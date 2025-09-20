Alişan'dan siyonistlere Gazze tepkisi: "Yıkılasın İsrail enkazını göreyim"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin 4'üncü durağı, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ın ardından Bingöl oldu.

Alişan, 25 yıl sonra Bingöl'de konser verdi. (İHA)

25 yıl sonra yeniden Bingöl'de sahne alan Alişan, "Burada doğmadım, büyümedim ama Bingöllü bir anne ve babanın çocuğu olarak her zaman Bingöl ile gurur duydum. Her yerde, Bingöllü olduğumu da gururla söylüyorum" dedi.