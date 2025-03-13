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Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi! Deniz Uğur eşinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Son dönemlerde ikizlerinin babası Reha Muhtar ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Deniz Uğur, sosyal medya hesabından eşi Erdinç Gülener'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Eşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Uğur, “Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz” dedi. İşte Erdinç Gülener’in son sağlık durumu...

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 08:59 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 09:14
Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi! Deniz Uğur eşinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

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Deniz Uğur'un kendi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener'den hayranlarını endişelendiren haber geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Erdinç Gülener'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle acil olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdinç Gülener'in acilen tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Eşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Deniz Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Sevenlerimizin haberi olsun; Eninde sonunda basına sızacaktı, öyle de oldu...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık bin şükür. Siyami Ersek hastanesindeki kıymetli hekimlerimize sonsuz teşekkürler.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

TABURCU OLDU

Bugün taburcu olduk, artık evdeyiz, dinleniyoruz. Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok Erdinç Gülener.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bu arada, lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin, nefesimizin gücünü o kadar iyi biliyorum ki... Rabbim hep sağlık versin, şifa versin, afiyet versin"

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