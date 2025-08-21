PODCAST CANLI YAYIN

Nesrin Cavadzade bodrum tatilinde: Leopar desenli bikinisiyle art arda paylaştı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya devam eden Nesrin Cavadzade, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Tatil rotasını Bodrum’a çeviren oyuncu, bikinili pozlarını art arda takipçilerinin beğenisine sundu.

Nesrin Cavadzade, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. 'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2'gibi birçok projede rol alan oyuncu, son olarak 'Sandık Kokusu' dizisinde birlikte çalıştığı Pamir Pekin ile kısa süreli bir ilişki yaşamıştı.

İkilinin 2 ay süren birlikteliği geçtiğimiz aylarda sona erdi. Ayrılığın ardından tek başına tatile çıkan Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz'da 43 yaşına girdi.

Doğum gününü yakın dostlarıyla birlikte kutlayan oyuncu, daha sonra soluğu Mısır'da aldı. Tatiline devem eden Cavadzade, rotasını son olarak Bodrum'a çevirdi.

Sevimli köpeğiyle birlikte güneş ve denizin keyfini çıkaran oyuncu, bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Cavadzade, leopar bikinisi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

3,4 milyon takipçisi bulunan oyuncunun tatil kareleri kısa sürede yorum ve beğeni aldı.

