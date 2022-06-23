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    • Magazin
    • 23.06.2022 17:35
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    • 23.06.2022 17:38
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    Yemekteyiz Baran kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Baran Barut kaç yaşında, nereli? İşte menüsü ve aldığı puan...

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında yer alan Baran Barut hakkında araştırmalar başladı. Dişli yarışmacı diğer rakiplerine sık sık gözdağı veriyor. Peki Yemekteyiz Baran kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Baran Barut kaç yaşında, nereli? İşte menüsü ve aldığı puan...

    Yemekteyiz Baran kimdir?

    Yemekteyiz Baran kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Baran Barut kaç yaşında, nereli? soruların yanıtları programın seyircileri tarafından merak ediliyor. Bu hafta yarışmada Emine Hanım, Duygu Hanım, Halil İbrahim Bey, Gülçin Hanım ve Baran Bey yarışıyor. Perşembe akşamı rakiplerini evinde ağırlayan Baran Barut verdiği cevaplarla dikkat çekiyor. İşte Baran Bey hakkında bilgiler...

    YEMEKTEYİZ BARAN KİMDİR?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20-24 Haziran yeni hafta yarışmacılarından Baran Bey (Baran Barut) Perşembe günü yarıştı.

    1999 doğumlu olan Baran Barut 23 yaşında ve aslen Kırklarlilidir. Baran Barut oyunculuk geçmişi vardır ve bazı reklam filmlerinde rol almıştır.

    İstanbul'da ikamet eden Baran Barut'un yakında sinema filmi çıkacaktır.
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    Haberler Magazin Yemekteyiz Baran kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Baran Barut kaç yaşında, nereli? İşte menüsü ve aldığı puan...
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