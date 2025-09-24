Survivor Ayşe Yüksel’in nişanlandı! Törenden kareler gündem oldu

Survivor 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden Ayşe Yüksel, özel hayatında mutlu bir döneme adım attı.
Ocak ayında başlayan ve haziran ayında sona eren yarışmanın ardından sosyal medyada aktif paylaşımlarına devam eden Yüksel, geçtiğimiz aylarda Maldivler tatilinde sevgilisi Sercan Saray'dan aldığı sürpriz evlilik teklifiyle sevenlerini heyecanlandırmıştı.
"Evet" cevabını veren Yüksel, Türkiye'ye döndükten sonra nişan hazırlıklarına başladı ve geçtiğimiz günlerde sade bir törenle nişanlandı.