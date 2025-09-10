Icardi’nin dövme hamlesi! Galatasaraylı yıldız geçmişi kolundan sildi

Olaylı evliliklerinin ardından Arjantinli yıldız, Wanda'nın adını taşıyan dövmeyi kapatarak geçmişe veda etti. 2014 yılında evlenen çiftin iki kız çocuğu bulunuyor ve bu adım, Icardi'nin yeni bir sayfa açtığını gözler önüne serdi.
ICARDİ'NİN OLAYLI AYRILIĞI
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 2014 yılında evlendiği Wanda Nara ile yollarını tartışmalı bir şekilde ayırmıştı. Boşanma sürecinde çift, ihanet iddiaları ve sosyal medyada yaptıkları çarpıcı açıklamalarla gündemden düşmemişti.
CHİNA SUAREZ VE YENİ AŞK
Ayrılık sonrası kalbini Arjantinli model ve şarkıcı China Suarez'e kaptıran Icardi, geçmişe dair izleri silmeye başladı. Yeni ilişkisini sosyal medyada sıkça paylaşan futbolcunun romantik kareleri, takipçilerinin ilgisini çekiyor.