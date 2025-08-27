PODCAST CANLI YAYIN

Kanser tedavisi gören Gül Onat son sağlık durumunu açıkladı!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Perihan Teyze" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. 71 yaşındaki sanatçı, sağlık durumuna dair güncel bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Gül Onat, pankreas kanseri nedeniyle iki ayrı tıbbi işlemden geçtiğini belirterek, sonuçlarının temiz çıktığını duyurdu. Son halini de yayınlayan sanatçı, kemoterapi sürecinin devam ettiğini de ifade etti.

Onat, "Dostlar, iki işlem gördüm. Şükür hepsi temiz çıktı. Şimdi zehirterapiye devam. Sizleri bilgilendireceğim sürekli, hepiniz sağlıkla kalın" dedi.

Gül Onat'ın paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri de "Geçmiş olsun" dileklerini yorumlarla iletti.

"45 DAKİKALIK AMELİYAT 8 SAAT SÜRDÜ"

Katıldığı bir programda ailesinde kanser hastası olduğunu söyleyen Onat, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben çok kendimi dinleyen ve kontrol ettiren bir insandım. Sakın ihmal etmeyin. Doktor 'Pankreasta ciddi bir sorun var' dedi. Çok başında görünüyor dediler. Doktor 'Bunu alırım' dedi. Ben de hesapladım 10 gün sonra mı olayım daha mı önce ameliyat olayım... Bayram giriyordu araya. '10 gün sonra ölürsem biraz daha yaşayayım' dedim"

Onat sözlerini şöyle sürdürmüştü: "45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat. Doktor her dakika başımda. Benim lafım 'bu hastaneden çıkamayacağım.' Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten. Ne zaman öleceğim acaba diyorum"

