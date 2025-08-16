PODCAST CANLI YAYIN

Demet Akalın’dan kendine milyonluk jest! Sefo'ya gönderme yapmayı da ihmal etmedi

Demet Akalın ve Sefo’nun yaza damga vuran düeti ‘Yerinde Dur’ listeleri altüst ederken, ikilinin sosyal medyadaki samimi atışmaları da dikkat çekiyor. Şarkısıyla trendleri sallayan Akalın, son olarak kendisine aldığı lüks hediyeyle gündeme geldi. Akalın, yeni oyuncağını sosyal medyada paylaşırken Sefo’ya göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Demet Akalın’dan kendine milyonluk jest! Sefo'ya gönderme yapmayı da ihmal etmedi

Demet Akalın ve Sefo, 'Yerinde Dur' şarkısıyla bu yaz müzik listelerinin zirvesinde yer almayı başardı. TikTok ve YouTube trendlerinde sıkça duyulan şarkı, geniş kitleler tarafından sevilirken, iki sanatçı sosyal medyada da sık sık etkileşimde bulunuyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İkili, son olarak Demet Akalın'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Yaz ayları boyunca hem sahneye çıkan hem de tatiline devam eden ünlü şarkıcı bu kez kendisine hediye aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Akalın, yeni oyuncağını sosyal medyada paylaşırken Sefo'ya göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sefo'dan henüz hediye gelmediğini ima eden Akalın, "Baktım sen bana bir hediye almıyorsun, ben kendime hediye aldım" diyerek milyonluk lüks aracını takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sefo da yanıt olarak "Abla ben biriktiriyorum, Ferrari alacağım" cevabını verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı...

Demet Akalın’dan Sefo’ya göndermeli paylaşım

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Alaska'daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin'den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
Jose Mourinho'dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdı
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! 8 noktada tam kontrol... Karamürsel'de son durum ne?
Galatasaray'dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak
İzmir'de ulaşıma zam! İşte yeni tarife | İZBAN kararı
Türkiye'nin konuştuğu Hakan Çakır cinayetinde yeni detay! Katillerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf kan dondurdu
Alaska'da neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump'tan Avrupa'ya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saray'dan olay paylaşım
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
İnsanlık açlıktan ölüyor! İsrail ablukasındaki Gazze'de bilanço ağırlaşıyor
Yapay zeka çocukları tehlikeye mi atıyor: Uzmanlardan ebeveynlere 7 hayati uyarı!
Sındırgı depreminin hasar raporu! Bakan Murat Kurum açıkladı
Önce Putin sonra Zelenskiy! Alaska görüşmesi sonrası Ukraynalı lider ABD'ye gidiyor | Masada hangi konular var?
Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovan Trump Putin’in ayağına kırmızı halılar serdi | Avrupa'da panik: İlk hamle The Economist'ten
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?
Yeşilçam’ın efsane sarışını 87 yaşında! Suzan Avcı son haliyle “41 kere maşallah” dedirtiyor!
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek