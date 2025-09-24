PODCAST CANLI YAYIN

Survivor Ayşe Yüksel’in nişanlandı! Törenden kareler gündem oldu

Survivor 2025’in dikkat çeken yarışmacısı Ayşe Yüksel, Maldivler’de sevgilisi Sercan Saray’dan aldığı evlilik teklifi sonrası Türkiye’de sade bir nişan töreniyle mutluluğunu taçlandırdı. Sosyal medyada paylaştığı yeni nişan kareleri, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi:
Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden Ayşe Yüksel, özel hayatında mutlu bir döneme adım attı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ocak ayında başlayan ve haziran ayında sona eren yarışmanın ardından sosyal medyada aktif paylaşımlarına devam eden Yüksel, geçtiğimiz aylarda Maldivler tatilinde sevgilisi Sercan Saray'dan aldığı sürpriz evlilik teklifiyle sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Evet" cevabını veren Yüksel, Türkiye'ye döndükten sonra nişan hazırlıklarına başladı ve geçtiğimiz günlerde sade bir törenle nişanlandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çiftin bu özel anlarından paylaşılan yeni fotoğraflar, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Nişan töreniyle yeni bir mutluluk sayfası açan genç yarışmacıya sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Survivor 2025'te sezonu dördüncü olarak tamamlayan Ayşe Yüksel, yarışmadaki performansıyla olduğu kadar, özel hayatındaki gelişmelerle de takipçilerinin gündeminde kalmaya devam ediyor.

