CHP'nin beklediği 'İngiliz desteği' geldi! Tetiği çektiren FT, tetikçi FETÖ'nün gelini: Elif Shafak'tan "Türkiye'ye dış müdahale" çağrısı

FETÖ'nün gelini Elif Şafak'tan skandal yazı (Takvim.com.tr)



FETÖ'NÜN GELİNİ SAHNEDE



Sürece müteakip İngiliz desteği "FETÖ'nün gelini" üzerinden sürdü.



2005 yılında FETO iblisinin manevi oğlu Eyüp Can Sağlık ile evlenen Elif Shafak (Şafak), İngiliz Financial Times'ta "Türkiye'deki gençlerin öncülük ettiği protestolar neden umut sunuyor?" başlıklı skandal bir yazı kaleme aldı.



Saraçhane'de başlayan ve Özgür Özel'in sokak çağrısıyla büyüyen eylemlerle ilgili "Yeni nesil, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına itiraz etmek için parlak ve yaratıcı yollar buluyor" diyen Şafak'ın sokak terörünü aklamaya çalıştığı görüldü.

FETÖ'nün gelini Elif Şafak, İmamoğlu'nun baş şüpheli olduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk, hırsızlık ve çete soruşturmasından hiç söz etmedi (Takvim.com.tr)





Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçiş yapması sonucu iptal edilen diploması ve İBB'deki yolsuzluk sarmalını görmezden gelen Shafak, CHP'nin "İmamoğlu aday olduğu için tutuklandı" kampanyasına hizmet etti.



Shafak, "İmamoğlu sıradan bir politikacı değil. Son derece popüler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rejiminin en büyük rakibi. Bu nedenle, şok edici bir olay dönüşünde üniversite diploması iptal edildi ve cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamak üzereyken tutuklandı. Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kendisini resmen cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği gün, yüksek güvenlikli Silivri Cezaevi'ne gönderildi" dedi.



Oysa bizzat Mansur Yavaş ve Sezgin Tanrıkulu İmamoğlu'nun tutuklanacağını bildiği için aday olduğunu itiraf etmişti.