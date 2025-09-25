Alişan’dan sahnede Filistin çığlığı: “Susmayacağız, dualarımız Gazze’yle”

Ünlü şarkıcı Alişan, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında çıktığı sahnede sadece şarkılarıyla değil, anlamlı mesajlarıyla da izleyicilerin kalbine dokundu. Sanatçı, sahneden yaptığı duygu yüklü konuşmayla Filistin'de yaşananlara sessiz kalmadı ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti.
Festivalin dördüncü gününde başkentlilerle buluşan Alişan, konseri sırasında Murat Kekilli'ye ait "Yıkılasın İsrail" şiirini okudu. Bu anlamlı performansın ardından seyircilere seslenen sanatçı, Gazze'de yaşanan dramı şu sözlerle dile getirdi:
"Orada masum çocuklar, anneler, yaşlılar açlıktan ölüyor. Her gün bir video seyrediyoruz ve insanlığımızdan utanıyoruz. Maalesef dünya suskun. Bizim elimizden gelen de bunu duyurmak. Hepimizin duaları oradaki kardeşlerimizle"
Sözleriyle büyük alkış toplayan Alişan, sanatçının sadece sahneye çıkıp eğlendiren biri olmadığını, toplumsal olaylara duyarlılık göstermesi gerektiğini vurgulayan bir duruş sergiledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu konuşma, birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.