kavuşan İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama! Kızına bakın hangi ismi verdi

"Sen Anlat Karadeniz", "Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim" ve "Yürek Çıkmazı" gibi başarılı yapımlarda rol alan Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile evlenmişti. Çift, kısa süre sonra hamilelik müjdesi vermişti.
Geçtiğimiz günlerde minik kızlarının olacağını açıklayan Helvacıoğlu, dört gözle beklediği bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.
35 yaşındaki oyuncunun doğum sonrası sağlık durumunun iyi olduğu, bebeğin de sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği öğrenildi. Eşi Ural Kaspar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeklerinin adını duyurdu.