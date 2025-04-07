Küslükleri üzerinden seneler geçti aradaki buzlar erimedi! Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in ortak arkadaşları devreye girdi | Sonuç başarısız

Afra Saraçoğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) AFRA SARAÇOĞLU UZAK DOĞU TURUNA ÇIKIYOR

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, son dönemde Türkiye'nin en çok konuşulan genç yıldızlarından biri haline geldi. Gerek oyunculuğuyla, gerekse güçlü ekran kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, büyük bir başarı yakaladığı "Yalı Çapkını" dizisinin finalinin ardından yepyeni bir maceraya atılıyor. Bu kez, İstanbul'un ışıklı sokaklarını geride bırakıp Uzak Doğu'ya doğru bir yolculuğa çıkacak.



Hızlı tempolu dizi çekimlerinin ardından dinlenmeye ihtiyaç duyan Saraçoğlu, uzak doğu turu ile hem bedenini hem de ruhunu tazelemek istiyormuş.

Hadise (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) HADİSE'DEN ERKEN FİNAL!

Son dönemde televizyon ve dijital platformlar arasında rekabet giderek artarken, yapımların hayatta kalması ya da devam etmesi, izleyici sayıları ve yönetimsel kararlarla şekilleniyor. Şarkıcı Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız, Serhat Teoman gibi bir çok ünlü ismin başrolünde olduğu, renkli karakteri ve eğlenceli senaryosuyla dikkat çeken Esas Oğlan dizisinin ikinci sezonu ertelenmiş. Başarılı oyunculuklar, Hadise'nin ekranlardaki performansı ve komedi dolu hikayesi, izleyici kitlesine hitap etse de, dijital platformların karmaşık algoritmalarında istenilen etkiyi yaratmak her zaman mümkün olmuyor. Bu da dizinin devamının gelmemesine yol açmış…

(Takvim.com.tr) SEVENLERİNDEN DUA BEKLİYORLAR

Türk televizyon ve müzik dünyasının sevilen isimleri Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in annesi Şükran Hünel, yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu haber, aileyi ve sevenlerini endişeye sevk etmiş durumda. Annesinin sağlık durumu ile ilgili duydukları endişe ve kaygıyı paylaşan Saruhan ve Aslı Hünel, sevenlerinden güçlü bir moral desteği bekliyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN