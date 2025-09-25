Bahar Şahin set ortamını ifşa etti: “Oruç tutanlara saygı duymazlar!”

Son dönemlerde açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu Bahar Şahin, magazin gündemine bir kez daha bomba gibi düştü. 'Zalim İstanbul' dizisiyle tanınan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sette yaşananları ifşa etti.
Bahar Şahin, sette dini inançlarına bağlı kişilere karşı tutumun oldukça olumsuz olduğunu söyledi.
Bahar Şahin set ortamını ifşa etti
Ünlü oyuncu, "Sette dini bütün kişileri sevmezler. Çünkü işi yavaşlattıklarını düşünürler. Oruç tutanlara saygı duymazlar. Ekstra bütçe olarak görürler" ifadelerini kullandı.