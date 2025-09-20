PODCAST CANLI YAYIN

Alişan'dan siyonistlere Gazze tepkisi: "Yıkılasın İsrail enkazını göreyim"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Bir Anadolu Şenliği' etkinlikleri kapsamında şarkıcı Alişan, Bingöl'de konser verdi. 25 yıl sonra kentte sahne alan Alişan Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'e tepki gösterdi. Filistin atkısı takarak konserine devam eden ünlü sanatçı, "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana, ülke diyenin yüzüne tüküreyim. İnşallah siyonist rejim ve İsrail diye bir ülke kalmaz." diyerek "Dünyadan Uzak" şarkısını Gazze için seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin 4'üncü durağı, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ın ardından Bingöl oldu.

25 yıl sonra ilk! Alişan Bingöl'de konser verdi!



25 YIL SONRA BİNGÖL'DE KONSER VERDİ

19 Eylül'de başlayan etkinliklerde şarkıcı Alişan, Bingöl Belediyesi otopark alanında sahneye çıktı.

Alişan, 25 yıl sonra Bingöl'de konser verdi. (İHA)Alişan, 25 yıl sonra Bingöl'de konser verdi. (İHA)

Konsere gelen Bingöllüler, alanı doldurdu. Alişan'ın en son 25 yıl önce kentte verdiği konsere ait görüntüler de ekrandan gelenlere izletildi.

Alişan, 25 yıl sonra Bingöl'de konser verdi. (İHA)Alişan, 25 yıl sonra Bingöl'de konser verdi. (İHA)

25 yıl sonra yeniden Bingöl'de sahne alan Alişan, "Burada doğmadım, büyümedim ama Bingöllü bir anne ve babanın çocuğu olarak her zaman Bingöl ile gurur duydum. Her yerde, Bingöllü olduğumu da gururla söylüyorum" dedi.

Alişan, 25 yıl sonra Bingöl'de konser verdi. (İHA)Alişan, 25 yıl sonra Bingöl'de konser verdi. (İHA)

YIKILASIN İSRAİL, ENKAZINI GÖREYİM

Filistin bayrağının olduğu atkı takarak konserine devam eden Alişan, "Her konserimde söylüyorum. Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana, ülke diyenin yüzüne tüküreyim. İnşallah siyonist rejim ve İsrail diye bir ülke kalmaz. Kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız. Orada kaybettiğimiz kardeşlerimiz için duamız okuyalım." diye konuştu.

Alişan, 25 yıl sonra Bingöl'de konser verdi. (İHA)Alişan, 25 yıl sonra Bingöl'de konser verdi. (İHA)

Ünlü sanatçı, Gazze için "Dünyadan Uzak" isimli şarkıyı Bingöllülerle birlikte söyledi.

