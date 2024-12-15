Eylem Boran'dan Ankaralı Turgut paylaşımı (Instagram) BABAMIN EN SON SÖZLERİ "BİTTİM" OLDU Kızı Eylem Boran, Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına bağlanarak şu açıklamalarda bulundu: "Acildeyim, babamın yanındayım. Doktorlar bitti, son dediler durumu çok kötü. Solunum sıkıntısı çekiyordu. Entüpe edildi. Babam bu olaylardan sonra içine kapandı her şeye sustu. Dalgın ve düşünce içindeydi. Soruyordum hiç bir şey söylemiyordu psikolojik olarak tamamen bitmişti. Eşim ile ben kalıyorduk teyzemler ara sıra gelip gidiyorlar. Kardeşlerimin haberi var ama sadece erkek kardeşim gelip özür diledi. Para mevzusu olana kadar kardeşlerimizle aramız çok iyiydi. Konser olayından sonra beni insanlara rezil ediyorlar diye bana ağıt yaktı. Benim babam kahrından öldü. Babamın en son sözleri "bittim" oldu. " Ben uğraşamadım, uğraşmıyorum" dedi. Bu olaylardan sonra içine kapandı. Yiyordu, içiyordu, geziyordu. Babam evlatları tarafından yatakta vuruldu. Etini yediler kemiğini dişlediler. Babam bir hafta önce stüdyodaydı, son şarkısını yaptı. 1 hafta öncesine kadar çok iyiydi. Şarkıyı yaptıktan sonra içine kapandı konuşturamadım. Son şarkısını oynama havası yaptı. "Eylem okumaya gideceğiz seninle klip yapacağız" dedi ama olmadı. Sadece erkek kardeşim özür dilemeye geldi diğerleri bir adım bile atmadılar. Babamı nasıl rezil ettiyseniz çıkıp sosyal medyadan özür dileyeceksiniz ancak öyle gelebilirsiniz dedim.

Takvim Foto Arşiv "HİÇBİRİNE HAKKINI HELAL ETMEDİ" "Hiç biri istemedi. Babam hiç birine hakkını helal etmedi. Babalık hakkımı helal etmiyorum dedi. Son darbe babama çok vurdu. Benim canımı yaktılar namusuma bile itiraf attılar. Benim aldığım arabaya kadar göz diktiler hem babamı hem beni öldürdüler. Ben her şeyimi verdim. Bu olaylardan sonra çekilmeye başladı tutamadım babamı, 1 hafta önce düştü tamamen elden ayaktan düştü. Babama her zaman ki yaptıklarını yaptılar. "Babamı yaşatın" diye doktorlara yalvardım. Hiç bir umut yok dedi. Dün gözüme baktı hafifçe güldü. "Babam ben seni iyileştireceğim" dedim. Bana hakkını helal et dedim. O da helal olsun, olduğu kadar dedi. Babamın dili dönmüyor helallik alamayız artık diğer kardeşlerimden. Babamın yanına çıkamıyorum yasak diyorlar. Babalık değil para daha ağır geldi. Doktorlar, aynı getirdiğiniz gibi hiç bir şey yok dedi. Ben bu hastalığı atlatacağım ikinci evredeyim diyordu ama dördüncü evredeydi. "Allah'ın izniyle atlatacağım" diyordu ama evlatları onu daha da kötü hale getirdi"

Takvim Foto Arşiv AKILLI İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLAYAMADI Hastalık sürecince zayıflayan ve maddi olarak zor günler geçiren şarkıcı akıllı ilaç tedavisine başlayamadı. Kızının evine taşınan Karataş'a dostları ve sevenleri destek oldu. Ankaralı Turgut için yardım parası toplandı. Verilen desteğin kendisine ulaşmadığını söyleyen türkücü, çocuklarına isyan etti: "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!"

Ankaralı Turgut (Takvim Foto Arşiv) ANKARALI TURGUT KİMDİR? 1963 yılında Ankara'da doğan ünlü simanın asıl adı Turgut Karataş'dır. Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzisyen olmasını sağlamıştır.