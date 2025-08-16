PODCAST CANLI YAYIN

Çiçeği burnunda anne Sahra Işık hastaneden paylaştı! İşte son sağlık durumu...

Geçtiğimiz haziran ayında ilk bebeği Pamir’i kucağına alan Sahra Işık, hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Işık, hem kendisinin hem de oğlunun sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlenen Sahra Işık, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu. Paris'te Eyfel Kulesi önünde gerçekleştirdikleri özel anlarla bebeklerinin cinsiyetini öğrenen çift, erkek çocuklarına "Pamir" adını vereceklerini paylaşmıştı.

12 Haziran 2025'te anne olma mutluluğunu yaşayan Işık, o günden bu yana sık sık oğluyla ilgili paylaşımlar yapıyordu. Sosyal medyada oldukça aktif olan çiçeği burnunda anne, bu kez takipçilerini endişelendirdi.

Hastaneden paylaşım yapan Işık, peş peşe yayınladığı fotoğrafların ardından sağlık durumu hakkında bilgi vererek hem kendisinin hem de oğlu Pamir'in durumunun iyi olduğunu belirtti.

"Pamir çok şükür iyi. Ateşi çıkmadı. Ben de çok daha iyiyim, serumlar kendime getirdi. Doktor antibiyotik verdi ama kullanmadım. Beni bilirsiniz, güçlüyümdür. Arayan, mesaj atan herkese teşekkür ederim. Sevilmek güzel şey." ifadeleriyle takipçilerine seslendi.

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü ve Işık'a geçmiş olsun mesajları yağdı.

