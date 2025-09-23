PODCAST CANLI YAYIN

Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!

Katıldığı her platformda, programda ve konserlerde İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne karşı duyduğu öfkeyi korkusuzca dile getiren ünlü türkücü Alişan, son röportajında bir kez daha Gazze'de yaşanan soykırım ve insanlık dramına dikkat çekerek, sessiz kalmanın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Filistin halkının yanında olduğunu her fırsatta dile getiren Alişan, "Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!" dedi. İşte Turkuvaz Dijital'den Mehmet Özkan konuşan Alişan'ın o röportajı...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Ünlü türkücü Alişan, İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne karşı duruşunu her platformda cesurca ortaya koymaya devam ediyor. Turkuvaz Dijital'den Mehmet Özkan'a verdiği röportajda Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Alişan, sessiz kalmanın kabul edilemez olduğunu belirterek, Filistin halkına olan desteğini güçlü ifadelerle dile getirdi.

Takvim Logo

Alişan, "Siz katıldığınız her platformda, her programda, konserlerde Filistin'e zulmeden bir soykırım gerçekleşen İsrail'e kininizi, öfkenizi hiç korkmadan dile getiriyorsunuz. Bununla ilgili üzerinizde bir sorumluluk mu hissediyorsunuz?" sorusu üzerine şu cevabı verdi:

"Vallahi bununla ilgili bir sorumluluk tabii ki hissediyorum. Bütün dünyanın, aslında bütün insanlığın bununla ilgili bir sorumluluk hissetmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği her yurt dışı gezisinde, zaten yurt dışında yeterince dile getiriyor ama yurt dışındaki her gezisinde, her ülke Cumhurbaşkanlarına, Başbakanlarına, bütün dünya liderlerine sesleniyor bu konuyla ilgili.

Anlayamadığım şey, her türlü şeyde bu kadar insani hak örgütleri, bu kadar böyle dernekler, STK'lar, bütün dünyada en ufak kötü bir şeyde dünyayı ayağa kaldıran Avrupa'sı, Amerika'sı, Asya'sı, kim varsa tüm bu dernekler orada zaten 60 yıldır, 70 yıldır sistematik bir şekilde orada insanlara bir zulüm uygulanıyor. Ama son 2 yıldır artık alenen insanların gözü önünde çoluk, çocuk, kadın, yaşlı ve elinde hiçbir silahı olmayan halka hani girdiler şehrin içine, şehri dümdüz ettiler. İnsanları, affedersiniz bunu söylerken çok üzülüyorum ama, gerçekten böyle hani böyle bir hayvan avları gibi insanların üzerine böyle şuursuzca ateş açıp, hatta böyle bombalarla, uçaksavarlarla, uçaklarla, böyle büyük ağır böyle şeylerle, silahlarla girip insanları orada resmen 2 yıldır inanılmaz bir şekilde katlediyorlar.

Bütün dünya suskun, kimse bir şey yapmıyor. Şu son zamanlarda mesela dün aldım haberini, dün bir 7-8 tane ülke, Filistin ülke olarak tanıdı. Bunlar Avrupa ülkeleri birçoğu. Bence insanlığın böyle bir ayağa kalkışı gibi bir şey yavaş yavaş. Artık insanların bu siyonistlere, bu İsrail devletine, bu İsrail zulmüne karşı görüyorum bütün dünyada gösteriler yapılmaya başladı. Dün işte bir arkadaşımın Instagram'ında gördüm. Almanya'da böyle bir gösteri yapılıyor. İngiltere'de gösteriler yapılıyor. O İskoçya'da, o Celtic maçlarından önce yapılan o muhteşem İsrail karşıtı, Filistin yanlısı o gösteriler.

"ALLAH ONLARI O KAHHAR İSMİYLE GERÇEKTEN CEZALANDIRSIN"

Yani bütün dünya artık yavaş yavaş bu İsrail'in nasıl bir zihniyette olduğunu, bu adamların nasıl vahşi olduğunu, bu adamların nasıl kendinden başka hiç kimseyi; Hristiyan olsun, Müslüman olsun veya başka bir dine mensup olsun, kendinden başka hiç kimseyi insan olarak bir varlık olarak saymadıklarını ve sapıkça ve gerçekten vahşice o fikirlerinin ne kadar kötü bir şey olduğunu artık dünya bunu böyle birazcık da olsa çok şükür fark etmeye başladı. İnşallah, diliyorum Allah'tan, ben bunu her konserimde de söylüyorum. Allah onları o kahhar ismiyle gerçekten cezalandırsın ve oradaki zulüm bir an önce bitsin. Bizim elimizden şu anda bu geliyor. Bunu her yerde söylemek, bunu her yerde dile getirmek. Şükürler olsun hani bizde de biraz azdı."

Takvim Logo

"Sanatçılar böyle biraz belki çekiniyorlardı. Neden çekindiklerini de bilmiyorum. Ama şimdi artık yavaş yavaş sivil toplum kuruluşları, yavaş yavaş böyle bu gibi şeylerde hiç ses çıkmayan o topluluklar seslerini çıkarmaya başladı" sözleri üzerine şöyle konuştu:

"İnsanoğlunun yapması gereken bir şey bu. Benim de elimden bir şey gelmiyor ama benim elimden gelen şey onların orada yaptığı o zulmü anlatmak. Biz küçükken işte ben 76 doğumluyum. O 83'lerde 84'lerde böyle izlerdi TRT'de haberleri. İşte çocuklar böyle taş atarlardı tanklara böyle şeylere sapanlarla falan taş atarlardı. O zamanda işte o askerler o çocukları döverlerdi, öldürürlerdi, silah sıkarlardı.

"ŞUURSUZCA İNSANLARIN ÜZERİNE BOMBALAR YAĞDIRIYORLAR"

Ama şimdi artık şuursuzca insanların üzerine bombalar yağdırıyorlar. Ya ben geçen bir görüntü gördüm. Bir çocuk Filistinli bir kardeşim 5 yaşında mı 6 yaşında mı ne... Ya diyor ki nerede bu dünya diyor. Nerede bu Müslümanlar diyor. Biz açlıktan ölüyoruz diyor. Artık insanlar orada açlıktan ölmeye başladı.

Artık kurşun sıkmalarına da gerek yok çünkü yardım götürülen yardımlar oraya maalesef ulaşmıyor ya. Bu kadar insanlık dışı şeyler yapıyorlar ve orada 2.5-3 milyon insan var. Onları açlıktan öldürmek istiyorlar.

Bunu yapanlar da Hitler'in o soykırımına maruz kalmış insanlar ya. Ben hakikaten şaşkınım. Yemin ediyorum kendi çocuğuma bakarken veya sokakta bir çocuğu görürken veya hani bunu insanlar şimdi bir şey zannediyor"

Takvim Logo

"ÖNEMLİ OLAN YAŞANAN KATLİAMI HERKESE HAYKIRMAK"

Konserlerine devam eden türkücü, "Tabii ki konser vereceğiz tabii ki gideceğiz bizim işimiz bu. Hayat devam ediyor bir yerden. Ama benim için önemli olan hayat devam ederken dünyanın bir tarafında o yaşanan katliamı o yaşanan zulmü herkese haykırmak.

Hani bir şey yapamıyorsan bile o zulmü anlat demiş ya Hz. Ali biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve elimizden keşke fazlası gelse elimizden keşke başka şeyler gelse onu da yapmaya hazırız hepimize" dedi.

Takvim Logo

Gazzeli çocuğun yemek yerken bomba seslerini duyunca ağlamasının yer aldığı bir videonun gösterilmesi üzerine Alişan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çocuğun ne günahı var? Bu çocuğun ne günahı var? Yani böyle bir insanlık dışı bir şey olabilir mi? Geçen gün birini gördüm, 'O çocukları öldürmemiz lazım. Çünkü o çocuklar büyüyünce bizi öldürecekler. Onlar büyümeden biz onları öldüreyim' diyor. Yani böyle vahşice ve bunu din adamı sıfatı altında açıklama yapan o Siyonistler.

Ya bunlar yaratık ya. Bunlar gerçekten dünyanın başına gelmiş hani Allah'ın lanetlediği bir kavim ya bunlar onlar. Gerçekten inşallah bir gün bütün dünyanın da lanetlediği bir kavim olarak Allah'ın izniyle defolup gitsinler.

Vallahi billahi yani beddua etmek bizim dinimizde aslında çok böyle şey olan bir şey değil. Hani beddua etmeyin diyorlar ama böyle şeylerde beddua etmek de bence ağzımıza yakışıyor"

Takvim Logo

Alişan, "Siz bu kadar bu vicdanınızı dile getiriyorsunuz. Oradaki çocuklara karşı duyarlılığınız falan. Ama bizim Türkiye'mizde birçok sanatçımız var. Sizin gibi çok dile getiren kişiler var ama bazı sanatçılara bakıyoruz böyle kınamaları bile çok sessiz. İşte ufaktan böyle bir 'Aman ben de konuştum' der gibi konuşuyorlar. İlla ki sizin de etrafınızda böyle sanatçı dostlarınız vardır" sözlerine şu yanıtı verdi:

"Yok benim etrafımda olan ben böyle bir adamla görüşmem. Ben böyle bir adamla gerçekten konuşmam. Şu durumda eğer bir insan taraf olabiliyorsa eğer şu durumda yani karşı taraftan veya bunu böyle hafif böyle şeyle geçirebiliyorsa o insanın benim hayatımda yeri yok. Ben böyle bir insanın hayatıma almam"

Takvim Logo

Fazıl Say'ın Gazze ile ilgili duruşunun hatırlatılması üzerine Alişan, şu ifadeleri kullandı: "Fazıl Say gibi bir isim bile vicdanı dile getirirken bütün sanatçıların, şarkıcıların, aktörlerin, aktristlerin konuşması gerekmiyor mu? Bak çok fazla konuşan olmaya başladı. Ben görüyorum. Yani konserlerinde özellikle bunu gerçekten dile getiren, bunun bir zulüm olduğunu, bir katliam olduğunu ve oradaki zulümü katliamın durdurması gerektiğini söyleyen sanatçılarımızın sayısı fazlalaştı"

Takvim Logo

Alişan, "Önceden bir korku vardı. Ne korkusu o bilmiyorum. Bu biraz reklam alamam kaygısı mı?" sözlerine üzerine şunları söyledi:

Yani eğer böyle bir korkuyla bu zulüm karşısında susuyorlarsa onlarla hiçbir farkı kalmaz. Yani en azından diyorum ya benim de elimden bir şey gelmiyor. Keşke gelse. Yani bir gün çıkıp da biri hadi gidelim oraya dese eğer her şeyimi bırakıp gitmezsem dünyanın en şerefsiz insanıyım. Yani her şeyimi yani.

Bırakırım ve giderim. Bir gün böyle bir şey istenirse bizden bunu da yaparız.

Bir birlik olma çağrısı. Hep beraber sanatçı olarak bir birlik oluşturalım. Tek ses şekilde bunu koro haline sese getirelim diye hiç böyle bir şey yapsak acaba? Şuna söylesem acaba benden gelir mi? Gel beraber yapalım diye düşündünüz oldu mu hiç böyle bir şey? Böyle bir çağrı olursa, böyle bir şey olursa ben hiç kimsenin bu çağrıya duyarsız kalacağını zannetmiyorum.

İçerisinde birazcık insanlık, birazcık böyle merhamet, birazcık vicdan olan bir insanım. Böyle bir çağrı karşısında duyarsız kalacağını zannetmiyorum. Herkes buna mutlaka uyar, mutlaka katılır diye tahmin ediyorum."

Takvim Logo

Ünlü türkücü, "Gazze özgürlüğüne kavuşursa Alişan bir şarkı söyler mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Eğer böyle bir beste olursa, bak Sinan bu konuda çok o da hassas. Sinan Akçıl. Yavuz abi çok güzel şeyler yaptı. Zaten Murat abi. Murat Kekilli. Onun söylediği o şarkıyı ben her konserde söylüyorum. Yıkılasın İsrail enkazını göreyim. Sana ülkeliğinin yüzüne tüküreyim diye. Yine dediğin gibi işte son zamanlarda Fazıl Say. Hani bu işin şeyi yok sağı, solu, dini. Bu insanlık. Gerçekten ben inanılmaz şaşkınım ya. Yani iki yıl ve adamlar öyle pişkin pişkin kendilerini savunuyorlar ki.

Yani öyle pişkin pişkin bu şeyleri yaparken hani elleri bile titremedi. Ben bazen izliyorum. Sosyal medyadan çok fazla. İşte diyor ki girdik diyor oraya diyor ben diyor kırk kişiyi elli kişiyi öldürdüm diyor. Ondan sonra diyor çıktım diyor kadınlar vardı. Kadınlara şöyle yaptık çocuklara böyle yaptık.

Yani hani bunu yaptın bir de bunu böyle şey gibi nasıl anlatırsın ya? Nasıl bir insansın ya? Nasıl bir insansın? Nasıl bir vicdan? Nasıl bir yaratıksınız siz ya? Allah gerçekten hepinizin bir an önce belasını versin."

Takvim Logo

Bu görüşünüz sebebiyle tehdit aldınız mı hiç?

Hiç almadım hayır.

Yani bununla ilgili "Senin şu işini engelleriz. Buna böyle yaparız diye böyle arka planda olmadı mı?

Ben zaten onların bunda ortamında değilim ki. Yani benim işimi engelleyecek ya da işime zarar verecek bir durum yok. Öyle bir şeyle de hiç bugüne kadar karşılaşmadım. Yani böyle bir şey yaşamadım.

Takvim Logo

Ünlü türkücü, "En son Bingöl konserine gittiniz değil mi? Orada da zaten büyük bir hassasiyet var" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Bu konuyla ilgili büyük bir hassasiyet var orada. Bingöl'den önce ben yine Eskişehir'deydim. Eskişehir konserinde de yine konuştum. Yani ben her konserimde bunu dile getiriyorum. Güzel bir şey ve insanlara bakıyorum. Her dile getirdiğimde bütün insanlar orada bir yerde benim 40 bin 50 bin kişi vardı. Bingöl'de yine 20-30 bin kişi vardı. Herkes inanılmaz tepkili. Herkesin şurasında yani artık buradan çıkacak isyanı, haykırışı ve Allah'ın izniyle diyorum ya bütün dünyada yavaş yavaş bunların ne olduğunu görmeye başladı. Yani onları destekleyen kesim bile artık bunların yaptığı zulme karşı böyle bir şeyde hani yapmayın artık yeter der gibiler yani. Desteklemek zorundalar. Çünkü bütün sermayeleri onlardan geliyor bunu hepimiz biliyoruz. Ama onlar bile böyle bir insan içlerindeki o birazcık böyle bir insanlık kırıntısı böyle sanki yavaş yavaş dışarı çıkıyor gibi. Ben Allah'ın izniyle çok kısa zamanda oradaki zulmün duracağına inanıyorum.