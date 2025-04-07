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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan çıplak arama iddialarına sert tepki "Böyle bir şey söz konusu değildir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemde yer alan iddialara ilişkin açıklamalara bulundu. Tunç, "Usule aykırı diye bir şey söz konusu olamaz. Ülkemizde çıplak arama diye bir şey söz konusu değildir, olamaz. Buna izin veremeyiz." dedi.

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Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 11:45 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 11:57
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan çıplak arama iddialarına sert tepki Böyle bir şey söz konusu değildir

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemde yer alan iddialara ilişkin açıklamalara bulundu.

Tunç, "Usule aykırı diye bir şey söz konusu olamaz. Ülkemizde çıplak arama diye bir şey söz konusu değildir, olamaz. Buna izin veremeyiz." dedi.

Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Öğrencilerin tutuklanması hiçbirimizin istemeyeceği durum. Soruşturmalar sonrası, CHP'nin çağrısı ile birtakım sokak olayları oldu ve hoş olmayan durumlar yaşandı. Adliyeye intikal eden durumlar vardı. Gözaltına alınan gençlerin olduğunu biliyoruz. Tutukluluğu devam edenler var. Bunun değerlendirilmesini yapacak olan savcılık ve ilgili hakimlikler. Oradaki şiddet kullanımı ile alakalı, toplantı ve yürüyüş kanuna aykırılık olduğunu değerlendirecek olan yargımızdır. Bu dosyalar incelenecek ve duruma göre kararlar verilecek.

Yargının sürecini takip etmeliyiz. Bizim şu kişileri serbest bırakın deme durumumuz yok. Önümüzdeki günlerde de bu değerlendirmeler yapılacaktır.
Usule aykırı arama olamaz.

ÇIPLAK ARAMA DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL
Ceza infaz kurumlarına ilişkin kanunlarımız var. Bu yürütmeliklerce geçerli durumlar söz konusu. Ülkemizde çıplak arama diye bir şey söz konusu değil, söz konusu olamaz. Maddeler açık. Burada cezaevi güvenliği bakımından, yasak madde sokulmaması için böyle bir yetki verilmiştir ama bu istisnai bir arama ve bu durumda kişi mahremiyetine dikkat edilir. Aynı cinsten kişinin araması gibi her türlü tedbir alınarak arama yapılır.

Bir şüphe durumunda yapılan hususlardır. Birçok Avrupa ülkesinde daha farklı uygulamalar vardır. Çıplak arama gibi durum söz konusu olamaz. İşkenceye sıfır toleransta kararlıyız. Bu düzenlemeleri biz yaptık, bu konuda hassasız. Bir örnek varsa bu konuda yargı üzerine gider.

Karalama kampanyası ile işkence varmış gibi kara propagandaya halkımız itibar etmesin. Artık her yerde kamera var zaten. Böyle bir tespitte bulunulunca gerekli müdahaleleri derhal yaparız. Hükümlüler devletimize emanettir. Lekelenmeme hakkına önem veriyoruz, soruşturma gizliliğine önem veriyoruz. Yayınlarda daha dikkatli olmaları gerekir. İddiaların değerlendirileceği yer yargı makamlarıdır. Gerekli savunma haklarını kullanırlar ve yargı da bir hükme varır. İddialarla ilgili hiç bilgileri olmadan siyasilerin hedef saptırma içinde olduğunu görüyoruz. Bu saptırmalar yargıyı etkilemez. Yargımız milletten aldığı yetkiyi kullanır, hiçbir makam ve merciden talimat almaz. Soruşturma neticesinde, isnat edilen fiiller, deliller ortaya çıkınca kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu soruşturma üzerinden cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil.

CHP'Lİ ÖZEL'İN YAPTIĞI HADSİZLİKTİR
Cumhurbaşkanımıza cunta başkanı dedi, bu bir hadsizlik. Kendilerine iade ediyoruz. Art arda seçim kazanıp en uzun süre başbakanlık yapan kişi. İlk kez yüzde 50 üzerinde oyla seçilen bir lider. Hem başbakanlık hem cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde bu ülkenin yüksek standartlı demokrasisi için mücadele vermiş, cuntacılara geçit vermemiştir. Onlar kendi siyasi tarihine baksınlar. 27 Mayıs'ı kutlayan, darbeyi kutlayan zihniyettir. Milletin hafızasına böyle kazınmıştır. Bütün darbe süreçlerinde vesayetçilere kol kanat germiş siyasi zihniyet, cuntacıları tarihe gömen lidere bunu söylemek kimsenin haddi değildir. Burada devam eden adli soruşturma var.

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