Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi! Deniz Uğur eşinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Kaynak: Sosyal medya SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI Eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Deniz Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Sevenlerimizin haberi olsun; Eninde sonunda basına sızacaktı, öyle de oldu...

Kaynak: Sosyal medya Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık bin şükür. Siyami Ersek hastanesindeki kıymetli hekimlerimize sonsuz teşekkürler.

Kaynak: Sosyal medya TABURCU OLDU Bugün taburcu olduk, artık evdeyiz, dinleniyoruz. Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok Erdinç Gülener.

Kaynak: Sosyal medya Bu arada, lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin, nefesimizin gücünü o kadar iyi biliyorum ki... Rabbim hep sağlık versin, şifa versin, afiyet versin"