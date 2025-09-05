Katie Christie kimdir? Sinem Kobal'ın görümcesi aslen nereli, kaş yaşında, mesleği ne?

(sosyal medya)

Mühendislik alanında kariyerini Avustralya'da sürdüren Kerem Kobal'ın kendisine ait olan telefon kılıfı üretimi yapan bir firmada yöneticilik yapıyor. Kerem Kobal aynı zamanda Avustralya merkezli bir konaklama şirketinde görev yapmaktadır.