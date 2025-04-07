SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'nin beklediği 'İngiliz desteği' geldi! Tetiği çektiren FT, tetikçi FETÖ'nün gelini: Elif Shafak'tan "Türkiye'ye dış müdahale" çağrısı

Şu sıralar "En büyük Ekremci" gibi gözüken ancak tek adaylı olağanüstü kurultay yapıp "Ekrem ağrısı"ndan kurtulma hesaplarına girişen Özgür Özel'in müstemleke arayışı sürüyor. Başkan Erdoğan'a "Cuntacı" diyecek kadar ileri giden "Trump'tan icazet aldılar" iftirası atan Özel'i hem CIA hem de küresel tetikçiler gazlıyor. CHP'nin İngilizlerden beklediği destek ise FETÖ'nün gelini üzerinden sürdü. Elif Shafak (Şafak) Financial Times'ta "Türkiye'ye dış müdahale" çağrısında bulunup "Sandık tehlikede" yalanını ortaya attı. Shafak, CHP'nin "boykot" maskeli ekonomiyi kilitleme hamlesine destek verdi.

Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 11:01 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 11:29
CHP’nin beklediği ’İngiliz desteği’ geldi! Tetiği çektiren FT, tetikçi FETÖ’nün gelini: Elif Shafak’tan Türkiye’ye dış müdahale çağrısı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, günlerdir Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk yargısını 5. kol aparatlarına şikayet edip küreselcilerden yardım dileniyor.

Türkiye'nin itibarını zedelemeye ve ekonomiye zarar vermeye dönük adımlar atan Özel, ABD merkezli CNN International, İngiliz BBC, Alman Deutsche Welle ve Fransız Le Monde'a ağladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a "Bizi terk etme" çağrısında bulunan Özel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan bahsederek "dostlar sessiz kalmasın" diyerek adeta yalvardı.

Özgür Özel, ʺEkrem ağrısıʺndan kurtuldu (Takvim.com.tr)Özgür Özel, ʺEkrem ağrısıʺndan kurtuldu (Takvim.com.tr)


ESAS EKREM AĞRISINDAN KENDİSİ KURTULDU

Bu süreçte "en büyük Ekremci" gibi imaj çizen CHP Genel Başkanı, şaibeli kurultayla elde ettiği korumak için "olağanüstü kurultay" tiyatrosuna girişti. Tek adaylık yarışla "güç tazeleyip" şimdiden "Cumhurbaşkanı adaylığı" planlarına koyuldu. Esas "Ekrem ağrısı"ndan kurtulan kendisi oldu.

38. Olağan Kurultay öncesi "En büyük Kemalci" gibi durup Kılıçdaroğlu'na karşı değişim cuntasının baş aktörü olan Özgür Özel'in bugün parti tabanının gazını almak için Başkan Erdoğan'ı cunta başı, Türkiye Cumhuriyeti'ni "Cunta Yönetimi" olarak tanımlayarak siyasi şirazesini kaybetti.

Erdoğan'a "İmamoğlu'nun tutuklanması için Trump'tan icazet aldılar" iftirası atacak kadar ileri gidip hedef saptırdı. Partililerin ilgisini başka yöne çekip İmamoğlu sonrası CHP'yi dizayn girişimlerine başladı.

Özel'i hem CIA hem de küresel tetikçiler gazlıyor (Takvim.com.tr)Özel'i hem CIA hem de küresel tetikçiler gazlıyor (Takvim.com.tr)


ÖZEL'E CIA CIA'LASI!

Öte yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a "Bizi terk etme" çağrısında bulunan Özel'i hem CIA hem de küresel tetikçiler gazlıyor.

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimini destekleyen CIA şeflerinden Michael Rubin, X'te "Türkiye'yi özgürleştirmek" ifadesini kullanırken, yaptığı "Özgür'leştirme" vurgusunda Özel'e açıkça destek verdi.

FETÖ'nün gelini Elif Şafak'tan skandal yazı (Takvim.com.tr)FETÖ'nün gelini Elif Şafak'tan skandal yazı (Takvim.com.tr)

FETÖ'NÜN GELİNİ SAHNEDE

Sürece müteakip İngiliz desteği "FETÖ'nün gelini" üzerinden sürdü.

2005 yılında FETO iblisinin manevi oğlu Eyüp Can Sağlık ile evlenen Elif Shafak (Şafak), İngiliz Financial Times'ta "Türkiye'deki gençlerin öncülük ettiği protestolar neden umut sunuyor?" başlıklı skandal bir yazı kaleme aldı.

Saraçhane'de başlayan ve Özgür Özel'in sokak çağrısıyla büyüyen eylemlerle ilgili "Yeni nesil, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına itiraz etmek için parlak ve yaratıcı yollar buluyor" diyen Şafak'ın sokak terörünü aklamaya çalıştığı görüldü.

FETÖ'nün gelini Elif Şafak, İmamoğlu'nun baş şüpheli olduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk, hırsızlık ve çete soruşturmasından hiç söz etmedi (Takvim.com.tr)FETÖ'nün gelini Elif Şafak, İmamoğlu'nun baş şüpheli olduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk, hırsızlık ve çete soruşturmasından hiç söz etmedi (Takvim.com.tr)


Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçiş yapması sonucu iptal edilen diploması ve İBB'deki yolsuzluk sarmalını görmezden gelen Shafak, CHP'nin "İmamoğlu aday olduğu için tutuklandı" kampanyasına hizmet etti.

Shafak, "İmamoğlu sıradan bir politikacı değil. Son derece popüler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rejiminin en büyük rakibi. Bu nedenle, şok edici bir olay dönüşünde üniversite diploması iptal edildi ve cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamak üzereyken tutuklandı. Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kendisini resmen cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği gün, yüksek güvenlikli Silivri Cezaevi'ne gönderildi" dedi.

Oysa bizzat Mansur Yavaş ve Sezgin Tanrıkulu İmamoğlu'nun tutuklanacağını bildiği için aday olduğunu itiraf etmişti.

FETÖ'nün gelini ʺSandık tehlikedeʺ yalanına sığınıp ʺTürkiye'ye dış müdahaleʺ çağrısında bulundu (Takvim.com.tr)FETÖ'nün gelini ʺSandık tehlikedeʺ yalanına sığınıp ʺTürkiye'ye dış müdahaleʺ çağrısında bulundu (Takvim.com.tr)

ELİF SHAFAK "DIŞ MÜDAHALE" ÇAĞRISINDA BULUNDU

CHP'nin "boykot" adı altında Türk ekonomisini kilitleme hamlesine destek veren FETÖ'nün gelini, "Bu bir kırılma noktası. Türkiye demokrasiye ihtiyaç duyuyor ve onu hak ediyor" sözleriyle açık açık dış müdahale çağrısında bulundu.

"Sandık tehlikede" söylemini sığınıp FETÖvari palavralarla kalemine yön veren Elif Shafak, "Bu bir kırılma noktası gibi geliyor. Türkiye uzun yıllardır geriye gidiyordu, demokratik kurumları ve normları ciddi şekilde hasar görmüştü. Ama bir sandık vardı ve seçim yapmak önemliydi - seçmen katılımı OECD ülkeleri arasında en üst sıralardaydı. Ama şimdi sandık da tehlikede, çünkü rejimin en popüler rakibi haksız yere hapse atıldı. Türkiye demokrasiye ihtiyaç duyuyor ve onu hak ediyor. Otoriterliğe değil" diye konuştu.

Böylelikle Batı'nın küresel tetikçilerinin Özgür Özel ve CHP'ye verdiği destek bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Özgür Özelin şirazesi kaydı! Devlete Suç örgütü deyip Türk polisini tehdit etti: Af-zaman aşımı yok! Günü gelince gırtlağına basılacakÖzgür Özelin şirazesi kaydı! Devlete Suç örgütü deyip Türk polisini tehdit etti: Af-zaman aşımı yok! Günü gelince gırtlağına basılacak
Özgür Özel bu kez Le Mondea ağladı! Her çarşamba diyerek sokak çağrısı yaptı... Adaylık sinyali verip İmamoğlunu rafa kaldırdıÖzgür Özel bu kez Le Mondea ağladı! Her çarşamba diyerek sokak çağrısı yaptı... Adaylık sinyali verip İmamoğlunu rafa kaldırdı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin beklediği ’İngiliz desteği’ geldi! Tetiği çektiren FT, tetikçi FETÖ’nün gelini: Elif Shafak’tan Türkiye’ye dış müdahale çağrısı
Aslı Baykal’dan CHP’li Özgür Özel’e sert tepki: İpi ABD iç siyasetinin bir kanadının elinde!
Türk Telekom
Prof diye gazlanıyor ’kopyala yapıştır’dan öteye gidemiyor! Özgür Demirtaş fena patladı... Çalıntı tweeti sildi abonelik dilendi
Küresel piyasalarda ’Kara Pazartesi!’ Trump’ın vergi hamlesi piyasaları altüst etti | Altın, petrol, bitcoin, borsa...
Şampiyonu bu maçlar belirleyecek! İşte kalan fikstür
Başkan Erdoğan AK Parti MYK’yı topluyor
Taraftarın hayali gerçek oluyor! Fenerbahçe’den transfer
Tek adaylı olağanüstü seçim tiyatrosu! CHP’de Özgür Özel yeniden genel başkan
HAVA DURUMU CANLI | 17 ile yılın son kar yağışı geliyor! MGM’den İstanbul’a saatli uyarı: Balkan soğukları -6 dereceye düşürecek
FETÖ’nün finansörü Dumankaya Holding hakkında Yargıtay’dan skandal karar!
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi!
Cunta=CHP! AK Parti ve kabineden milli irade düşmanı Özgür Özel’e peş peşe çok sert tepki: Kötü niyetli bir siyasi cahil
TÜKONFED Başkanı velileri uyardı: Özel okuldan iade imkanı var! Tüketici Kanunu’nda neler deniliyor?
PROMOSYONDA NİSAN KAMPANYASI! Gözler SGK’da! Zamlı emekli promosyonu ne zaman? En yüksek hangi banka veriyor?
Küslükleri üzerinden seneler geçti aradaki buzlar erimedi! Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in ortak arkadaşları devreye girdi | Sonuç başarısız
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranıyordu! Gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı | Sevk yazısına ulaşıldı: Usulsüz işlerle milyonluk kazançlar
İlk kez göreceksiniz: Amca Salim Güran’ın evi ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde tutuklu yargılanıyordu!
TAKVİM 2 ay önce yazdı itiraf geldi! CHP’de anahtar teslim siyasi rüşvet: İlçe başkanı KİPTAŞ’tan 2 daireye oyunu sattı
Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek’in yıldızından acı haber! Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti