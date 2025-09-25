Bahar Şahin set ortamını ifşa etti: “Oruç tutanlara saygı duymazlar!”

Şahin, oruç tutan bir set çalışanının orucunu yemek arasında kalanlarla açmak zorunda bırakıldığını anlattı: "Işık tutan bir abi orucunu yemek arasından kalanlarla açmak zorunda bırakıldığını söyledi. Ben de 'Yemek getirilene kadar sahneyi oynamayacağım' dedim. Yapımcı sete gelerek gerginlik çıkardı"

Kaynak: Sosyal medya

Şahin, "Set mahremiyeti diye bir şey var. Tacize de uğrasanız, hırsızlıkla da suçlansanız eğer susmazsanız, yapımcılarla aranız bozulur. İş bulmanız da zorlaşır. Çoğu oyuncu bu yüzden sessiz kalıyor" dedi.