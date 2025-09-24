Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!

2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayımlanan ve dönemin sevilen komedi dizilerinden biri haline gelen Alemin Kıralı, oyuncu kadrosuyla olduğu kadar unutulmaz karakterleriyle de hafızalarda yer etti. Dizide Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, küçük yaşına rağmen gösterdiği başarılı oyunculukla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.
Zeynep Gülmez, Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın ve Yağmur Ün gibi isimlerle aynı projede yer alan Birsu Demir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla adeta gündeme bomba gibi düştü.
Şimdilerde 26 yaşında olan Demir'in son hali ve tarzı, takipçilerini şaşkına çevirdi. Çocuk yaşta tanınan yıldızın yıllar içindeki değişimi, kısa sürede sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı.