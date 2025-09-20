PODCAST CANLI YAYIN

Genç kalmasının sırrı buymuş: Seda Sayan açıkladı Enis Arıkan şaştı kaldı!

Ünlü sunucu Seda Sayan, sabah rutiniyle herkesi şaşkına çevirdi. Çörek otu yağı ile yaptığı karışımla güne başlayan Sayan’ın bu alışkanlığına Enis Arıkan'dan ilginç bir tepki geldi. Sosyal medyada ise yorumlar ikiye bölündü. İşte Seda Sayan’ın kendisi için hazırladığı karışım ve gençlik sırrı...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Genç kalmasının sırrı buymuş: Seda Sayan açıkladı Enis Arıkan şaştı kaldı!

Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği programı bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Enis Arıkan oldu. Spor yapmaya başladığını ancak iştahını kontrol etmekte zorlandığını dile getiren Arıkan'ın sözleri, samimi bir sohbetin kapısını araladı. Bu sırada Seda Sayan'ın açıkladığı sabah rutini ise izleyicileri hem şaşırttı hem de sosyal medyada gündem yarattı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"BİR HAFTADA 5 KİLO ALABİLİYORUM"

Katıldığı programda beslenme alışkanlıklarından söz ederek izleyenleri güldüren Arıkan, şu ifadeleri kullandı: "Evimin arka sokağında spora yazıldım. Bir yıldır ilk defa düzenli bir şekilde gidiyorum. Kardiyo falan yapıyorum, hocayla çalışıyorum. Ama yemeğe o kadar düşkünüm ki bir haftada 5 kilo alabiliyorum. Sinirimi çok bozuyor"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Seda Sayan ise bu sözlerin üzerine kendi günlük beslenme rutinini paylaştı. Sayan, güne bir çay kaşığı çörek otu yağı, ananas sirkeli su, sade kahve ile başladığını söyledi ve program öncesi sadece iki adet tuzlu kurabiye yediğini belirtti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bunun üzerine Arıkan tepkisini gizleyemedi. "Bunlar yemek değil!" diyerek karşılık veren Arıkan, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sayan ise beslenme alışkanlıklarıyla ilgili konuşmaya devam ederek, "Biz pilav yiyeceksek yanına başka bir şey koymayız. Diyelim ki patlıcan yemeği yaptın, yanına pilav yeme be kardeşim" sözleriyle de dikkat çekti. Arıkan'ın bu sözlere cevabı ise "Pilavsız patlıcan mı olur bacım?" oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Programdaki bu samimi ve esprili anlar izleyenleri güldürürken, Sayan'ın beslenme rutini ise "gençlik iksiri" olarak yorumlandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ancak sosyal medyada yapılan yorumlar ikiye bölündü. Kimileri Sayan'ı disiplininden dolayı tebrik ederken, bazı kullanıcılar ise "Bu liste rejim değil, resmen açlık!", "Gerçekten bunlar yemek değil" gibi yorumlarla Arıkan'a destek verdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ya YPG entegre olacak ya "kılıç" kınından çıkacak! Şara "PKK sabote ediyor" dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti
Özgür'ün Özel'in yol temizliği! İmamoğlu'nu betona gömdü sıra Mansur Yavaş'ta: CHP'deki "savaş" senaryosu ve kanıksanan Silivri gerçeği
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
Karadeniz'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! Köprü çöktü vatandaşlar mahsur kaldı | Ayder Yaylası'nın yolu kapandı
Gazze’deki soykırımı dünyaya haykıran İsrailli orkestra şefi Ilan Volkov sınırda yaka paça tutuklandı
BM’de Trump-Şara zirvesi! Şeybani Washington’da Suriye bayrağını göndere çekti detaylar belli oldu
CHP kaynar kazan! "Bugünün CHP'si dendiğinde akıllara şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları geliyor"
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton Müdürü Başkan Tugay'ı suçladı
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Antalya Aksu'da yangın kontrol altına alındı
Trump’ın kızı Tiffany Türk milyarder ile aynı yatta! Tatil fotoğrafları ortalığı karıştırdı: Kim bu Ercüment Bayegan?
Hafta sonu hava nasıl olacak? 20 Eylül il il hava durumu: MGM’den 4 ile sarı kod uyarısı
Can Holding soruşturması genişliyor! 9 şirkete daha kayyum atandı
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
MİT Başkanı yalanıyla 20 milyon TL'lik vurgun! Dolandırıcılardan yaşlı kadına şoke eden sözler!
Ocak'ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...
Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin'i tanıyacak
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası