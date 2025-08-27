Kanser tedavisi gören Gül Onat son sağlık durumunu açıkladı!

Kaynak: Sosyal medya

"45 DAKİKALIK AMELİYAT 8 SAAT SÜRDÜ"

Katıldığı bir programda ailesinde kanser hastası olduğunu söyleyen Onat, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben çok kendimi dinleyen ve kontrol ettiren bir insandım. Sakın ihmal etmeyin. Doktor 'Pankreasta ciddi bir sorun var' dedi. Çok başında görünüyor dediler. Doktor 'Bunu alırım' dedi. Ben de hesapladım 10 gün sonra mı olayım daha mı önce ameliyat olayım... Bayram giriyordu araya. '10 gün sonra ölürsem biraz daha yaşayayım' dedim"