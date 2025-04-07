Özel okul (AA) Kademe başlangıçlarında ve yemek ücretlerinde zam sınırı olmadığını, bu nedenle okulların esas artışı bu alanlara yaptığını aktaran Ağaoğlu, "Bakanlık ek hizmetlerin zorunlu tutulmaması ve enflasyonun üzerinde artış yapılmaması yönünde çağrıda bulundu" dedi.

TÜKONFED Başkanı velileri uyardı: Özel okuldan iade imkanı var! Tüketici Kanunu'nda neler deniliyor? (AA) Ağaoğlu, etüt, yemek, kırtasiye gibi ek hizmetlerin bazı okullarca zorunlu tutulmasına karşın, bunların isteyen veliler tarafından alınacağını söyledi.

Özel okul (AA) Hem Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde hem 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'da bunun yazdığını aktaran Ağaoğlu, bu hizmetleri almak zorunda kalan velilerin daha sonra ödedikleri parayı iade alma hakkı olduğunu kaydetti. Ağaoğlu, şu bilgileri verdi: "Veliler okula e-posta göndererek, 'Bu hizmeti almak istemiyorum, çocuğumun kaydını yapmak için mecbur tuttunuz, bu bedeli aldınız' diyerek itiraz edip, bunu saklasın. 10 yıl boyunca sipariş etmedikleri hizmet veya ürünü kullansalar dahi bedeli geri isteme hakları var." Özel Okul Yönetmeliği'nin ek hizmetlere ilişkin fıkrasında, "Bu fıkrada yer alan hizmetlerden talep eden veliler yararlanır" deniliyor.

TÜKONFED Başkanı velileri uyardı: Özel okuldan iade imkanı var! Tüketici Kanunu'nda neler deniliyor? (AA) TÜKETİCİ KANUNU'NDA NE DENİLİYOR?

6. MADDE

"Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa; bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz."



7. MADDE

"Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması durumunda tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde tüketicinin sessiz kalması veya mal, hizmetin kullanmış olması kabul beyanı olarak yorumlanamaz." YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN