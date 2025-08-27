Kanser tedavisi gören Gül Onat son sağlık durumunu açıkladı!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Perihan Teyze" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. 71 yaşındaki sanatçı, sağlık durumuna dair güncel bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.
Gül Onat, pankreas kanseri nedeniyle iki ayrı tıbbi işlemden geçtiğini belirterek, sonuçlarının temiz çıktığını duyurdu. Son halini de yayınlayan sanatçı, kemoterapi sürecinin devam ettiğini de ifade etti.
Onat, "Dostlar, iki işlem gördüm. Şükür hepsi temiz çıktı. Şimdi zehirterapiye devam. Sizleri bilgilendireceğim sürekli, hepiniz sağlıkla kalın" dedi.