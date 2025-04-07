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Küslükleri üzerinden seneler geçti aradaki buzlar erimedi! Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in ortak arkadaşları devreye girdi | Sonuç başarısız

Ahmet Kural ve Murat Cemcir, uzun yıllardır birlikte çalışıp tanınan ve unutulmaz projelere imza atan iki yakın dost anlaşmazlıklar nedeniyle küstü. Yıllar sonra, ortak arkadaşları onları barıştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İki eski dostun yeniden bir araya gelmesi için yapılan çabalar da sonuçsuz kaldı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025
Küslükleri üzerinden seneler geçti aradaki buzlar erimedi! Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in ortak arkadaşları devreye girdi | Sonuç başarısız

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Hemen hemen herkes, onları birlikte oluşturdukları samimi, güler yüzlü, kıvrak zekâ içeren arkadaşlıkları ile tanıdı. Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2, Kardeş Payı, Ailecek Şaşkınız gibi projelerde başrolü paylaşan ikili, bizlere unutulmaz karakterler ortaya çıkarttılar.

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin (Takvim.com.tr)Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin (Takvim.com.tr)

Fakat yılların dostluğu, Ahmet Kural'ın o dönem sevgilisi şimdi eşi Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'daki düğünleri öncesi yara aldı. Düğün zamanında iki dostun arası, yaşanan bazı olaylar yüzünden açılmıştı.

Küslükleri üzerinden seneler geçti! Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i kimse barıştıramadı (Takvim.com.tr)Küslükleri üzerinden seneler geçti! Ahmet Kural ve Murat Cemcir'i kimse barıştıramadı (Takvim.com.tr)

Murat Cemcir de Bodrum'a düğüne gitmeyerek dostluğunu bitirmişti. İkili arasındaki küslüğün nedeni ne olursa olsun, aynı zamanda onları izleyen, takip eden hayranlarının da kalbini kırdı. Yıllar sonra, iki eski dostu bir araya getirmeye çalışan ortak arkadaşlarının başarısız olduğunu duydum. İki ismi tekrar bir araya getirip barıştırmak isteyen ortak bir yapımcı dostları, iki taraftan da olumlu bir dönüş alamamış...

Afra Saraçoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Afra Saraçoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

AFRA SARAÇOĞLU UZAK DOĞU TURUNA ÇIKIYOR
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, son dönemde Türkiye'nin en çok konuşulan genç yıldızlarından biri haline geldi. Gerek oyunculuğuyla, gerekse güçlü ekran kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, büyük bir başarı yakaladığı "Yalı Çapkını" dizisinin finalinin ardından yepyeni bir maceraya atılıyor. Bu kez, İstanbul'un ışıklı sokaklarını geride bırakıp Uzak Doğu'ya doğru bir yolculuğa çıkacak.

Hızlı tempolu dizi çekimlerinin ardından dinlenmeye ihtiyaç duyan Saraçoğlu, uzak doğu turu ile hem bedenini hem de ruhunu tazelemek istiyormuş.

Hadise (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hadise (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

HADİSE'DEN ERKEN FİNAL!
Son dönemde televizyon ve dijital platformlar arasında rekabet giderek artarken, yapımların hayatta kalması ya da devam etmesi, izleyici sayıları ve yönetimsel kararlarla şekilleniyor.

Şarkıcı Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız, Serhat Teoman gibi bir çok ünlü ismin başrolünde olduğu, renkli karakteri ve eğlenceli senaryosuyla dikkat çeken Esas Oğlan dizisinin ikinci sezonu ertelenmiş.

Başarılı oyunculuklar, Hadise'nin ekranlardaki performansı ve komedi dolu hikayesi, izleyici kitlesine hitap etse de, dijital platformların karmaşık algoritmalarında istenilen etkiyi yaratmak her zaman mümkün olmuyor. Bu da dizinin devamının gelmemesine yol açmış…

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

SEVENLERİNDEN DUA BEKLİYORLAR
Türk televizyon ve müzik dünyasının sevilen isimleri Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in annesi Şükran Hünel, yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu haber, aileyi ve sevenlerini endişeye sevk etmiş durumda. Annesinin sağlık durumu ile ilgili duydukları endişe ve kaygıyı paylaşan Saruhan ve Aslı Hünel, sevenlerinden güçlü bir moral desteği bekliyor.

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