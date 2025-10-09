PODCAST CANLI YAYIN

Yasemin Şefkatli ameliyat sonrası hastane odasından paylaştı! İşte son sağlık durumu

Geçtiğimiz günlerde göbek fıtığı teşhisi konulan Yasemin Şefkatli, başarılı bir ameliyat geçirdi. Sosyal medya hesabından sağlık durumunun iyi olduğunu paylaşan ünlü ismin açıklaması kısa sürede yoğun ilgi gördü.

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, bir süredir yaşadığı sağlık problemi nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat olacağını duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden takipçileriyle durumu paylaşan Şefkatli, "Üşütmüşümdür diye gittiğim hastaneden göbek fıtığı teşhisiyle çıktım" demişti.

Ünlü isim, yapılacak müdahaleyi ertelemeden sağlık ekibine başvurduğunu ve kısa süre içinde ameliyat olacağını açıklamıştı.

Beklenen operasyon bugün gerçekleşti. Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Yasemin Şefkatli, sürecin başarılı geçtiğini belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Şefkatli, kısa sürede çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı aldı.

İşte o paylaşım...

2021 yılında İdo Tatlıses ile evlenen ve 2024'te ikiz bebekleri Ayel ve Sinan Emir'i dünyaya getiren Yasemin Şefkatli, doğum sonrası zor bir dönemden geçmesine rağmen ailesiyle birlikte bu süreci atlatmıştı. Sağlık durumuna dair gelişmeler, Şefkatli ailesini bir kez daha gündeme taşıdı.

