Survivor Ayşe Yüksel’in nişanlandı! Törenden kareler gündem oldu

Nişan töreniyle yeni bir mutluluk sayfası açan genç yarışmacıya sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.

Kaynak: Sosyal medya

Survivor 2025'te sezonu dördüncü olarak tamamlayan Ayşe Yüksel, yarışmadaki performansıyla olduğu kadar, özel hayatındaki gelişmelerle de takipçilerinin gündeminde kalmaya devam ediyor.