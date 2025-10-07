PODCAST CANLI YAYIN

Nükhet Duru’yu akrep soktu! 71 yaşındaki sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Sahne performansları ve iddialı tarzıyla sıkça adından söz ettiren usta sanatçı Nükhet Duru, bu kez sağlık sorunuyla gündeme geldi. Zehirli bir akrep tarafından sokulan Duru, acilen hastaneye kaldırıldı. Dinlenmesi gerektiği belirtilen sanatçının bazı konserleri iptal edildi. İşte Nükhet Duru’nun son sağlık durumu...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nükhet Duru’yu akrep soktu! 71 yaşındaki sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Sahne tarzı ve iddialı kostümleriyle sık sık gündeme gelen Türk müziğinin sevilen isimlerinden Nükhet Duru, bu kez yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini endişelendirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

71 yaşındaki sanatçının, zehirli bir akrep tarafından sokulmasının ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Olayın ardından apar topar İstanbul Fulya'daki özel bir hastaneye götürülen Duru'nun tedavisi burada sürdürülüyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Doktorlar, sanatçının birkaç gün boyunca dinlenmesini önerirken, planlanan bazı konserlerin ise sağlık durumu nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Son dönemde sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren usta şarkıcının durumu, sosyal medyada da gündem oldu. Hayranları, "Nükhet Duru'ya ne oldu?" sorusuna yanıt ararken, sanatçının durumunun kontrol altında olduğu ve kısa sürede yeniden sahnelere dönmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"6 AY YÜRÜYEMEDİM"

Geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir programda geçmişe dair samimi açıklamalarda bulunan Nükhet Duru, genç yaşta mücadele etmek zorunda kaldığı MS (Multiple Skleroz) hastalığını da gündeme getirmişti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sanatçı, hastalıkla geçen zorlu süreci şu sözlerle ifade etmişti: "MS bana ağır bir krizle geldi, yaklaşık altı ay yürüyemedim. Bu hastalığı huysuz bir yılan gibi gördüm, başını okşaya okşaya bugüne kadar geldik"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması!
Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışmalar sonrası silahlar sustu
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı
Savaş suçlusu Netanyahu soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası
Çalışanların gözü ocak zammına çevrildi: Formüllere göre 2025 asgari ücret ne kadar olacak?
Türk Telekom
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı ve turuncu kodlu alarm: Mezosiklon yağış dalgası geliyor! Şimşekler ardı ardına patlayacak
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 6 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere İŞKUR’dan hibe fırsatı
Bir zamanlar "YPG PKK’dır" diyordu şimdi işgal haritası önünde poz veriyor! Tom Barrack'tan Mazlum Abdi'ye ziyaret
Mossad casusları Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip tutuklandı!
Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi ve İsrail açıklaması! "Kural hatası yok"
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika! Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı! Düştüğü sırada alkollü müydü?
Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…
Fransa'da 27 günlük Başbakan Lecornu Macron'a istifasını sundu! Hükümeti dün kurmuştu
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda: Orta riskli bölgeye yaklaştılar: "10 Ekim'de ulaşmayı bekliyoruz"
Kuruluş Orhan’dan ilk tanıtım! Sosyal medya ayağa kalktı! İşte efsane kadro