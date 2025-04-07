Aslı Baykal’dan CHP’li Özgür Özel’e sert tepki: İpi ABD’nin elinde!

ÖZEL'İN İPİ ABD'NİN ELİNDE Müstemleke valisi gibi ABD ve Batı'dan yardım dilenen Özel'in iplerinin Amerikan iç siyasetinin bir kanadının elinde olduğuna dikkat çeken Baykal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "15 temmuz darbe girişimini destekleyen CIA şeflerinden Rubin, X'te "Türkiye'yi özgürleştirmek" ifadesini kullanırken, "Özgürleştirmek" kelimesindeki 'Ö' harfini özellikle büyük yazarak, Özgür Özel'e açıkça göndermede bulundu. CIA şeflerinden delilli belgeli iltifat gören kendisi. Bu açık mesaja cevap vermeden dedikodularla üste çıkmaya çalışıyor. Oysa iplerinin ABD iç siyasetinin bir kanadının elinde olduğ u ortada. CNN International'da NATO'ya dilekçe veren de kendisi. İnsan hakları bir ülkenin içişleri değildir deyip neredeyse bize darbe yapın dedi." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başladı. Kurultaya, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı. (AA)



TÜRKİYE'NİN İÇ SİYASETİNİ YABANCI ÜLKELER İLE TASARLAMAYA ÇALIŞACAK

Türkiye'de ana muhalefete desteğin azaldığını belirten Baykal, Özel'in iç siyaseti yabancı ülkeler ile tasarlamaya çalıştığını belirtti. Baykal, "Türkiye'de desteği çok azalan ana muhalefetin bundan sonra yabancı ülkeler ile iç siyaseti tasarlamaya çalışacağı görülmüştür. Ve yine görülmüştür ki dış dünyadan çok ülkesinin içişlerine öncelik veren Trump ile değil, daha derin odaklar ile işbirliği yapmaya çalışıyor." dedi.