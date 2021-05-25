Erdinç Çatak kimdir, kaç yaşında? Tuba Büyüküstün'le aşk iddiaları sonrası Erdinç Çatak kim?

ERDİNÇ ÇATAK KİMDİR?

Danışmanlık ajans sahibi Erdinç Çatak hakkında fazla bir bilgi bulunmuyor.

NE OLDU?

Instagram'dan 3 aydır birbirini takip eden ikiliden Çatak, sosyal medyada Küçük İskender'in, "Anlaşılmak istiyorum... Sevdiğim bir şarkıyı herhangi biriyle paylaşırken aynı duyguları hissetmek arzusu bu. Evet, tıpkı bu. Sese, ahenge kapılırken, kendini müziğin ritmine verirken yanında bir diğerinin olabilmesi; görkemli bir anda birlikte sadeleşebilmek. Birlikte dans edebilmek gibi" sözlerini paylaştı.