Alişan’dan sahnede Filistin çığlığı: “Susmayacağız, dualarımız Gazze’yle”

Ankara Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Alişan, Gazze’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı. Masum çocukların, annelerin ve yaşlıların yaşadığı acılara dikkat çeken sanatçı, “Her gün insanlığımızdan utanıyoruz” diyerek sahneden güçlü bir mesaj verdi.

Ünlü şarkıcı Alişan, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında çıktığı sahnede sadece şarkılarıyla değil, anlamlı mesajlarıyla da izleyicilerin kalbine dokundu. Sanatçı, sahneden yaptığı duygu yüklü konuşmayla Filistin'de yaşananlara sessiz kalmadı ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti.

Festivalin dördüncü gününde başkentlilerle buluşan Alişan, konseri sırasında Murat Kekilli'ye ait "Yıkılasın İsrail" şiirini okudu. Bu anlamlı performansın ardından seyircilere seslenen sanatçı, Gazze'de yaşanan dramı şu sözlerle dile getirdi:

"Orada masum çocuklar, anneler, yaşlılar açlıktan ölüyor. Her gün bir video seyrediyoruz ve insanlığımızdan utanıyoruz. Maalesef dünya suskun. Bizim elimizden gelen de bunu duyurmak. Hepimizin duaları oradaki kardeşlerimizle"

Sözleriyle büyük alkış toplayan Alişan, sanatçının sadece sahneye çıkıp eğlendiren biri olmadığını, toplumsal olaylara duyarlılık göstermesi gerektiğini vurgulayan bir duruş sergiledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu konuşma, birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.

"SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"

Filistin halkına yönelik desteğini uzun süredir çeşitli platformlarda dile getiren Alişan, Turkuvaz Dijital'e verdiği röportajda "Filistin'e zulmeden bir soykırım gerçekleşen İsrail'e kininizi, öfkenizi hiç korkmadan dile getiriyorsunuz. Bununla ilgili üzerinizde bir sorumluluk mu hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Vallahi bununla ilgili bir sorumluluk tabii ki hissediyorum. Bütün dünyanın, aslında bütün insanlığın bununla ilgili bir sorumluluk hissetmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği her yurt dışı gezisinde, zaten yurt dışında yeterince dile getiriyor ama yurt dışındaki her gezisinde, her ülke Cumhurbaşkanlarına, Başbakanlarına, bütün dünya liderlerine sesleniyor bu konuyla ilgili."

"ELİMDEN BİR ŞEY GELSE GAZZE İÇİN VARIMI YOĞUMU BIRAKIP GİTMEZSEM ŞEREFSİZİM"

Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalanlarla ilgili de konuşan Alişan, "Önceden bir korku vardı. Ne korkusu o bilmiyorum. Bu biraz reklam alamam kaygısı mı?" sözlerine üzerine şunları söylemişti:

"Yani eğer böyle bir korkuyla bu zulüm karşısında susuyorlarsa onlarla hiçbir farkı kalmaz. Yani en azından diyorum ya benim de elimden bir şey gelmiyor. Keşke gelse... Bir gün çıkıp da biri hadi gidelim oraya dese eğer her şeyimi bırakıp gitmezsem dünyanın en şerefsiz insanıyım. Her şeyimi bırakırım ve giderim. Bir gün böyle bir şey istenirse bizden bunu da yaparız"

