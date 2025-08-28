PODCAST CANLI YAYIN

Artık bambaşka biri! Cemre Baysel’in yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü

Yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Cemre Baysel saçlarını boyattı. Oyuncunun yeni imajı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi beğeni yağmuruna tuttu kimisi “Eski halin daha iyiydi” dedi. İşte Cemre Baysel’in son hali...

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Baysel, Baht Oyunu dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Aytaç Şaşmaz ile evlilik haberleri beklenirken sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

Birbirlerine yaptıkları göndermeler ve ikilinin hala sosyal medyadan takipleşmesi ise "Acaba barışırlar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak bu sorulara yanıt niteliğinde bir gelişme yaşandı ve ikili sosyal medya hesabından birbirini takip etmeyi bıraktı.

Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Baysel, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi.

Yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Cemre Baysel saçlarını boyattı. Oyuncunun yeni imajı kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Başarılı oyuncu, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin basınında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kimisi beğeni yağmuruna tuttu kimisi "Eski halin daha iyiydi" dedi.

İşte Cemre Baysel'in son hali...

