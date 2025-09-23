Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!

Alişan, "Siz katıldığınız her platformda, her programda, konserlerde Filistin'e zulmeden bir soykırım gerçekleşen İsrail'e kininizi, öfkenizi hiç korkmadan dile getiriyorsunuz. Bununla ilgili üzerinizde bir sorumluluk mu hissediyorsunuz?" sorusu üzerine şu cevabı verdi:

"Vallahi bununla ilgili bir sorumluluk tabii ki hissediyorum. Bütün dünyanın, aslında bütün insanlığın bununla ilgili bir sorumluluk hissetmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği her yurt dışı gezisinde, zaten yurt dışında yeterince dile getiriyor ama yurt dışındaki her gezisinde, her ülke Cumhurbaşkanlarına, Başbakanlarına, bütün dünya liderlerine sesleniyor bu konuyla ilgili.

Anlayamadığım şey, her türlü şeyde bu kadar insani hak örgütleri, bu kadar böyle dernekler, STK'lar, bütün dünyada en ufak kötü bir şeyde dünyayı ayağa kaldıran Avrupa'sı, Amerika'sı, Asya'sı, kim varsa tüm bu dernekler orada zaten 60 yıldır, 70 yıldır sistematik bir şekilde orada insanlara bir zulüm uygulanıyor. Ama son 2 yıldır artık alenen insanların gözü önünde çoluk, çocuk, kadın, yaşlı ve elinde hiçbir silahı olmayan halka hani girdiler şehrin içine, şehri dümdüz ettiler. İnsanları, affedersiniz bunu söylerken çok üzülüyorum ama, gerçekten böyle hani böyle bir hayvan avları gibi insanların üzerine böyle şuursuzca ateş açıp, hatta böyle bombalarla, uçaksavarlarla, uçaklarla, böyle büyük ağır böyle şeylerle, silahlarla girip insanları orada resmen 2 yıldır inanılmaz bir şekilde katlediyorlar.

Bütün dünya suskun, kimse bir şey yapmıyor. Şu son zamanlarda mesela dün aldım haberini, dün bir 7-8 tane ülke, Filistin ülke olarak tanıdı. Bunlar Avrupa ülkeleri birçoğu. Bence insanlığın böyle bir ayağa kalkışı gibi bir şey yavaş yavaş. Artık insanların bu siyonistlere, bu İsrail devletine, bu İsrail zulmüne karşı görüyorum bütün dünyada gösteriler yapılmaya başladı. Dün işte bir arkadaşımın Instagram'ında gördüm. Almanya'da böyle bir gösteri yapılıyor. İngiltere'de gösteriler yapılıyor. O İskoçya'da, o Celtic maçlarından önce yapılan o muhteşem İsrail karşıtı, Filistin yanlısı o gösteriler.

"ALLAH ONLARI O KAHHAR İSMİYLE GERÇEKTEN CEZALANDIRSIN"

Yani bütün dünya artık yavaş yavaş bu İsrail'in nasıl bir zihniyette olduğunu, bu adamların nasıl vahşi olduğunu, bu adamların nasıl kendinden başka hiç kimseyi; Hristiyan olsun, Müslüman olsun veya başka bir dine mensup olsun, kendinden başka hiç kimseyi insan olarak bir varlık olarak saymadıklarını ve sapıkça ve gerçekten vahşice o fikirlerinin ne kadar kötü bir şey olduğunu artık dünya bunu böyle birazcık da olsa çok şükür fark etmeye başladı. İnşallah, diliyorum Allah'tan, ben bunu her konserimde de söylüyorum. Allah onları o kahhar ismiyle gerçekten cezalandırsın ve oradaki zulüm bir an önce bitsin. Bizim elimizden şu anda bu geliyor. Bunu her yerde söylemek, bunu her yerde dile getirmek. Şükürler olsun hani bizde de biraz azdı."