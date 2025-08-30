PODCAST CANLI YAYIN

Gelin çiçeğini kaptı ama... Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz’dan şaşırtan hareket

Survivor ile tanınan Yiğit Poyraz ile ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in bir süredir devam eden ilişkileri, sosyal medyada yaşanan son gelişmelerle gündeme geldi. İkilinin karşılıklı hamleleri kafaları karıştırdı. İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil, önceki gün kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la dünyaevine girdi. Ünlü şovmenin evinin bahçesinde gerçekleşen düğünde gelin çiçeğini kapan isim Yasmin Erbil oldu. Bunun üzerine gözler Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin'in aşk hayatına çevrildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bir süredir aşk yaşayan ve sosyal medyadaki romantik paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çiftin karşılıklı hamleleri ise görenleri şaşırttı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dün Instagram'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz, birbirlerini takipten çıktı. Bu hamle sosyal medyada yankı uyandırırken, kısa süre sonra bir sürpriz daha yaşandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

GERİ ADIM

Çift, önce takipten çıkmasına rağmen, ardından birbirlerini yeniden takibe aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Öte yandan çift uzun zamandır birlikte paylaşım yapmıyor.

