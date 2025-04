CHP'nin beklediği 'İngiliz desteği' geldi! Tetiği çektiren FT, tetikçi FETÖ'nün gelini: Elif Shafak'tan "Türkiye'ye dış müdahale" çağrısı

FETÖ'nün gelini Elif Şafak'tan skandal yazı (Takvim.com.tr)



FETÖ'NÜN GELİNİ SAHNEDE



Sürece müteakip İngiliz desteği "FETÖ'nün gelini" üzerinden sürdü.



2005 yılında FETO iblisinin manevi oğlu Eyüp Can Sağlık ile evlenen Elif Shafak (Şafak), İngiliz Financial Times'ta "Türkiye'deki gençlerin öncülük ettiği protestolar neden umut sunuyor?" başlıklı skandal bir yazı kaleme aldı.



Saraçhane'de başlayan ve Özgür Özel'in sokak çağrısıyla büyüyen eylemlerle ilgili "Yeni nesil, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına itiraz etmek için parlak ve yaratıcı yollar buluyor" diyen Şafak'ın sokak terörünü aklamaya çalıştığı görüldü.