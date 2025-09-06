PODCAST CANLI YAYIN

Sabancı Ailesi’nden müjde: Arzu Sabancı’ya bir torun daha geliyor!

Hakan Sabancı-Hande Erçel ayrılığıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Sabancı Ailesi, son olarak müjdeli bir haberle adlarından söz ettirdi. İddiaya göre; Arzu Sabancı'ya bir torun daha geliyor! Bebek söylentilerinin ardından ise gözler Hacı-Nazlı Sabancı çiftine çevrildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sabancı Ailesi’nden müjde: Arzu Sabancı’ya bir torun daha geliyor!

Hakan Sabancı-Hande Erçel ayrılığıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Arzu Sabancı, 'kötü kaynana ilan edilmiş ve yapılan eleştirilerin ardından sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunmuştu. İlişkinin bitme nedeni olarak gösterilen Arzu Sabancı, ayrılık kararını sonradan öğrendiğini ve bir ilgisi olmadığını net bir dille ifade etmişti.

Arzu Sabancı şimdi ise büyük oğlu Hacı Sabancı ile gündeme geldi. İddiaya göre; Arzu Sabancı'ya bir torun daha geliyor! Bebek söylentilerinin ardından ise gözler Hacı-Nazlı Sabancı çiftine çevrildi.

Sabah'tan Bülent Cankurt, "Arzu Sabancı'ya bir torun daha gelecek" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı: "Arzu Sabancı, ortanca oğlu Hakan Sabancı'yı, Hande Erçel'den ayırdığı iddialarını yalanladı ancak buna pek inanan olmadı. Bu arada Arzu Sabancı'nın gelini Nazlı Sabancı'yla ilgili 'müjde'li bir haber kulağıma geldi.

Hatırlarsanız, Arzu Hanım'ın büyük oğlu Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğu ortaya çıkınca Nazlı Sabancı ile evliliği bitme noktasına gelmişti.

Nazlı'yı kaybetmek istemeyen Arzu Hanım, evliliği kurtarmak için büyük çaba sarf etmiş ve başarmıştı.

Öğrendim ki, Arzu Hanım'ın adını taşıyan bir kızları olan Hacı-Nazlı Sabancı çifti, ikinci çocuğa karar vermiş.

Hatta son günlerde Nazlı Sabancı'nın hamile olduğu konuşuluyor ama bu doğru değil ancak ikinci bebek kararını verdikleri kesin. Bu kararda Arzu Hanım'ın büyük etkisi olduğunu duydum.

Bir çocuk daha olursa bundan sonraki krizleri daha rahat aşabileceklerini düşünüyormuş. Anlayacağınız, ortanca oğlunun evlenmesini engellediği iddia edilen Arzu Hanım, büyük oğlunun evliliğini korumak için var gücüyle çalışıyor"

NE OLMUŞTU?

Hacı Sabancı ile bir dönem birliktelik yaşadığını öne süren Fatma D. 2 Şubat 2021'de dünyaya getirdiği 'Uzay' ismindeki oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğu iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne babalık davası açmıştı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, "Hacı Sabancı ile çocuk arasında soybağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı'nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılmasını talep ediyoruz" denilmişti.

DNA YÜZDE 99.99 UYUMLU ÇIKTI

Mahkeme kararıyla Hacı Sabancı, Fatma D. ve küçük Uzay, Adli Tıp Kurumu'na giderek DNA örneği vermişti. Babalık testi raporunda Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 küçük 'Uzay'ın babası olduğu tespit edilmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asrın inşası tam gaz! Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek
CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı
Can Borcu
CHP'li Torbalı Belediye başkanından skandal! Naylon fatura işleri için şirket kurdu | 4 milyonluk kara para trafiği
Golf sahasında G20! Trump açıkladı: Liderler Zirvesi’ni kendi tesisinde düzenleyecek
AK Parti’den emlak vergisinde rayiç bedel düzenlemesi: Otomatik artış ve komisyon devreye giriyor
Katil İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin acılı babası ölüm yıl dönümünde konuştu! "Dünya zulme sessiz kaldı, kızım kalmadı"
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
Maaş zamları ve emeklilikte büyük değişiklik kapıda: Yeni Orta Vadeli Program 8 Eylül’de geliyor!
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Trump imzayı attı! Pentagon'un ismi değişiyor: Savaş mesajında Pete Hegseth detayı
YSK açıkladı: "İstanbul'daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek" | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: Okullarda yeni dönem başlıyor! 56 yenilik yolda...
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Başkan Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete'de! Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yeni isim
Zelenskiy duyurdu: Avrupalı askerler Ukrayna yolcusu!
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"
Firari Can Dündar'dan CHP'ye "sokak" aklı! Darbe çağrısı yaptı