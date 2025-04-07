Taraftarın hayali gerçek oluyor! Fenerbahçe’den transfer

"ŞAMPİYONLUĞA ODAKLIYIZ" Anderson Talisca, "Rakibimize karşı bir kupa maçı oynadık ve maalesef kaybettik. Bazen olumsuz etkiler çıkabilir ama takım olarak ligde devam etme isteğimizi gösterdik. Taraftarlarımız da bize büyük destek oldular. Zor olacaktı ama biz de hazırdık, böyle büyük bir maçı oynamaya.... Şampiyonluğa odaklı olduğumuzu göstermeliydik, gösterdik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

MOURINHO'DAN HAKEM TEPKİSİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu:



"İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı. Çin'de, Avustralya'da, dünyanın her yerinde penaltı olan bir pozisyonu hakem görmedi!"

"Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi."