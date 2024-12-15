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ACI HABER | Kanser ile savaşıyordu! Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Kanser tedavisi nedeniyle 5 Kasım'da entübe edilen Ankaralı Turgut'tan acı haber geldi. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Kızı Eylem Boran katıldığı bir canlı yayında "Benim babam kahrından öldü. Babamın en son sözleri "bittim" oldu" dedi.

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Giriş Tarihi :15 Aralık 2024 , 09:46 Güncelleme Tarihi :15 Aralık 2024 , 10:19
ACI HABER | Kanser ile savaşıyordu! Ankaralı Turgut hayatını kaybetti

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    Ankaralı Turgut adıyla tanınan şarkıcı Turgut Karataş, uzun süredir tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde sabaha karşı hayatını kaybetti. Şarkıcı, bir süre önce akciğer kanseri nedeniyle entübe edilmişti.

    "CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK"

    Şarkıcının menajeri Murat Boran, "Maalesef sabaha karşı kaybettik. Çok üzgünüz. Cenazesi yarın Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedilecek" dedi.

    Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in paylaşımı (X)Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in paylaşımı (X)

    MAMAK BELEDİYE BAŞKANI ACI HABERİ DUYURDU
    Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, acı haberi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

    "Değerli Kardeşim Ankaranın Abisi Ankaralı Turgut'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

    Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

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    KIZI AÇIKLADI

    Ankaralı Turgut adıyla tanınan ünlü sanatçının kızı Eylem Boran, sosyal medya hesabından babasının vefatını doğruladı. Boran paylaşımında, "Babam Ankaralı Turgut'u kaybettik. Cenazesi pazartesi 16 Aralık öğle namazında defnedilecektir" dedi.

    Eylem Boran'dan Ankaralı Turgut paylaşımı (Instagram)Eylem Boran'dan Ankaralı Turgut paylaşımı (Instagram)

    BABAMIN EN SON SÖZLERİ "BİTTİM" OLDU

    Kızı Eylem Boran, Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına bağlanarak şu açıklamalarda bulundu:

    "Acildeyim, babamın yanındayım. Doktorlar bitti, son dediler durumu çok kötü. Solunum sıkıntısı çekiyordu. Entüpe edildi. Babam bu olaylardan sonra içine kapandı her şeye sustu. Dalgın ve düşünce içindeydi. Soruyordum hiç bir şey söylemiyordu psikolojik olarak tamamen bitmişti. Eşim ile ben kalıyorduk teyzemler ara sıra gelip gidiyorlar. Kardeşlerimin haberi var ama sadece erkek kardeşim gelip özür diledi. Para mevzusu olana kadar kardeşlerimizle aramız çok iyiydi. Konser olayından sonra beni insanlara rezil ediyorlar diye bana ağıt yaktı. Benim babam kahrından öldü. Babamın en son sözleri "bittim" oldu. " Ben uğraşamadım, uğraşmıyorum" dedi. Bu olaylardan sonra içine kapandı. Yiyordu, içiyordu, geziyordu. Babam evlatları tarafından yatakta vuruldu. Etini yediler kemiğini dişlediler. Babam bir hafta önce stüdyodaydı, son şarkısını yaptı. 1 hafta öncesine kadar çok iyiydi. Şarkıyı yaptıktan sonra içine kapandı konuşturamadım. Son şarkısını oynama havası yaptı. "Eylem okumaya gideceğiz seninle klip yapacağız" dedi ama olmadı. Sadece erkek kardeşim özür dilemeye geldi diğerleri bir adım bile atmadılar. Babamı nasıl rezil ettiyseniz çıkıp sosyal medyadan özür dileyeceksiniz ancak öyle gelebilirsiniz dedim.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    "HİÇBİRİNE HAKKINI HELAL ETMEDİ"

    "Hiç biri istemedi. Babam hiç birine hakkını helal etmedi. Babalık hakkımı helal etmiyorum dedi. Son darbe babama çok vurdu. Benim canımı yaktılar namusuma bile itiraf attılar. Benim aldığım arabaya kadar göz diktiler hem babamı hem beni öldürdüler. Ben her şeyimi verdim. Bu olaylardan sonra çekilmeye başladı tutamadım babamı, 1 hafta önce düştü tamamen elden ayaktan düştü. Babama her zaman ki yaptıklarını yaptılar. "Babamı yaşatın" diye doktorlara yalvardım. Hiç bir umut yok dedi. Dün gözüme baktı hafifçe güldü. "Babam ben seni iyileştireceğim" dedim. Bana hakkını helal et dedim. O da helal olsun, olduğu kadar dedi. Babamın dili dönmüyor helallik alamayız artık diğer kardeşlerimden. Babamın yanına çıkamıyorum yasak diyorlar. Babalık değil para daha ağır geldi. Doktorlar, aynı getirdiğiniz gibi hiç bir şey yok dedi. Ben bu hastalığı atlatacağım ikinci evredeyim diyordu ama dördüncü evredeydi. "Allah'ın izniyle atlatacağım" diyordu ama evlatları onu daha da kötü hale getirdi"

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    AKILLI İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLAYAMADI

    Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamadı.

    Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı.

    Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, çocuklarına isyan etti:

    "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"

    Ankaralı Turgut (Takvim Foto Arşiv)Ankaralı Turgut (Takvim Foto Arşiv)

    ANKARALI TURGUT KİMDİR?

    1963 yılında Ankara'da doğan ünlü simanın asıl adı Turgut Karataş'dır.

    Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.

    Ankaralı Turgut (Takvim Foto Arşiv)Ankaralı Turgut (Takvim Foto Arşiv)

    Ankaralı Turgut, askere gidene kadar müzisyenlik yapan darbukadan sonra bağlama çalan Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha yaptı.

    1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

    Ankaralı Turgut (Takvim Foto Arşiv)Ankaralı Turgut (Takvim Foto Arşiv)

    Ankaralı Turgut, 1986 yılında evlendiği Hülya Sakar'dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.

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