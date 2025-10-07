Nükhet Duru’yu akrep soktu! 71 yaşındaki sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Sosyal medya
Doktorlar, sanatçının birkaç gün boyunca dinlenmesini önerirken, planlanan bazı konserlerin ise sağlık durumu nedeniyle iptal edildiği açıklandı.
Son dönemde sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren usta şarkıcının durumu, sosyal medyada da gündem oldu. Hayranları, "Nükhet Duru'ya ne oldu?" sorusuna yanıt ararken, sanatçının durumunun kontrol altında olduğu ve kısa sürede yeniden sahnelere dönmesinin beklendiği bildirildi.
"6 AY YÜRÜYEMEDİM"
Geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir programda geçmişe dair samimi açıklamalarda bulunan Nükhet Duru, genç yaşta mücadele etmek zorunda kaldığı MS (Multiple Skleroz) hastalığını da gündeme getirmişti.
Sanatçı, hastalıkla geçen zorlu süreci şu sözlerle ifade etmişti: "MS bana ağır bir krizle geldi, yaklaşık altı ay yürüyemedim. Bu hastalığı huysuz bir yılan gibi gördüm, başını okşaya okşaya bugüne kadar geldik"