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    • Magazin
    • 25.05.2021 13:07
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    • 25.05.2021 13:07
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    kimdir, kaç yaşında? Tuba Büyüküstün'le aşk iddiaları sonrası ?

    kimdir? Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddiaları sonrası , kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Instagram’dan 3 aydır birbirini takip eden ikiliden Çatak, sosyal medyadan paylaşımda bulunurken Tuba Büyüküstün'ün bu paylaşımı beğenmesi dikkat çekti. Peki dir?

    takvim.com.tr
    Erdinç Çatak kimdir, kaç yaşında? Tuba Büyüküstün'le aşk iddiaları sonrası Erdinç Çatak kim?

    Erdinç Çatak kimdir, kaç yaşında? Tuba Büyüküstün'le aşk iddiaları ortaya çıkan Erdinç Çatak magazin gündemine düştü. Peki; Erdinç Çatak kimdir? Tuba Büyüküstün ve Erdinç Çatak'ın Instagram'da üç aydır takipleştiği ve geçtiğimiz ay Bodrum'da aynı yerde fotoğraf paylaştığı biliniyor.

    ERDİNÇ ÇATAK KİMDİR?

    Danışmanlık ajans sahibi Erdinç Çatak hakkında fazla bir bilgi bulunmuyor.

    NE OLDU?

    Instagram'dan 3 aydır birbirini takip eden ikiliden Çatak, sosyal medyada Küçük İskender'in, "Anlaşılmak istiyorum... Sevdiğim bir şarkıyı herhangi biriyle paylaşırken aynı duyguları hissetmek arzusu bu. Evet, tıpkı bu. Sese, ahenge kapılırken, kendini müziğin ritmine verirken yanında bir diğerinin olabilmesi; görkemli bir anda birlikte sadeleşebilmek. Birlikte dans edebilmek gibi" sözlerini paylaştı.

    Büyüküstün'ün bu paylaşımı beğenmesi aşk iddialarını güçlendirdi. Öte yandan ikilinin yakınlaştığını duyan Büyüküstün fanları, Çatak'ın fotoğraflarının altına yorum yağdırdı.

    Oyuncunun fanları "İlişkiye onay vermiyoruz" ve "Bizi şaşırttın Tuba" şeklinde yorumlarda bulundu.
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    Haberler Magazin Erdinç Çatak kimdir, kaç yaşında? Tuba Büyüküstün'le aşk iddiaları sonrası Erdinç Çatak kim?