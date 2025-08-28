Artık bambaşka biri! Cemre Baysel’in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü oyuncu Cemre Baysel , hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Baysel, Baht Oyunu dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Aytaç Şaşmaz ile evlilik haberleri beklenirken sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

Kaynak: Sosyal medya

Birbirlerine yaptıkları göndermeler ve ikilinin hala sosyal medyadan takipleşmesi ise "Acaba barışırlar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak bu sorulara yanıt niteliğinde bir gelişme yaşandı ve ikili sosyal medya hesabından birbirini takip etmeyi bıraktı.