Wilma Elles’in Monte Carlo’daki korku dolu anları: Hemen çocuklarla dışarı koştum!

Wilma Elles, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile başlayan aşkını 2015 yılında dünyaya gelen ikizleri Milat ve Melodi ile taçlandırmıştı. 2019'da Kerem Göğüş ile yollarını ayıran Elles, 16 Aralık 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti. Çift, 5 Ekim 2023'te kızları Tiara Manolya'yı kucaklarına almıştı.

Kaynak: Sosyal medya Üç çocuk annesi ünlü oyuncudan geçen aylarda sevindirici bir haber daha geldi. Wilma Elles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dördüncü kez anne olacağını duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda ise dördüncü bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.