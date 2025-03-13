Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi! Deniz Uğur eşinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Deniz Uğur'un kendi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener'den hayranlarını endişelendiren haber geldi.
Deniz Uğur'un kendi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener'den hayranlarını endişelendiren haber geldi.
Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Erdinç Gülener'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle acil olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdinç Gülener'in acilen tedavi altına alındığı öğrenildi.
SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI
Eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Deniz Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Sevenlerimizin haberi olsun; Eninde sonunda basına sızacaktı, öyle de oldu...
Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık bin şükür. Siyami Ersek hastanesindeki kıymetli hekimlerimize sonsuz teşekkürler.
TABURCU OLDU
Bugün taburcu olduk, artık evdeyiz, dinleniyoruz. Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok Erdinç Gülener.
Bu arada, lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin, nefesimizin gücünü o kadar iyi biliyorum ki... Rabbim hep sağlık versin, şifa versin, afiyet versin"