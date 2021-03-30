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    • Magazin
    • 30.03.2021 08:52
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    • 30.03.2021 08:52
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    Havadis tez elden yayılıyor! : Hasmını topa tuttu tevkif edilecek

    Ekranlarda her pazartesi boy gösteren dizisinde Sultan Melikşah ve Melik Tekiş'in taht savaşı milyonlar tarafından heyecanla izlendi. Sultan Melikşah ve Melik Tekiş'in karşı karşıya geldiği sahne sonrası gözler na çevrildi. Diğer taraftan Selçuklu'nun takvim çalışmalarından haberdar olan Fatımi Veziri Bedrülcemali, Selçuklu'nun İslam aleminde giderek parlayan yıldızını karartmak adına Hasan Sabbah'tan bu takvimi istemişti. Bölümün ekranlarda bitmesinin ardından Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler merak konusu olmaya başladı.

    takvim.com.tr
    Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Havadis tez elden yayılıyor! Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Öte yandan Sultan Melikşah aman vermediği hasmını topa tutacak ve ardından da tevkif edecek. Son bölümde Hasan Sabbah'ın rasathanedeki gizli refiki Fida harekete geçmiş, Ömer Hayyam'ın kendine olan güvenini hiçe sayarak; Ömer Hayyam'ı ağır yaralamış ve takvimi kaçırmayı başarmıştı. Özellikle Sultan Melikşah ile Melik Tekiş'in karşı karşıya geldiği anlar heyecanın doruklara ulaştığı anlardan biri oldu. Bölümün ardından Uyanış: Büyük Selçuklu 27. bölüm 1. ön izleme TRT 1 ekranlarında yayınlandı.

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Sencer'in tertibi neticesinde Tekiş'in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş'e nasıl bir ceza verecektir? Tahtı ele geçirmek için mücadeleye girmiş olan Tekiş, Melikşah'ın elinden kurtulmayı başarabilecek midir?

    Öte yandan Sabbah, Kınık Obası'na gidip Tapar ile gizlice buluşan kadının Başulu olduğunu öğrenmişti. Dolayısıyla Selçuklu Devleti'ni büyük bir karmaşaya sürükleyebilecek olan sırra da vakıf olmayı başarmıştı. Sabbah bu sırrı nasıl kullanacaktır?

    Kınık Obası'nda Efruz'u tanıyacak olan Livya, Efruz ile Sabbah'ı ele verecek midir? Efruz, Sabbah ile birlikte Kınık Obası'ndan kaçmayı başarabilecek midir?

        Tüm bunların yanı sıra; Terken, karnındaki bebeğin erkek olduğunu öğrenmiş, vakit kaybetmeden bu güzel haberle Melikşah'ı müjdelemişti. Terken doğuracak olduğu erkek bebeği kullanarak saraydaki dengeleri değiştirebilecek midir?

        Diğer taraftan Selçuklu'nun takvim çalışmalarından haberdar olan Fatımi Veziri Bedrülcemali, Selçuklu'nun İslam Âlemi'nde giderek parlayan yıldızını karartmak adına Hasan Sabbah'tan bu takvimi istemişti.

        Bunun üzerine Sabbah'ın rasathanedeki gizli refiki Fida harekete geçmiş, Ömer Hayyam'ın kendine olan güvenini hiçe sayarak; Ömer Hayyam'ı ağır yaralamış ve takvimi kaçırmayı başarmıştı.

            Çalınan takvim meselesinin açığa kavuşturulması için bizzat çalışacak olan Nizamülmülk, Fida'nın ihanetini nasıl deşifre edecektir? Nizamülmülk, bu takvim üzerinden Becrülcemali ve Sabbah'a ulaşmayı başarabilecek midir?

            Tapar ile buluşmaya giden Başulu'yu takip eden Turna; ikisinin gizlice buluştuklarını görmüştü. Tam da bu sırada Turna'nın boğazına bir hançer dayanmıştı? Turna'nın boğazına kim hançer dayamıştır? Turna ölecek midir?

            Melikşah'ın yıllar önce sürgüne gönderilen Başulu'dan bir oğlu olduğunu açığa çıkarmak için harekete geçen Sabbah, Tapar ile Başulu'nun gizlice buluştuğuna şahit olmuştu. Sabbah, Başulu'nun kim olduğunu; onun Tapar'ın anası olduğunu öğrenebilecek midir? Selçuklu'yu büyük bir karışıklığa sürükleyebilecek olan sırra sahip olabilecek midir?

                Öte yandan Türkmen Beyleri katliamını tertip eden Tekiş, ikinci hamle olarak bu beylerin varisleri olan yeni Türkmen Beylerini Melikşah'a karşı bayrak açmaya çağırmaktaydı. Melikşah bu toplantıyı basmıştı. Eli kılıcına giden Melikşah, Tekiş'i cezalandıracak mıdır? Yoksa Tekiş'in gizlediği okçular Melikşah'ı vuracak mıdır?
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                Haberler Magazin Havadis tez elden yayılıyor! Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölüm fragmanı: Hasmını topa tuttu tevkif edilecek