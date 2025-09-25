PODCAST CANLI YAYIN

Bahar Şahin’den şok ifşa: “Setlerde oruç tutana saygı yok!”

Oyuncu Bahar Şahin, setlerde oruç tutanlara yönelik baskıyı ifşa etti. “Dini bütün kişileri sevmezler, oruç tutanlar ekstra bütçe sayılır” sözleriyle dikkat çeken Şahin, bir set çalışanının iftarını artık yemeklerle açmak zorunda kaldığını anlattı. Açıklamalar sosyal medyada büyük tepki topladı.

Son dönemlerde açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu Bahar Şahin, magazin gündemine bir kez daha bomba gibi düştü. 'Zalim İstanbul' dizisiyle tanınan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sette yaşananları ifşa etti.

Bahar Şahin, sette dini inançlarına bağlı kişilere karşı tutumun oldukça olumsuz olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, "Sette dini bütün kişileri sevmezler. Çünkü işi yavaşlattıklarını düşünürler. Oruç tutanlara saygı duymazlar. Ekstra bütçe olarak görürler" ifadelerini kullandı.

Şahin, oruç tutan bir set çalışanının orucunu yemek arasında kalanlarla açmak zorunda bırakıldığını anlattı: "Işık tutan bir abi orucunu yemek arasından kalanlarla açmak zorunda bırakıldığını söyledi. Ben de 'Yemek getirilene kadar sahneyi oynamayacağım' dedim. Yapımcı sete gelerek gerginlik çıkardı"

Şahin, "Set mahremiyeti diye bir şey var. Tacize de uğrasanız, hırsızlıkla da suçlansanız eğer susmazsanız, yapımcılarla aranız bozulur. İş bulmanız da zorlaşır. Çoğu oyuncu bu yüzden sessiz kalıyor" dedi.

