HAVA DURUMU CANLI | Kutup havası yurda giriş yaptı! Bahar bu sene geç mi gelecek? Kar İstanbul’un kapısına dayandı

ANKARA EKSİ DERECEYE DÜŞECEK

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin verileri doğrultusunda, kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altına inmesi ve 12 Nisan'a kadar en düşük hava sıcaklığının eksi 2 derece olması bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere il genelinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

Açıklamada vatandaşlar, kar yağışı, buzlanma ve gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı zirai don olumsuzluklarına karşı uyarıldı.