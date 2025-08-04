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Rixos Mısır’dan tarihi gece: Jennifer Lopez Rixos Radamis sahnesine gondolla geldi, 8 bin konuğa unutulmaz anlar yaşattı!

İkonik yıldız Jennifer Lopez, 2025 dünya turnesinin en çok konuşulan konserlerinden birine Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te imza attı. Rixos’un 25. yılına özel olarak yalnızca Rixos misafirlerine düzenlenen bu konser, Mısır’ın müzik tarihinde bugüne dek eşi benzeri yaşanmamış bir kültürel zirveye dönüştü.

Giriş Tarihi:
Rixos Mısır’dan tarihi gece: Jennifer Lopez Rixos Radamis sahnesine gondolla geldi, 8 bin konuğa unutulmaz anlar yaşattı!

Kızıldeniz kıyısındaki Rixos Radamis Sharm El Sheikh'in içinden geçen özel su kanalı boyunca gondolla sahneye ulaşan Jennifer Lopez, binlerce misafirin alkışları arasında efsanevi bir açılış yaptı.

Sahneye adeta bir tanrıça gibi süzülen Lopez, daha konser başlamadan geceyi tarihe kazıdı.

TÜRKİYE'DEN YILDIZ YAĞMURU: JLO İLE LOCADA BULUŞTULAR

Gecenin en dikkat çeken detaylarından biri ise Türkiye'nin sevilen oyuncularının Rixos Arena'daki varlığı oldu. Nesrin Cavadzade, Müjde Uzman, Barış Baktaş ve Erdem Kaynarca gibi ekranların parlayan yıldızları, bu dev konseri sahneye en yakın özel locadan izleme ayrıcalığı yaşadı.

Oyuncular konser boyunca hem Jennifer Lopez'e hayran kaldı, hem de Rixos'un büyüleyici atmosferinde misafirlerle bol bol fotoğraf çektirerek yoğun ilgi gördü.




8 BİN RİXOS MİSAFİRİ, SADECE BİR KEZ YAŞANACAK O ANIN TANIKLIĞINI YAPTI

60'tan fazla ülkeden gelen 8 bin seçkin Rixos konuğu, JLO'nun sahnede sergilediği performansla büyülendi. Dışarıdan katılıma kapalı olan geceye yalnızca Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh, Rixos Radamis ve Club Prive by Rixos Sharm El Sheikh misafirleri dahil olabildi.

"On The Floor", "Let's Get Loud", "Dance Again", "If You Had My Love", "Ain't Your Mama" "Waiting for Tonight" ''Birthday'' gibi ikonik şarkılarıyla geceye damgasını vurdu. Birthday şarkısı sırasında arenadaki ışıklar kırmızıya büründü ve binlerce kişi tek bir ağızdan Lopez'e eşlik etti. Konser sonrasında düzenlenen özel "Meet & Greet" etkinliğinde ise şanslı misafirler, ünlü yıldızla tanışma ve sohbet etme fırsatı buldu.

Rixos, bu konserle sadece bir müzik etkinliği değil; lüksün, vizyonun ve duygunun birleştiği sahne sanatıyla global etkinlik anlayışına yeni bir tanım getirdi.

NESRİN CAVADZADE JLO İLE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI, ÇÖLDE CESUR POZLAR VERDİ

30 Temmuz doğum günü olan Nesrin Cavadzade, bu eşsiz gecede yeni yaşını Jennifer Lopez ile birlikte kutladı. Günün erken saatlerinde Sinai Çölü'nde ATV turuna çıkarak bölgenin doğal güzelliklerini keşfeden ünlü oyuncu, çölde verdiği cesur pozlarla sosyal medyada hayranlarının gündemine oturdu.

Konseri sahne önünden özel locadan izleyen Cavadzade, yeni yaşını dünya starı ile aynı sahnede kutlaması, gecenin en özel anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

MİSAFİRLERLE BULUŞAN JLO, SADECE SAHNELERDE DEĞİL KALPLERDE DE PARLADI

Jennifer Lopez, konaklaması boyunca Kızıldeniz ve ada manzaralı, birbirine bağlantılı dört özel villada ağırlandı. Kendisini bekleyen süit, sadece bir konaklama alanı değil; bir deneyim merkeziydi. JLO logolu tekstil ürünleri, kişisel spa kitleri, uzun yolculuk aksesuarları ve yalnızca ona özel tasarlanmış üç özel spa ritüeli ile karşılandı:

"Cleopatra", "Hürrem Sultan" ve "Glow by JLO".




Jennifer Lopez, bu deneyimlerden o kadar etkilendi ki,tesiste daha uzun süre kalmak için uçuş planını değiştirdi.

Kendisi için özel tasarlanmış JLO logolu kırmızı ve beyaz araçlarla otelin her yerini gezme imkanı buldu. Sahildeki butikten yazlık kıyafetler seçti, dondurma standından külah dondurmasını alıp keyifle yedi. Misafirlerle bol bol sohbet edip, onlarla fotoğraf çektirdi. Jakuzili özel cabanasında Kızıldeniz manzarasının tadını çıkarırken, plajda dans ederek neşeli anlar yaşadı.

RİXOS RADAMİS, BU ETKİNLİK İÇİN BAŞTAN YARATILDI

Rixos Radamis, bu dev organizasyon için adeta yeniden inşa edildi. İç nehir, gondollar, beş köprü, tüm sahne düzeni ve dev ekranlar JLO konseptiyle özel olarak tasarlandı. Radamis Arena, JLO sahneye çıkmadan saatler önce doldu. Lopez'in sahneye adım atmasıyla birlikte coşku zirveye ulaştı.

Gecenin sonunda misafirler tek bir cümlede birleşti:
"Şimdiye kadar izlediğimiz en etkileyici Jennifer Lopez performansıydı."



ERKAN YILDIRIM: "SADECE BİR KONSER DEĞİL, KÜRESEL BİR VİZYONDU"

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Rixos Hotels Mısır CEO'su Erkan Yıldırım:

"Bu gece yalnızca bir konser değil; Rixos Mısır'ın vizyonunu, özgünlüğünü ve global deneyim gücünü yansıtan tarihi bir andı. 25. yılımızda çıtayı çok yükselttik. Daha da iddialı projelerle çok yakında yeniden dünya gündeminde olacağız."

Rixos'un 25. yılına yakışan bu özel kutlama, Jennifer Lopez'in sahneye gondolla gelişi, yıldızlarla dolu izleyici kitlesi ve her detayı incelikle işlenmiş deneyimiyle Mısır'ın kültürel tarihine adını altın harflerle yazdırdı.




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