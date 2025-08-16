Çiçeği burnunda anne Sahra Işık hastaneden paylaştı! İşte son sağlık durumu...

2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlenen Sahra Işık, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu. Paris'te Eyfel Kulesi önünde gerçekleştirdikleri özel anlarla bebeklerinin cinsiyetini öğrenen çift, erkek çocuklarına "Pamir" adını vereceklerini paylaşmıştı.
12 Haziran 2025'te anne olma mutluluğunu yaşayan Işık, o günden bu yana sık sık oğluyla ilgili paylaşımlar yapıyordu. Sosyal medyada oldukça aktif olan çiçeği burnunda anne, bu kez takipçilerini endişelendirdi.
Hastaneden paylaşım yapan Işık, peş peşe yayınladığı fotoğrafların ardından sağlık durumu hakkında bilgi vererek hem kendisinin hem de oğlu Pamir'in durumunun iyi olduğunu belirtti.