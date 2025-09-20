Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği programı bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Enis Arıkan oldu. Spor yapmaya başladığını ancak iştahını kontrol etmekte zorlandığını dile getiren Arıkan'ın sözleri, samimi bir sohbetin kapısını araladı. Bu sırada Seda Sayan'ın açıkladığı sabah rutini ise izleyicileri hem şaşırttı hem de sosyal medyada gündem yarattı.
"BİR HAFTADA 5 KİLO ALABİLİYORUM"
Katıldığı programda beslenme alışkanlıklarından söz ederek izleyenleri güldüren Arıkan, şu ifadeleri kullandı: "Evimin arka sokağında spora yazıldım. Bir yıldır ilk defa düzenli bir şekilde gidiyorum. Kardiyo falan yapıyorum, hocayla çalışıyorum. Ama yemeğe o kadar düşkünüm ki bir haftada 5 kilo alabiliyorum. Sinirimi çok bozuyor"
Seda Sayan ise bu sözlerin üzerine kendi günlük beslenme rutinini paylaştı. Sayan, güne bir çay kaşığı çörek otu yağı, ananas sirkeli su, sade kahve ile başladığını söyledi ve program öncesi sadece iki adet tuzlu kurabiye yediğini belirtti.