Sabancı Ailesi’nden müjde: Arzu Sabancı’ya bir torun daha geliyor!

Hakan Sabancı-Hande Erçel ayrılığıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Arzu Sabancı, 'kötü kaynana ilan edilmiş ve yapılan eleştirilerin ardından sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunmuştu. İlişkinin bitme nedeni olarak gösterilen Arzu Sabancı, ayrılık kararını sonradan öğrendiğini ve bir ilgisi olmadığını net bir dille ifade etmişti.

Arzu Sabancı şimdi ise büyük oğlu Hacı Sabancı ile gündeme geldi. İddiaya göre; Arzu Sabancı'ya bir torun daha geliyor! Bebek söylentilerinin ardından ise gözler Hacı-Nazlı Sabancı çiftine çevrildi.