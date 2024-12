"Acildeyim, babamın yanındayım. Doktorlar bitti, son dediler durumu çok kötü. Solunum sıkıntısı çekiyordu. Entüpe edildi. Babam bu olaylardan sonra içine kapandı her şeye sustu. Dalgın ve düşünce içindeydi. Soruyordum hiç bir şey söylemiyordu psikolojik olarak tamamen bitmişti. Eşim ile ben kalıyorduk teyzemler ara sıra gelip gidiyorlar. Kardeşlerimin haberi var ama sadece erkek kardeşim gelip özür diledi. Para mevzusu olana kadar kardeşlerimizle aramız çok iyiydi. Konser olayından sonra beni insanlara rezil ediyorlar diye bana ağıt yaktı. Benim babam kahrından öldü. Babamın en son sözleri "bittim" oldu. " Ben uğraşamadım, uğraşmıyorum" dedi. Bu olaylardan sonra içine kapandı. Yiyordu, içiyordu, geziyordu. Babam evlatları tarafından yatakta vuruldu. Etini yediler kemiğini dişlediler. Babam bir hafta önce stüdyodaydı, son şarkısını yaptı. 1 hafta öncesine kadar çok iyiydi. Şarkıyı yaptıktan sonra içine kapandı konuşturamadım. Son şarkısını oynama havası yaptı. "Eylem okumaya gideceğiz seninle klip yapacağız" dedi ama olmadı. Sadece erkek kardeşim özür dilemeye geldi diğerleri bir adım bile atmadılar. Babamı nasıl rezil ettiyseniz çıkıp sosyal medyadan özür dileyeceksiniz ancak öyle gelebilirsiniz dedim.

Takvim Foto Arşiv

"HİÇBİRİNE HAKKINI HELAL ETMEDİ"

"Hiç biri istemedi. Babam hiç birine hakkını helal etmedi. Babalık hakkımı helal etmiyorum dedi. Son darbe babama çok vurdu. Benim canımı yaktılar namusuma bile itiraf attılar. Benim aldığım arabaya kadar göz diktiler hem babamı hem beni öldürdüler. Ben her şeyimi verdim. Bu olaylardan sonra çekilmeye başladı tutamadım babamı, 1 hafta önce düştü tamamen elden ayaktan düştü. Babama her zaman ki yaptıklarını yaptılar. "Babamı yaşatın" diye doktorlara yalvardım. Hiç bir umut yok dedi. Dün gözüme baktı hafifçe güldü. "Babam ben seni iyileştireceğim" dedim. Bana hakkını helal et dedim. O da helal olsun, olduğu kadar dedi. Babamın dili dönmüyor helallik alamayız artık diğer kardeşlerimden. Babamın yanına çıkamıyorum yasak diyorlar. Babalık değil para daha ağır geldi. Doktorlar, aynı getirdiğiniz gibi hiç bir şey yok dedi. Ben bu hastalığı atlatacağım ikinci evredeyim diyordu ama dördüncü evredeydi. "Allah'ın izniyle atlatacağım" diyordu ama evlatları onu daha da kötü hale getirdi"