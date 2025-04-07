"Prof" diye gazlanıyor 'kopyala yapıştır'dan öteye gidemiyor! Özgür Demirtaş fena patladı... Çalıntı tweeti sildi "abonelik" dilendi

Sosyal medyada her konu hakkında bir yorumu olan, popülist söylemlerle algı operasyonlarına soyunan tescilli felaket tellalı Özgür Demirtaş fena patladı.
KOPYALA YAPIŞTIR ÖZGÜR DEMİRTAŞ
Demirtaş'ın ABD'nin Çin'e uyguladığı ekonomik yaptırımları konu alan 6 Nisan 2025 tarihli X paylaşımının kopyala - yapıştır olduğu ortaya çıktı.
Ekonomi alanında yaptığı analizlerle bilinen 2 milyon takipçili Zerohedge adlı uluslararası sosyal medya hesabı, 4 Nisan 2025'te "Çin'in 3 seçeneği var" başlıklı bir paylaşım yaptı.
Söz konusu paylaşımda "Çin'in Trump'ın taleplerini kabul etmesi, Yuan'ın değerini düşürmesi ve 2-3 milyon dolarlık para basması" gibi ifadeler yer aldı.
Bu paylaşımdan iki gün sonra muhalefetin kanaat önderi olarak bilinen, herkesi "Trol" olarak yaftalamasıyla ünlenen Özgür Demirtaş sahneye çıktı.
TERCÜME ETTİRİP PAYLAŞTI
Zerohedge'nin ABD-Çin ekonomi savaşları konulu paylaşımını revize etme gereksinimi dahi duymadan translatten çevirip paylaştı.
Demirtaş'ın paylaşımına "özgünlük" katmak için sadece "Hadi Çin seç beğen al" ifadelerini eklediği görüldü.
AYLIK 310.40 TL'DEN KAÇ KİŞİYİ SİRKELİYOR?
6.2 milyon takipçisi olan Demirtaş'ın yaptığı son paylaşımda kanalına abone olunması istedi.
"PROF DİYE GAZLANIYOR KOPYALA - YAPIŞTIRDAN" ÖTEYE GİDEMİYOR"
"Ekonomi Profesörü" mahlasıyla her ay X ve Youtube'daki abonelerinden yüklü miktarda para toplayan Özgür Demirtaş'ın kopyala-yapıştırdan öteye gidemeyişi büyük tepki çekti.
APAR TOPAR SİLDİ
Başkasına ait bir paylaşımı Türkçeye çevirip kendi fikri gibi paylaşan Demirtaş'ın gelen tepkiler üzerine tweeti sildiği görüldü.
"Profesyonel işi finans olmayan İş İnsanları Şirket Sahipleri Yatırımcılar ve Beyaz Yakalar için paylaşım yapıp, Özel Sohbet odaları açacağım" vaadinde bulunan Demirtaş'ın tek bir aboneden aylık 310,40 TL gelir elde ettiği görüldü.
Sosyal medyada Özgür Demirtaş'la ilgili yapılan yorumlar şu şekilde:
Yok artık! Özgür Demirtaş abonelerine sattığı bilgileri sağdan soldan mı araklıyormuş?
SEÇ BEĞEN AL ÖZGÜR!
Özgür Demirtaş, yaptığı ortaya çıkıp bizler tarafından paylaşılınca değil de "okuyucu notu" yiyince şu çalıntı tweetini sildi. Peki bir özür, hata kabul etme vs. var mı? Tabii ki yok. Aynaya bakma, kafanı kuma göm, abonelerden ve mavi tik etkileşiminden para al, DEVAM! Seç Beğen Al Özgür :)
DİPLOMASI DA İNCELENSİN
Özgür Demirtaş'ın diploması da incelensin! Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın, yaptığı ekonomi analizini, yabancı bir hesaptan birebir kopyaladığı ortaya çıktı.