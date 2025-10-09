Yasemin Şefkatli ameliyat sonrası hastane odasından paylaştı! İşte son sağlık durumu

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, bir süredir yaşadığı sağlık problemi nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat olacağını duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden takipçileriyle durumu paylaşan Şefkatli, "Üşütmüşümdür diye gittiğim hastaneden göbek fıtığı teşhisiyle çıktım" demişti.
Ünlü isim, yapılacak müdahaleyi ertelemeden sağlık ekibine başvurduğunu ve kısa süre içinde ameliyat olacağını açıklamıştı.
Beklenen operasyon bugün gerçekleşti. Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Yasemin Şefkatli, sürecin başarılı geçtiğini belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.