PODCAST CANLI YAYIN

41 kere maşallah! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın çakır gözlerinin sırrı annesinde saklı

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yıldızı Oktay Kaynarca, başarılı kariyeriyle sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu ve sunucunun, annesi Nursel Kaynarca ile yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü. Anne-oğulun benzerliği dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları "Çakır gözleri aynı annesi", "Annesinin kopyası", "Güzel annenin yakışıklı oğlu" gibi yorumlarla Kaynarca ailesine övgü yağdırdı.

Giriş Tarihi:
41 kere maşallah! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın çakır gözlerinin sırrı annesinde saklı

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı ismi Oktay Kaynarca, kariyeriyle olduğu kadar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncunun özellikle annesi Nursel Kaynarca ile yaptığı samimi paylaşımlar, takipçilerden yoğun ilgi gördü.

Anne-oğul arasındaki benzerlik dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları yorumlarda bulunmayı ihmal etmedi. "Çakır gözleri aynı annesi", "Annesinin kopyası" ve "Güzel annenin yakışıklı oğlu" gibi ifadelerle Kaynarca ailesine övgüler yağdı.

Bu paylaşımlar, Oktay Kaynarca'nın özel hayatına dair samimi anların takipçilerle buluşmasını sağladı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Oyuncunun hem mesleki başarısı hem de ailesiyle olan yakınlığı, hayranlarının takdirini kazanmaya devam ediyor.

İşte Oktay Kaynarca başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

Alişan

Alişan ve annesi

Alişan ve annesi

Özcan Deniz

Özcan Deniz ve annesi

Özcan Deniz ve annesi

Esra Erol

Esra Erol ve annesi

Oktay Kaynarca

Oktay Kaynarca ve annesi

Oktay Kaynarca ve annesi

Pelin Karahan

Pelin Karahan ve annesi

Sümeyye Aydoğan

Sümeyye Aydoğan ve annesi

Ece Erken

Ece Erken ve annesi

Aslıhan Güner

Aslıhan Güner ve annesi

Bensu Soral

Bensu Soral ve annesi

Demet Özdemir

Demet Özdemir ve annesi

Su Burcu Yazgı Coşkun

Su Burcu Yazgı Coşkun ve annesi ile ablası

Su Burcu Yazgı Coşkun ve annesi

Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz ve annesi

Nesrin Cavadzade

Nesrin Cavadzade ve annesi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Dananın kuyruğu 15 Eylül'de kopacak: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Hangi senaryolar konuşuluyor?
Vakıf Katılım
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Adliyeye sevk edilen katilin ilk ifadesi ortaya çıktı
CHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyor
Türk Telekom
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Milyonlara 2026 zammı yolda! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2 farklı hesap
Başkan Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye talimatı: Odaklanmalıyız
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
Özgür Özel "balıklar korkuyor füze atışı yapılmasın" demişti! Dalga konusu olan Özel'in iddiaları rakamlarla çöktü | Sinop'ta balık rekoru
Bodrum milyarderlerin mega yatlarına ev sahipliği yapıyor
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal
Seyhan'a böyle çöktüler! CHP'li başkan vekilinden itiraf | "125 bankamatikçi var"
Çalışan emeklilere çift maaş fırsatı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi neleri değiştirecek?
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!