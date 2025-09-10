PODCAST CANLI YAYIN

Icardi’nin dövme hamlesi! Galatasaraylı yıldız geçmişi kolundan sildi

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Eski eşi Wanda Nara’ya olan aşkını koluna yaptırdığı dövme ile ölümsüzleştiren Icardi, bu kez sürpriz bir hamle yaptı. İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi:
Icardi’nin dövme hamlesi! Galatasaraylı yıldız geçmişi kolundan sildi

Olaylı evliliklerinin ardından Arjantinli yıldız, Wanda'nın adını taşıyan dövmeyi kapatarak geçmişe veda etti. 2014 yılında evlenen çiftin iki kız çocuğu bulunuyor ve bu adım, Icardi'nin yeni bir sayfa açtığını gözler önüne serdi.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

ICARDİ'NİN OLAYLI AYRILIĞI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara ile yollarını tartışmalı bir şekilde ayırmıştı. Boşanma sürecinde çift, ihanet iddiaları ve sosyal medyada yaptıkları çarpıcı açıklamalarla gündemden düşmemişti.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

CHİNA SUAREZ VE YENİ AŞK

Ayrılık sonrası kalbini Arjantinli model ve şarkıcı China Suarez'e kaptıran Icardi, geçmişe dair izleri silmeye başladı. Yeni ilişkisini sosyal medyada sıkça paylaşan futbolcunun romantik kareleri, takipçilerinin ilgisini çekiyor.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

WANDA DÖVMESİ KAPANDI

Özel hayatında yeni bir sayfa açan Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın adını taşıyan kolundaki dövmeyi kapattırarak dikkat çekti. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda dövmenin artık görünmediği görülüyor. Bu hamle, takipçilerin "Wanda Nara ne tepki verecek?" sorusunu akıllara getirdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi!
CHP'de 15 Eylül paniği! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel yine Batı medyasına ağladı
Takas Bank
OVP'de haftada 4 gün çalışma sinyali! Dünyada örnekleri var mı? 4 gün çalışma modelinde neler var?
Şeyda Coşkun’un yasak aşkı ortaya çıktı! Aldatılan kadın sokak ortasında ünlü isme tokat atıp suratına menü fırlattı
Fenerbahçe'de fırsat transferi zamanı! Üç aday tek imza
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü! "Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında"
Önce sağanak sonra bahar geliyor! Hafta ortasında 2 bölge uyarıldı: Meteoroloji'den yeni hava raporu
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD'yi yalanladı: "Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler"
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze protestosuyla karşılaştı! Dışarı atılan protestocular "Bugünün Hitleri" sloganı attı
Suça sürüklenen çocuklar ile ilgili ceza düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor! İndirim uygulanmayacak
Genç çiftlere 250 bin TL faizsiz evlilik kredisi! Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ekimde başlıyor
CHP'li Özgür Özel 9 Eylül'den 2 gün önce İngiliz FT'ye Türkiye'yi şikayet etti!
Küresel Sumud Filosu’na bir İHA saldırısı daha! Aktivistler kararlı: “Saldırılarla yılmayacağız”
CHP'ye Özlem Vural Gürzel şoku! Zehir zemberek sözler sonrası Beykoz Belediye Başkan Vekili istifa etti!: "Hakaret ve psikolojik baskılarla karşı karşıyayım"
24 yıl sonra yarı finaldeyiz! Türkiye - Polonya: 91-77 | MAÇ SONUCU
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
Domenico Tedesco İstanbul'a geldi! Fenerbahçe KAP'a bildirdi
Dizi atv'de izlenir: En iyilerle sizlerle... Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım tanıtım filminde bir araya geldi
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...