Nesrin Cavadzade bodrum tatilinde: Leopar desenli bikinisiyle art arda paylaştı

Nesrin Cavadzade, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. 'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2'gibi birçok projede rol alan oyuncu, son olarak 'Sandık Kokusu' dizisinde birlikte çalıştığı Pamir Pekin ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı.
İkilinin 2 ay süren birlikteliği geçtiğimiz aylarda sona erdi. Ayrılığın ardından tek başına tatile çıkan Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz'da 43 yaşına girdi.
Doğum gününü yakın dostlarıyla birlikte kutlayan oyuncu, daha sonra soluğu Mısır'da aldı. Tatiline devem eden Cavadzade, rotasını son olarak Bodrum'a çevirdi.