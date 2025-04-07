Taraftarın hayali gerçek oluyor! Fenerbahçe’den transfer

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, 30. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Kanarya, sahadan 4-1 galip ayrılarak lider Galatasaray ile olan puan farkını da 3'e düşürdü.
Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, 30. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Kanarya, sahadan 4-1 galip ayrılarak lider Galatasaray ile olan puan farkını da 3'e düşürdü.
SZYMANSKI'DEN DALYA
Polonyalı Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımla 100. resmi maçına çıktı.
Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonunda 55 resmi maçta forma giyip 13 gol ve 19 asistlik performans gösteren Szymanski, bu sezon ise 44 resmi maçta sahaya çıktı.
Jose Mourinho'nun vazgeçmediği oyunculardan olan Szymanski, bu sezon takımı adına 7 gol atarken, 9 da asist yaptı.
Polonyalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla "dalya" derken, sarı-lacivertli kulübün tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu.
Fenerbahçe'de ikinci sezonunda 100 resmi maça çıkan ilk isim Dusan Tadic olmuştu.
MAXIMIN 11'E DÖNDÜ
Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin, ligde 121 gün ilk 11'de sahaya çıktı.
Sarı-lacivertli formayla son olarak 7 Aralık 2024'te deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu.
5 maçta kadroya dahil edilmeyen Saint-Maximin, 4 müsabakayı ise kulübede tamamladı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
JOSE MOURINHO SÖZLERİ
Jose Mourinho ile buzlar nasıl eridi? sorusuna cevap veren Maximin, "Bu konu hakkında söylenecek çok şey var ama benim, Jose Mourinho ile problemim yok. iyi bir ilişkimiz var. Jose Mourinho'yu çok seviyorum. Kendisi de bana göre aynı hisleri paylaşıyordur. Sosyal medyada bir şeyler görüyorsunuz ama sosyal medyada gördüğünüz her şey doğru değil. Ben elimden geleni yapıyorum. Teknik direktör olmak da kolay değil. Çünkü tercih yapmaları gerekiyor. Bu hafta Kostic, geçen hafta Djiku kadroda değildi. Benim adıma zordu ama elimden geleni yapmak istiyordu. Benim için en önemlisi bu kulüp ve taraftarlar. Bu kulüp her şeyden daha büyük. Talisca için de güzel bir gün oldu, tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
KALE LIVAKOVIC'İN
Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, 2 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı.
Reeder Samsunspor karşısında kaleyi koruyan Livakovic, Sipay Bodrum FK ve Galatasaray maçlarında ise yedek soyunmuştu.
Hırvat kaleci, Trabzonspor maçıyla yeniden formasına kavuştu.
TRİBÜNLERDEN İLK YARIDA TEPKİ
Fenerbahçe tribünleri, Trabzonspor'un 45+4. dakikada gelen golünden sonra tepki gösterdi.
Denis Draguş'un 45+4. dakikada gelen golü sonrası futbolculara 'Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın' tezahüratında bulundu.
Ardından tepkiler 'Yönetim istifa' şeklinde devam etti.
TALISCA'DAN HAT-TRICK
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna giren Anderson Talisca, performansıyla sarı-lacivertli taraftarları büyük sevinç yaşattı.
Kadıköy'deki maçın 51. dakikasında penaltıdan ilk golünü atan Talisca, önce maçın skorunu eşitledi.
Karşılaşmanın 64. dakikasında Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 77. yaşında ceza sahası dışından muhteşem bir golün altına imza attı.
Daha önce Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca, Süper Lig'de ilk kez bir maçta sonradan oyuna girdi ve golle tanıştı.
Anderson Talisca ayrıca Süper Lig'de ilk kez hat-trick yaptı. Ayrıca Talisca, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor'a karşı oyuna sonradan girerek hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
Öte yandan Talisca, 8. lig maçında 5. golünü kaydetti. Talisca, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta, 3 gol buldu. Brezilyalı yıldız, 4 UEFA Avrupa Ligi maçında ise gol üretemedi.
ALEX DE SOUZA SÖZLERİ
Attığı golden sonra, Alex'in gol müziğinin çalmasıyla ilgili olarak Talisca, "Aslında gol attığımda çalan müziğe dikkat etmedim. Alex çok büyük bir isim, 10 yıl sonra onun attığı golde çalan müziğin çalması çok büyük mutluluk. O da Brezilyalı, büyük izler bıraktı. Geldiğimde whatsapp'tan mesaj attı, umarım ben de aynı izleri bırakırım." cevabını verdi.
"SEZON SONUNDA GÜLEN BİZ OLACAĞIZ"
Şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen soruya Brezilyalı oyuncu, "Biz sezon sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim de, onların da zor maçları var. İyi şekilde devam etmeliyiz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Hem Fenerbahçe'nin hem Fenerbahçe takımının gücünü göstermek istiyoruz. Eminim ki sezon sonunda gülen biz olacağız." cevabını verdi.
"ŞAMPİYONLUĞA ODAKLIYIZ"
Anderson Talisca, "Rakibimize karşı bir kupa maçı oynadık ve maalesef kaybettik. Bazen olumsuz etkiler çıkabilir ama takım olarak ligde devam etme isteğimizi gösterdik. Taraftarlarımız da bize büyük destek oldular. Zor olacaktı ama biz de hazırdık, böyle büyük bir maçı oynamaya.... Şampiyonluğa odaklı olduğumuzu göstermeliydik, gösterdik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
MOURINHO'DAN HAKEM TEPKİSİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından konuştu:
"İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı. Çin'de, Avustralya'da, dünyanın her yerinde penaltı olan bir pozisyonu hakem görmedi!"
"Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi."
"GALATASARAY'IN ETKİSİ OLMADI"
"İkinci yarı yine takım olarak iyi oynadık ve Talisca güzel golleriyle maçı kazanmamızı sağladı. Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı, olduysa pozitif bir etki olmuştur."
TRABZONSPOR'DAN ÖZÜR DİLEDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşmasının ardından rakip takım soyunma odasına gitti.
Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, Trabzonspor soyunma odasına giderek, ilk maçta yaşananlardan dolayı Okay Yokuşlu'dan özür diledi ve gönlünü aldı.
Ayrıca Jose Mourinho, performanslarından dolayı bordo-mavili futbolcuları kutlarken, Fatih Tekke'yi de tebrik etti ve soyunma odasından ayrıldı.
OKAN BURUK İÇİN HOLLYWOOD GÖNDERMESİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile arasında geçen olaylara ilişkin ilk kez konuştu.
Yaşanan olaylar sonrası 3 maç ceza alan Mourinho, gelen soruya "1 görüntü 1.000 kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Kelimelerin çok bir anlamı yok. Görüntüler konuşur. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür." cevabını verdi.
"VERECEĞİM CEVAP TEHLİKELİ OLABİLİR"
Şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen soru karşısında Portekizli teknik adam, "Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum! Bunun hakkında vereceğim cevap tehlikeli olabilir!" ifadelerini kullandı.
SKRINIAR'DAN ÜST ÜSTE 2. GOL
Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar, Trabzonspor karşısında takımını öne geçiren golü atarken, ligde üst üste ikinci kez gol sevinci yaşadı.
Tadic'in ceza sahası içinde kayarak verdiği pasta penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunu yapan Skriniar, takımının ikinci golünü kaydetti.
30 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 5. dakikada takımını öne geçiren isim olmuştu.
TRANSFER AÇIKLAMASI
"Taraftarlar kendisinin uzun yıllar burada kalmasını istiyor, kendisi bu konuda ne düşünüyor?" sorusuna yanıt veren 30 yaşındaki futbolcu, "Geldiğimden beri kendimi çok iyi hissediyorum, doğru zaman geldiğinde bu konuyu konuşarak bir çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
YÖNETİM DE HAREKETE GEÇTİ
Skriniar'ın bu performansına kayıtsız kalmayan yönetim teknik direktör Jose Mourinho'nun da onayını aldı.
Sarı lacivertliler, kısa süre içerisinde Slovak yıldızın bonservisini almak için PSG ile resmi görüşmelere başlayacak.