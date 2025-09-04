41 kere maşallah! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Oktay Kaynarca’nın çakır gözlerinin sırrı annesinde saklı

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı ismi Oktay Kaynarca, kariyeriyle olduğu kadar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Ünlü oyuncunun özellikle annesi Nursel Kaynarca ile yaptığı samimi paylaşımlar, takipçilerden yoğun ilgi gördü.
Anne-oğul arasındaki benzerlik dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları yorumlarda bulunmayı ihmal etmedi. "Çakır gözleri aynı annesi", "Annesinin kopyası" ve "Güzel annenin yakışıklı oğlu" gibi ifadelerle Kaynarca ailesine övgüler yağdı.