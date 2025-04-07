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TÜKONFED Başkanı velileri uyardı: Özel okuldan iade imkanı var! Tüketici Kanunu'nda neler deniliyor?

Bazı özel okullar yemek, kırtasiye, etüt masraflarını dayatırken, TÜKONFED Başkanı velileri uyardı: Bunları isteyenler alır. Kabul etmek zorunda kalırsanız da iade imkanınız var.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025
TÜKONFED Başkanı velileri uyardı: Özel okuldan iade imkanı var! Tüketici Kanunu’nda neler deniliyor?

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Erken kayıt dönemi sürerken, kimi okulların uygulamaları velileri bezdiriyor.

Özel okul (AA)Özel okul (AA)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul ücretlerindeki zam sınırının benzerini kıyafet ve etüt gibi hizmetler için de başlatmasına, velileri koruyan pek çok adım atmasına karşın, kimi okullar türlü yollarla bunları aşıyor.

TÜKONFED Başkanı velileri uyardı: Özel okuldan iade imkanı var! Tüketici Kanunu'nda neler deniliyor? (AA)TÜKONFED Başkanı velileri uyardı: Özel okuldan iade imkanı var! Tüketici Kanunu'nda neler deniliyor? (AA)

En büyük artış; zam sınırının olmadığı yemek ücretleriyle ve anaokulu, hazırlık, 1, 5 ve 9'uncu sınıf gibi başlangıç kademelerine yapılıyor. Kimi okullarda yıllık fiyat 1 milyon lirayı aşarken, yemek fiyatı da 150 bin liraya kadar çıkıyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, okulların ücretleri ilan ettikten sonra değiştiremeyeceğini söyledi.

Özel okul (AA)Özel okul (AA)

Kademe başlangıçlarında ve yemek ücretlerinde zam sınırı olmadığını, bu nedenle okulların esas artışı bu alanlara yaptığını aktaran Ağaoğlu, "Bakanlık ek hizmetlerin zorunlu tutulmaması ve enflasyonun üzerinde artış yapılmaması yönünde çağrıda bulundu" dedi.

TÜKONFED Başkanı velileri uyardı: Özel okuldan iade imkanı var! Tüketici Kanunu'nda neler deniliyor? (AA)TÜKONFED Başkanı velileri uyardı: Özel okuldan iade imkanı var! Tüketici Kanunu'nda neler deniliyor? (AA)

Ağaoğlu, etüt, yemek, kırtasiye gibi ek hizmetlerin bazı okullarca zorunlu tutulmasına karşın, bunların isteyen veliler tarafından alınacağını söyledi.

Özel okul (AA)Özel okul (AA)

Hem Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde hem 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'da bunun yazdığını aktaran Ağaoğlu, bu hizmetleri almak zorunda kalan velilerin daha sonra ödedikleri parayı iade alma hakkı olduğunu kaydetti. Ağaoğlu, şu bilgileri verdi:

"Veliler okula e-posta göndererek, 'Bu hizmeti almak istemiyorum, çocuğumun kaydını yapmak için mecbur tuttunuz, bu bedeli aldınız' diyerek itiraz edip, bunu saklasın. 10 yıl boyunca sipariş etmedikleri hizmet veya ürünü kullansalar dahi bedeli geri isteme hakları var."

Özel Okul Yönetmeliği'nin ek hizmetlere ilişkin fıkrasında, "Bu fıkrada yer alan hizmetlerden talep eden veliler yararlanır" deniliyor.

TÜKONFED Başkanı velileri uyardı: Özel okuldan iade imkanı var! Tüketici Kanunu'nda neler deniliyor? (AA)TÜKONFED Başkanı velileri uyardı: Özel okuldan iade imkanı var! Tüketici Kanunu'nda neler deniliyor? (AA)

TÜKETİCİ KANUNU'NDA NE DENİLİYOR?
6. MADDE
"Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa; bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz."

7. MADDE
"Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması durumunda tüketiciye karşı herhangi bir hak ileri sürülemez. Bu hallerde tüketicinin sessiz kalması veya mal, hizmetin kullanmış olması kabul beyanı olarak yorumlanamaz."

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