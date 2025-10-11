PODCAST CANLI YAYIN

Wilma Elles’in Monte Carlo’daki korku dolu anları: Hemen çocuklarla dışarı koştum!

Wilma Elles, dördüncü kez anne olmanın heyecanını yaşarken Monte Carlo’da kaldığı otelde çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaşadıklarını anlatarak “Hemen çocuklarla dışarı koştum” dedi. İşte detaylar...

Wilma Elles, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile başlayan aşkını 2015 yılında dünyaya gelen ikizleri Milat ve Melodi ile taçlandırmıştı. 2019'da Kerem Göğüş ile yollarını ayıran Elles, 16 Aralık 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. Çift, 5 Ekim 2023'te kızları Tiara Manolya'yı kucaklarına almıştı.

Üç çocuk annesi ünlü oyuncudan geçen aylarda sevindirici bir haber daha geldi. Wilma Elles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dördüncü kez anne olacağını duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda ise dördüncü bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Doğum öncesi ve sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Elles, bu kez takipçilerini korkutan bir olayla gündeme geldi.

Monte Carlo'da konakladığı otelde çıkan yangın nedeniyle panik yaşayan oyuncu, yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

Elles, "Gece otelimizde yangın alarmı çaldı. Koridorda hafif duman vardı. Hemen çocuklarla dışarı koştum. Hala nedenini bilmiyoruz. 5 tane itfaiye aracı geldi" dedi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajlarını iletti.

