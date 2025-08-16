Demet Akalın’dan kendine milyonluk jest! Sefo'ya gönderme yapmayı da ihmal etmedi

Demet Akalın ve Sefo , 'Yerinde Dur' şarkısıyla bu yaz müzik listelerinin zirvesinde yer almayı başardı. TikTok ve YouTube trendlerinde sıkça duyulan şarkı, geniş kitleler tarafından sevilirken, iki sanatçı sosyal medyada da sık sık etkileşimde bulunuyor.

Kaynak: Sosyal medya

İkili, son olarak Demet Akalın'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Yaz ayları boyunca hem sahneye çıkan hem de tatiline devam eden ünlü şarkıcı bu kez kendisine hediye aldı.