SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Şampiyonu bu maçlar belirleyecek! İşte kalan fikstür

Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybettiği maçın ardından Bodrum FK ve Trabzonspor karşısında hata yapmayan Kanarya, şampiyonluk yarışını yeniden başlattı. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan fikstürü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 11:10 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 11:10
Şampiyonu bu maçlar belirleyecek! İşte kalan fikstür

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki fark 3'e indi.

İşte Süper Lig’de şampiyonu belirleyecek maçlar! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın fikstürü

Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybettiği maçın ardından Bodrum FK ve Trabzonspor karşısında hata yapmayan Kanarya, şampiyonluk yarışını yeniden başlattı.

İşte Süper Lig’de şampiyonu belirleyecek maçlar! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın fikstürü

Nefeslerin tutulacağı son 8 hafta maçları da şampiyonu belirleyecek.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan fikstürü;

İşte Süper Lig’de şampiyonu belirleyecek maçlar! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın fikstürü

SAMSUNSPOR - GALATASARAY

SİVASSPOR - FENERBAHÇE

İşte Süper Lig’de şampiyonu belirleyecek maçlar! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın fikstürü

GALATASARAY - BODRUM FK

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

İşte Süper Lig’de şampiyonu belirleyecek maçlar! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın fikstürü

EYÜPSPOR - GALATASARAY

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE

İşte Süper Lig’de şampiyonu belirleyecek maçlar! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın fikstürü

GALATASARAY - SİVASSPOR

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ

İşte Süper Lig’de şampiyonu belirleyecek maçlar! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın fikstürü

TRABZONSPOR - GALATASARAY

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE

İşte Süper Lig’de şampiyonu belirleyecek maçlar! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın fikstürü

GALATASARAY - KAYSERİSPOR

FENERBAHÇE - EYÜPSPOR

İşte Süper Lig’de şampiyonu belirleyecek maçlar! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın fikstürü

GÖZTEPE - GALATASARAY

HATAYSPOR - FENERBAHÇE

İşte Süper Lig’de şampiyonu belirleyecek maçlar! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın fikstürü

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR

FENERBAHÇE - KONYASPOR

İşte Süper Lig’de şampiyonu belirleyecek maçlar! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın fikstürü

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Aslı Baykal’dan CHP’li Özgür Özel’e sert tepki: İpi ABD iç siyasetinin bir kanadının elinde!
Prof diye gazlanıyor ’kopyala yapıştır’dan öteye gidemiyor! Özgür Demirtaş fena patladı... Çalıntı tweeti sildi abonelik dilendi
Türk Telekom
Küresel piyasalarda ’Kara Pazartesi!’ Trump’ın vergi hamlesi piyasaları altüst etti | Altın, petrol, bitcoin, borsa...
Şampiyonu bu maçlar belirleyecek! İşte kalan fikstür
Başkan Erdoğan AK Parti MYK’yı topluyor
Taraftarın hayali gerçek oluyor! Fenerbahçe’den transfer
Tek adaylı olağanüstü seçim tiyatrosu! CHP’de Özgür Özel yeniden genel başkan
HAVA DURUMU CANLI | 17 ile yılın son kar yağışı geliyor! MGM’den İstanbul’a saatli uyarı: Balkan soğukları -6 dereceye düşürecek
FETÖ’nün finansörü Dumankaya Holding hakkında Yargıtay’dan skandal karar!
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi!
Cunta=CHP! AK Parti ve kabineden milli irade düşmanı Özgür Özel’e peş peşe çok sert tepki: Kötü niyetli bir siyasi cahil
TÜKONFED Başkanı velileri uyardı: Özel okuldan iade imkanı var! Tüketici Kanunu’nda neler deniliyor?
PROMOSYONDA NİSAN KAMPANYASI! Gözler SGK’da! Zamlı emekli promosyonu ne zaman? En yüksek hangi banka veriyor?
Küslükleri üzerinden seneler geçti aradaki buzlar erimedi! Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in ortak arkadaşları devreye girdi | Sonuç başarısız
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranıyordu! Gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı | Sevk yazısına ulaşıldı: Usulsüz işlerle milyonluk kazançlar
İlk kez göreceksiniz: Amca Salim Güran’ın evi ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde tutuklu yargılanıyordu!
Rakı-balık masasında delege pazarlığı! CHP kurultayı için meyhanede dolar dağıtıldı: TAKVİM gündeme getirdi gizli tanık itiraf etti
TAKVİM 2 ay önce yazdı itiraf geldi! CHP’de anahtar teslim siyasi rüşvet: İlçe başkanı KİPTAŞ’tan 2 daireye oyunu sattı
Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek’in yıldızından acı haber! Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti