Havadis tez elden yayılıyor! Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Öte yandan Sultan Melikşah aman vermediği hasmını topa tutacak ve ardından da tevkif edecek. Son bölümde Hasan Sabbah'ın rasathanedeki gizli refiki Fida harekete geçmiş, Ömer Hayyam'ın kendine olan güvenini hiçe sayarak; Ömer Hayyam'ı ağır yaralamış ve takvimi kaçırmayı başarmıştı. Özellikle Sultan Melikşah ile Melik Tekiş'in karşı karşıya geldiği anlar heyecanın doruklara ulaştığı anlardan biri oldu. Bölümün ardından Uyanış: Büyük Selçuklu 27. bölüm 1. ön izleme TRT 1 ekranlarında yayınlandı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sencer'in tertibi neticesinde Tekiş'in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş'e nasıl bir ceza verecektir? Tahtı ele geçirmek için mücadeleye girmiş olan Tekiş, Melikşah'ın elinden kurtulmayı başarabilecek midir?