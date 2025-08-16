Çiçeği burnunda anne Sahra Işık hastaneden paylaştı! İşte son sağlık durumu...

Kaynak: Sosyal medya

"Pamir çok şükür iyi. Ateşi çıkmadı. Ben de çok daha iyiyim, serumlar kendime getirdi. Doktor antibiyotik verdi ama kullanmadım. Beni bilirsiniz, güçlüyümdür. Arayan, mesaj atan herkese teşekkür ederim. Sevilmek güzel şey." ifadeleriyle takipçilerine seslendi.