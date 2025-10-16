PODCAST CANLI YAYIN

Minik bebeğine kavuşan İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama! Kızına bakın hangi ismi verdi

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, uzun süredir heyecanla beklediği bebeğini dünyaya getirdi. Hem Helvacıoğlu’nun hem de minik kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ayrıca İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar çiftinin bebeklerine verdikleri isim de ortaya çıktı.

"Sen Anlat Karadeniz", "Güneşin Kızları", "Seni Çok Bekledim" ve "Yürek Çıkmazı" gibi başarılı yapımlarda rol alan Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile evlenmişti. Çift, kısa süre sonra hamilelik müjdesi vermişti.

Geçtiğimiz günlerde minik kızlarının olacağını açıklayan Helvacıoğlu, dört gözle beklediği bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi.

35 yaşındaki oyuncunun doğum sonrası sağlık durumunun iyi olduğu, bebeğin de sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği öğrenildi. Eşi Ural Kaspar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeklerinin adını duyurdu.

Kaspar, "Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem'in ve Sora'nın sağlıkları yerinde. Bu süreçte bizi arayan, mesaj atan ve yanımızda olan tüm dostlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. İrem Helvacıoğlu emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara geri dönecek" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...

SORA'NIN ANLAMI NE?

Sora isminin Japonca'da "gökyüzü" anlamına geldiği ve hem kız hem erkek ismi olarak kullanıldığı öğrenildi.

