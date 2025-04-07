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FETÖ'nün finansörü Dumankaya Holding hakkında Yargıtay'dan skandal karar!

FETÖ'nün finansörü Dumankaya Holding yöneticileri hakkında FETÖ "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen cezaları istinaf onarken davayla ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi tepki çeken bir karara imza attı. Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi, Abdullah Yazıcı hakkında verilen kararlar bozuldu. Kararda FETÖ'yü finanse eden Dumankaya Holding'in örgüte destek verdiği ancak üyesi olmadığı iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025 , 07:49 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 08:09
FETÖ’nün finansörü Dumankaya Holding hakkında Yargıtay’dan skandal karar!

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2001 yılında iflasın eşiğine gelen ancak FETÖ'nün yardımıyla olağanüstü bir büyüme yakalayan Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Semih Serhat Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi, Abdullah Yazıcı hakkında verilen kararlar bozuldu.

Halit Dumankaya (Takvim.com.tr)Halit Dumankaya (Takvim.com.tr)

Halit Dumankaya'nın ByLock kullanıcısı olmadığı, kod adı kullanmadığı ancak dosya kapsamına göre örgüt ile irtibatı bulunduğunun anlatıldığı kararda, 3 tanığın duruşmada dinlenmediği için eksik araştırma yapıldığı belirtilerek verilen cezası bozuldu.

BURS VE KURBAN PARALARI ÖRGÜT ÜYELİĞİNE YETMEDİ
Kararda en çok dikkat çeken ise sanık Uğur Dumankaya hakkında verilen bozma kararı oldu. 3. Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Kurtaran'ın başkanlığındaki heyet, Dumankaya'nın yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerde örgüte burs ve kurban parası toplandığını, 2014 yılı itibarıyla çalışanların maaşlarının Bank Asya'ya taşınmasına karar verildiğini ve Samanyolu TV'de yayımlanan Ayna isimli programa 2015 yılında da sponsor olduğunu da karara geçirdi. Ancak, Uğur Dumankaya hakkındaki gizli tanık ifadelerinin tek başına delil olmayacağını kaydetti.

Dumankaya ailesi (Takvim.com.tr)Dumankaya ailesi (Takvim.com.tr)

Kendisine örgüt üyeliğinden verilen 7 yıl 6 aylık cezadaki eylemlerin örgüte yardım boyutunda olduğu ifade edildi. Diğer sanıklar Semih Serhat Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'nin de eylemlerinin örgüte yardım etme suçunu oluşturup oluşturmayacağının tartışılması gerekçesiyle bozuldu.

ŞİRKETLER MÜSADERE EDİLMEDİ
Dumankaya Holding'e ait 17 şirketin müsaderesiyle ilgili ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi, şirketlerin sermayesinin örgüte ait olduğuna, örgüt tarafından fonlandığına ya da örtülü veya çifte muhasebe kayıtları tutulduğuna dair bir tespit bulunmadığı belirtti.

Uğur Dumankaya (Takvim.com.tr)Uğur Dumankaya (Takvim.com.tr)

İki şirketin, örgüt ile iltisaklı olan üniversite, dernek ve kurumlara para aktardığını, taşeron firmalardan burs ve kurban açıklaması ile çek aldığını, "NA-Hzm" açıklaması ile kasadan örgüte para çıktığını vurguladı.

Mahkeme (AA)Mahkeme (AA)

KAYYUM KARARIYLA İLGİLİ TOP YEREL MAHKEMEYE ATILDI
Örgüte şirketlerin destek verdiğine yer verilen kararda, paraların miktarı ile söz konusu şirketlerin ekonomik değerleri arasında orantı bulunup bulunmadığının tespitine yönelik MASAK ve uzman bilirkişilerden oluşacak bir heyet raporu alınarak para aktarımı olmayan şirketlerin müsaderesine karar verilemeyeceğini kaydedildi. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, 17 şirketin müsaderesiyle ilgili kararı bozan Yargıtay, şirketler hakkında verilen kayyum atanması kararının sürdürülmesine ilişkin takdirin ise ilk derece mahkemesince değerlendirilmesine karar verdi.

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