Şampiyonu bu maçlar belirleyecek! İşte kalan fikstür

Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki fark 3'e indi.
Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki fark 3'e indi.
Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybettiği maçın ardından Bodrum FK ve Trabzonspor karşısında hata yapmayan Kanarya, şampiyonluk yarışını yeniden başlattı.
Nefeslerin tutulacağı son 8 hafta maçları da şampiyonu belirleyecek.
İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan fikstürü;
GALATASARAY - KAYSERİSPOR
FENERBAHÇE - EYÜPSPOR
GÖZTEPE - GALATASARAY
HATAYSPOR - FENERBAHÇE
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR
FENERBAHÇE - KONYASPOR