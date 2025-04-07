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Aslı Baykal'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: İpi ABD'nin elinde!

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, ABD ve Batılı devletlere Türkiye'ye darbe yapma çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. CIA şeflerinden Türkiye düşmanı Michael Rubin'in attığı tweeti hatırlatan Baykal, "İplerinin ABD iç siyasetinin bir kanadının elinde olduğu ortada. CNN International'da NATO'ya dilekçe veren de kendisi. İnsan hakları bir ülkenin içişleri değildir deyip neredeyse bize darbe yapın dedi." ifadeleriyle Özel'i yerden yere vurdu.

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 09:57
Aslı Baykal’dan CHP’li Özgür Özel’e sert tepki: İpi ABD’nin elinde!

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CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, ABD ve Batılı devletlere Türkiye'ye darbe yapma çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

Aslı Baykal'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Aslı Baykal'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

ÖZEL'İN İPİ ABD'NİN ELİNDE
Müstemleke valisi gibi ABD ve Batı'dan yardım dilenen Özel'in iplerinin Amerikan iç siyasetinin bir kanadının elinde olduğuna dikkat çeken Baykal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "15 temmuz darbe girişimini destekleyen CIA şeflerinden Rubin, X'te "Türkiye'yi özgürleştirmek" ifadesini kullanırken, "Özgürleştirmek" kelimesindeki 'Ö' harfini özellikle büyük yazarak, Özgür Özel'e açıkça göndermede bulundu. CIA şeflerinden delilli belgeli iltifat gören kendisi. Bu açık mesaja cevap vermeden dedikodularla üste çıkmaya çalışıyor. Oysa iplerinin ABD iç siyasetinin bir kanadının elinde olduğu ortada. CNN International'da NATO'ya dilekçe veren de kendisi. İnsan hakları bir ülkenin içişleri değildir deyip neredeyse bize darbe yapın dedi." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başladı. Kurultaya, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı. (AA)CHP'nin Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başladı. Kurultaya, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı. (AA)


TÜRKİYE'NİN İÇ SİYASETİNİ YABANCI ÜLKELER İLE TASARLAMAYA ÇALIŞACAK
Türkiye'de ana muhalefete desteğin azaldığını belirten Baykal, Özel'in iç siyaseti yabancı ülkeler ile tasarlamaya çalıştığını belirtti. Baykal, "Türkiye'de desteği çok azalan ana muhalefetin bundan sonra yabancı ülkeler ile iç siyaseti tasarlamaya çalışacağı görülmüştür. Ve yine görülmüştür ki dış dünyadan çok ülkesinin içişlerine öncelik veren Trump ile değil, daha derin odaklar ile işbirliği yapmaya çalışıyor." dedi.

CIA Şefi Michael Rubin (Ekran görüntüsü)CIA Şefi Michael Rubin (Ekran görüntüsü)

CIA ŞEFİ RUBİN'DEN ÖZEL'E DESTEK ERDOĞAN'A TEHDİT
Bilindiği gibi İBB'ye başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklanmış ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel sokak çağrısı yapmıştı. Bu gelişmelerin ardından Başkan Erdoğan'ı hedef alan CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak bilinen azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin, sosyal medyadan CHP'li Özgür Özel'e destek paylaşımı yaptı. Baykal'ın sözünü ettiği şekilde "Özgürleşmiş" ifadesinin "Ö" harfini büyük yazarak CHP'nin sokak çağrısına destek veren Rubin, haddini aşarak milli iradeye parmak salladı. Rubin, "Erdogan'in kabinesi karar vermeli istifa edip Ozgurlesmis Türkiye ye hizmet edecek veya Erdogan la ya hapise ya da surgune gidecek." diyerek Başkan Erdoğan'ı tehdit etti.

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