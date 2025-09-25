PODCAST CANLI YAYIN

Bahar Şahin set ortamını ifşa etti: “Oruç tutanlara saygı duymazlar!”

Son aylarda yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme gelen oyuncu Bahar Şahin, bu kez set ortamıyla ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu. Şahin, “Sette dini bütün kişileri sevmezler, oruç tutanlar ekstra bütçe olarak görülür” diyerek, orucunu yemek aralarında kalan artıklarla açmak zorunda kalan bir set çalışanının yaşadıklarından bahsetti. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son dönemlerde açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu Bahar Şahin, magazin gündemine bir kez daha bomba gibi düştü. 'Zalim İstanbul' dizisiyle tanınan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sette yaşananları ifşa etti.

Bahar Şahin, sette dini inançlarına bağlı kişilere karşı tutumun oldukça olumsuz olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, "Sette dini bütün kişileri sevmezler. Çünkü işi yavaşlattıklarını düşünürler. Oruç tutanlara saygı duymazlar. Ekstra bütçe olarak görürler" ifadelerini kullandı.

Şahin, oruç tutan bir set çalışanının orucunu yemek arasında kalanlarla açmak zorunda bırakıldığını anlattı: "Işık tutan bir abi orucunu yemek arasından kalanlarla açmak zorunda bırakıldığını söyledi. Ben de 'Yemek getirilene kadar sahneyi oynamayacağım' dedim. Yapımcı sete gelerek gerginlik çıkardı"

Şahin, "Set mahremiyeti diye bir şey var. Tacize de uğrasanız, hırsızlıkla da suçlansanız eğer susmazsanız, yapımcılarla aranız bozulur. İş bulmanız da zorlaşır. Çoğu oyuncu bu yüzden sessiz kalıyor" dedi.

