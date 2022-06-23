Yemekteyiz Baran kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Baran Barut kaç yaşında, nereli? İşte menüsü ve aldığı puan...

Yemekteyiz Baran kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Baran Barut kaç yaşında, nereli? soruların yanıtları programın seyircileri tarafından merak ediliyor. Bu hafta yarışmada Emine Hanım, Duygu Hanım, Halil İbrahim Bey, Gülçin Hanım ve Baran Bey yarışıyor. Perşembe akşamı rakiplerini evinde ağırlayan Baran Barut verdiği cevaplarla dikkat çekiyor. İşte Baran Bey hakkında bilgiler...