Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!

Alemin Kıralı dizisinde Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu. Küçük yaşta sergilediği başarılı performansla tanınan Demir'in 26 yaşındaki son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, genç oyuncunun değişimine övgü dolu yorumlar yağdırdı. Demir için "Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim", "Bu nasıl bir değişim" ifadeleri kullanıldı. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in ağızları açık bırakan değişimi...

2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayımlanan ve dönemin sevilen komedi dizilerinden biri haline gelen Alemin Kıralı, oyuncu kadrosuyla olduğu kadar unutulmaz karakterleriyle de hafızalarda yer etti. Dizide Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, küçük yaşına rağmen gösterdiği başarılı oyunculukla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.

Zeynep Gülmez, Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın ve Yağmur Ün gibi isimlerle aynı projede yer alan Birsu Demir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla adeta gündeme bomba gibi düştü.

Şimdilerde 26 yaşında olan Demir'in son hali ve tarzı, takipçilerini şaşkına çevirdi. Çocuk yaşta tanınan yıldızın yıllar içindeki değişimi, kısa sürede sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı.

Kullanıcılar, "Bu nasıl bir değişim!", "Nerede eski Oben nerede sen", "Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

Birsu Demir'in sosyal medya paylaşımları hem nostalji yaşattı hem de değişimiyle adından yeniden söz ettirmeyi başardı.

İşte Birsu Demir başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

