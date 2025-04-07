"Prof" diye gazlanıyor 'kopyala yapıştır'dan öteye gidemiyor! Özgür Demirtaş fena patladı... Çalıntı tweeti sildi "abonelik" dilendi

TERCÜME ETTİRİP PAYLAŞTI



Zerohedge'nin ABD-Çin ekonomi savaşları konulu paylaşımını revize etme gereksinimi dahi duymadan translatten çevirip paylaştı.



Demirtaş'ın paylaşımına "özgünlük" katmak için sadece "Hadi Çin seç beğen al" ifadelerini eklediği görüldü.







AYLIK 310.40 TL'DEN KAÇ KİŞİYİ SİRKELİYOR?



6.2 milyon takipçisi olan Demirtaş'ın yaptığı son paylaşımda kanalına abone olunması istedi.

"PROF DİYE GAZLANIYOR KOPYALA - YAPIŞTIRDAN" ÖTEYE GİDEMİYOR"



"Ekonomi Profesörü" mahlasıyla her ay X ve Youtube'daki abonelerinden yüklü miktarda para toplayan Özgür Demirtaş'ın kopyala-yapıştırdan öteye gidemeyişi büyük tepki çekti.



APAR TOPAR SİLDİ



Başkasına ait bir paylaşımı Türkçeye çevirip kendi fikri gibi paylaşan Demirtaş'ın gelen tepkiler üzerine tweeti sildiği görüldü.







"Profesyonel işi finans olmayan İş İnsanları Şirket Sahipleri Yatırımcılar ve Beyaz Yakalar için paylaşım yapıp, Özel Sohbet odaları açacağım" vaadinde bulunan Demirtaş'ın tek bir aboneden aylık 310,40 TL gelir elde ettiği görüldü.





Sosyal medyada Özgür Demirtaş'la ilgili yapılan yorumlar şu şekilde:



Yok artık! Özgür Demirtaş abonelerine sattığı bilgileri sağdan soldan mı araklıyormuş?



