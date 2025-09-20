Alişan'dan siyonistlere Gazze tepkisi: "Yıkılasın İsrail enkazını göreyim"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin 4'üncü durağı, Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ın ardından Bingöl oldu.
25 yıl sonra ilk! Alişan Bingöl'de konser verdi!
19 Eylül'de başlayan etkinliklerde şarkıcı Alişan, Bingöl Belediyesi otopark alanında sahneye çıktı.
Konsere gelen Bingöllüler, alanı doldurdu. Alişan'ın en son 25 yıl önce kentte verdiği konsere ait görüntüler de ekrandan gelenlere izletildi.
25 yıl sonra yeniden Bingöl'de sahne alan Alişan, "Burada doğmadım, büyümedim ama Bingöllü bir anne ve babanın çocuğu olarak her zaman Bingöl ile gurur duydum. Her yerde, Bingöllü olduğumu da gururla söylüyorum" dedi.